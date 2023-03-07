旅跑記趣／東京馬拉松 場邊觀戰全記錄

嗨嗨～我是住在日本的愛跑步的艾伯特，昨天東京迎來熱鬧的東京馬拉松，雖然去年抽籤沒有通過人品審核，但既然住在東京附近當然要去現場幫忙加油一下啦。

剛好自己加入的台灣跑班跑者肌地朋友也有來東京跑步，所以前一天就帶他們來體驗一下東京跑步聖地皇居的路線。（來皇居跑步記得除了要在路線上拍照外，皇居二重橋也是著名古蹟可以合照留念喔）

言歸正傳，這次東京馬拉松幫朋友加油跟上次上尾半馬幫台灣菁英選手加油一樣是有計畫的，預計要跑三個點來幫朋友加油，第一個點位在9-10k的轉角處，這裡可以看到兩次選手經過，第一次是過9k後左轉往上野跑，第二次則是選手從上野折返約莫在11-12k處會再次遇到。第二個蹲點則是在31-32k，這個時候選手已經開始感到痛苦，適時的幫忙加油能提振一下精神。最後一個點則選擇在40-41k的位置，選手此時已經精疲力盡但就剩最後一段衝刺階段，這時候最需要的就是朋友的鼓勵。

早上一大早約莫八點就已經到達第一個蹲點處等待比賽開始，今天帶著剛拖朋友從台灣帶來的貓空帽來加油（有跑過貓空國手之道的朋友應該會知道貓空跟跑步其實有蠻大的淵源），由於比較早來又離起點與終點有段距離，所以現場還沒有什麼人，只有幾位歐美人士與一兩位日本人在等待加油，這時候這裡的交通也還沒開始交管。

時間來到早上八點五十分，此時開始要進行交管，大會工作人員很迅速地把會場交通錐與封鎖線設定好，從開始交管到擺設完畢大約才十分鐘左右，動員的大會工作人員與交警非常多，每個人都分工合作迅速完成道路的封鎖與看板的設置，非常佩服大會的執行力，要知道用越短時間進行交管與設置就能越減少對周遭居民的影響。

會場設置完成後沒多久就聽到有鼓譟的加油聲，接著前導車也出現在對面的賽道上

是輪椅組的比賽車輛開始進入轉彎處前往上野方向，此時路邊的人都很熱情地幫忙選手加油打氣

距離開賽後二十多分鐘，輪椅組的先頭部隊已經從上野折返回來，速度超快的呀。

男子組領先者，每個人身體都壓的很低降低風阻，從眼前經過才知道他們的速度真的很迅速

身體能壓多低就壓多低，光想到整場比賽都要用這樣的姿勢與靠手臂推動來前行，深深對這些菁英選手感到無比的佩服。

輪椅組離開我的視野沒多久後對象又再次發起鼓譟的加油聲，這時候已經可以看到對面有大型轉播車開在賽道上，沒錯！馬拉松領先集團要來了。

由於這個轉彎處是在9-10k的路段，此時大家都還精力充沛，所以領先集團也是一大群人在跑

在最前面領跑的是三位配速員（號碼布上是黃色底的），後面緊跟著四位菁英選手，其中兩位就是本屆爭奪冠軍桂冠的兩位選手：Deso Gelmisa（藍背心）與 Mohamed Esa（白背心橘褲）

至於我本人喜愛的大迫傑選手也在領先集團的後方（白帽子），要找到他最簡單的方式就是看攝影摩托車在哪，那裡有很大的機會是日本受注目的選手。

隔沒多久日本女子選手松田瑞生也出現在轉彎處，而台灣的菁英選手「印帝」周庭印也出現在集團中

難得有周庭印與松田瑞生並肩跑畫面，立馬相機不斷按下快門，可惜我這次鏡頭不夠遠也不夠好，只能拍出這種差強人意的畫質了

隔沒多久領先集團折返回來了，看到前面轉播車的車牌還以為是台灣人的車呢（太霸氣了～想要

這時候場邊的人行道已經擠滿了加油的群眾，大家有些加油、有些拍照，也有人錄影。這裡說個題外話，如果你要來場邊感受一下比賽氣息順便幫喜歡的選手加油，錄影可能是最能拍到選手的方式，單純拍照真的沒時間讓你找人，你只能看到領先集團就趕快拍拍拍，因為他們速度太快很難讓你先找到人在進行對焦拍攝。

目前位置約為11-12k處，兩位冠軍選手在第一集團的中前段，前面依舊是三位配速員在領跑不小心拍到冠軍選手吐舌照，但看看相機也沒有其他照片了，這畫面真的是一閃而過，沒機會多拍幾張

菁英選手的跑姿就像是幅名畫啊，不論是擺手或是收腳都好優美

大迫傑很快地也出現在鏡頭前，帥帥帥

接著又看到遠方一台攝影車，後面跟著的是女子第一集團的跑者，前面兩位女子配速員後面跟著本屆冠軍肯雅的Rosemary Wanjiru

女子菁英選手刷過去時也是速度超快的，事後看照片跑姿也是好優美

在女子第一集團後緊接而來是由日本選手松田瑞生所組成的女子第二集團，這團中右邊紅頭髮那位是日本跑步Youtuber こわだ君，最後完賽時間是2時間22分55秒，看來在日本做跑步Youtuber也不輕鬆啊（汗

在松田瑞生所帶領的集團後是一人獨跑的日本馬拉松一姊：一山麻緒，也是我這次日本女子選手中最想拍的人，超級喜歡她的呀！

可惜今天是帶傷上陣，去年年底她左側肋骨疲勞性骨折還沒有好，她賽後說她曾經考慮退賽，但有不少支持者跟她說「我要到場幫妳加油」，所以她無法做出退賽這種決定。天啊～肋骨受傷呼吸會痛，跑一場馬拉松也太痛苦了，真是日本職人精神啊，最後她以2小時31分52秒完賽。

這場比賽除了可以看到很多菁英選手外，還可以看到很多日本跑步網紅。我旁邊站的是一位約五六十歲的媽媽，她手機殼上貼著網紅周邊貼紙，這位網紅是 三津家貴也，是日本超人氣跑步網紅也是我最愛的跑步網紅，他這場完賽時間是2小時30分24秒，這真的很厲害，因為大家喜歡幫他加油是只要你在場邊幫他加油，他就會用他最著名的回應姿勢回應你，這一路上這麼多人幫他加油要回應，然後還能跑230，超強的！

另外這位Hagiさん也是活耀於IG上的網紅跑者，上週才看到他帶著他的跑團挑戰大阪馬拉松，這週又來參加東京馬，真的是體力超強的，最後完賽時間是2小時43分58秒，還比他上週大阪馬2小時47分33秒快（什麼鬼神體能

講了那麼多日本跑步網紅，當然也要拍一下台灣最帥氣的跑步主播魁哥啦！跑步不要聽與魁哥的YT頻道通通給他追起來！！！

好啦，接下來來介紹一下有趣的部分，這場比賽依舊很多人變裝，就來看看有哪些吧

等等，忍者跑步不是把手放後面嗎？

我就問這樣風阻不會太大嗎？（這位真的有完賽沒被關門喔，超強

可惡，這蜘蛛人想跟著跑～

這真的能正常呼吸嗎？（這位也有完賽喔

看到這個就好想去迪士尼啊（但好貴...

>這次除了幫朋友拍拍比賽照片並加油打氣外，也順便幫台灣來的跑者加油打氣只要你穿著可識別的台灣的服裝剛好又靠近人行道，應該就有機會聽到有人拿著相機對著你並大喊台灣加油你們這些台灣跑者很棒，不論快或慢有參與這場盛會就是最棒的，這次總共照了九百多張照片，其中八成是不認識的台灣跑友照片，正在苦惱要怎麼才能分享給他們，就先在這裡分享幾張台灣跑友的帥氣照片吧，下次有來東京跑步看看有沒有機會一起跑跑囉，掰掰。