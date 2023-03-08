賽事心得／古都馬拉松 醫護鐵人吃好吃滿

很高興擔任這次古都馬的帶隊官

感謝每一位醫護鐵人夥伴

台南每年春季大賽事-古都馬拉松

感謝主辦單位提供醫護鐵人在賽道上服務跑者

今年將近20000人的賽事

當然除了精英跑者以外

其中不乏很多新手跑者

有的跑者甚至在21K起跑後不到2公里就已經開始看到跑者在慢走了

今年的天氣真的很適合跑步

醫護夥伴在賽前必須比其他跑者還早到

21公里在5:30起跑

醫護鐵人在4:30便已經集結完畢

感謝大家願意付出

也感謝各位夥伴說明賽道上要注意安全事項及緊急救護事項

起跑後

每一位賽道上的醫護鐵人都會依據自己當初的配速跑步

今年古都馬拉松賽道上

感謝每一位醫護鐵人的協助

舒緩很多跑者的大腿小腿的不適

曾經有跑者說

我們醫護跑者怎麼跑那麼慢

我們不需要跑快

只想要每一位跑者可以安全下莊可以順利完賽

醫護鐵人中

不乏很多優秀的跑者

甚至可以上凸台的跑者都有

但是每一位醫護鐵人夥伴都願意降速跑

陪伴大家完賽

明年台南建城四百年

歡迎大家再來古都馬拉松玩