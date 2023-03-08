賽事心得／古都馬拉松 醫護鐵人吃好吃滿
很高興擔任這次古都馬的帶隊官
感謝每一位醫護鐵人夥伴
台南每年春季大賽事-古都馬拉松
感謝主辦單位提供醫護鐵人在賽道上服務跑者
今年將近20000人的賽事
當然除了精英跑者以外
其中不乏很多新手跑者
有的跑者甚至在21K起跑後不到2公里就已經開始看到跑者在慢走了
今年的天氣真的很適合跑步
醫護夥伴在賽前必須比其他跑者還早到
21公里在5:30起跑
醫護鐵人在4:30便已經集結完畢
感謝大家願意付出
也感謝各位夥伴說明賽道上要注意安全事項及緊急救護事項
起跑後
每一位賽道上的醫護鐵人都會依據自己當初的配速跑步
今年古都馬拉松賽道上
感謝每一位醫護鐵人的協助
舒緩很多跑者的大腿小腿的不適
曾經有跑者說
我們醫護跑者怎麼跑那麼慢
我們不需要跑快
只想要每一位跑者可以安全下莊可以順利完賽
醫護鐵人中
不乏很多優秀的跑者
甚至可以上凸台的跑者都有
但是每一位醫護鐵人夥伴都願意降速跑
陪伴大家完賽
明年台南建城四百年
歡迎大家再來古都馬拉松玩
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