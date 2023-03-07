跑步小品／做什麼就像什麼的羊

前一陣子，備受跑者愛戴的仙輩哥拍下的一組28連拍讓大夥兒驚嘆：哇，這也太有默契了吧！因為影中的一對俊男美女在28連拍中步伐完全一致，連神情、手勢也幾乎一樣，這對堪稱複製人的夫妻是我的好友張立（法拉立）、宋丁洋（小羊），當然要趕快邀請到《肉腳的跑步人蔘》podcast好好聊聊；尤其，小羊是最令我佩服的跑者典型，她是用腦在跑步，對於跑步這件事，不但知其然，更要知其所以然，所以藉著訓練和各種課程，甚至去考教練執照，以了解科學化訓練的原理和自己的身體。原本不喜歡跑步的小羊，全馬PB已來到3:16的水平，更擁有美國ACE私人健身教練、槓鈴初級和壺鈴初級教練執照，鑽研健康飲食；此外，她還是位服裝設計師呢！一起來認識這隻認真美麗，又超級斜槓，做什麼就像什麼的小羊～

（看看這28連拍的拼圖，真是叫人羨慕的複製人夫妻啊照片提供：宋丁洋）

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夫唱婦隨練長跑 後來居上跑給先生追

小羊和先生交往一年、結婚十三年，目前兩人跑步速度差不多，以全馬成績而言，她在2022台北馬的PB 3:16:32已經比先生快6分鐘，「他應該想努力的超過我吧」，小羊笑著說。夫妻倆大部分時間都一起練習，所參加的跑班被分在同組，課表一模一樣，通常間歇、long run一起練，夫妻同練已經成為生活中重要的部分。「一起訓練，生活非常同步；我們一起早早出門、一起訓練、一起回家，衣服可以丟在一邊暫時不洗，誰也不會怪誰…」（笑～😊 這麼一來，也更容易一起進步 💪🏻💪🏻💪🏻

（一起訓練、一起參賽，圖為夫妻一起參加SUPERACE阿里山三日賽的身影 照片提供：宋丁洋）

這半年多來，小羊平均月跑量300K，每月至少也有200K包底，但規律練跑是疫情後才開始的。先生的跑齡比她早許多，大約十年前陪先生去跑田中馬的初半馬，在終點線旁等候的小羊，深深記得遠遠看見先生一臉失神、生無可戀的表情，心想，為什麼有人要在這麼熱的天、這麼痛苦的跑這麼長的距離？真累！那時她最多只跑個3K，覺得跑步實在很無聊，後來先生加入森林跑站跑班，唸台大EMBA加入戈十五挑戰隊準備挑戰戈壁，開始了系統性的訓練，她好奇先生他們是怎麼訓練的？「我對訓練這件事比長跑更有興趣，我很喜歡訓練的過程，通過訓練看到自己的變化和進步，設定一個個目標，比跑步本身更讓我享受」。就這樣，跟著先生與挑戰隊員一起練、盡量跟，「結果好像長跑比我想像中的更適合我～」（笑 😁😁😁

（夫妻倆不久前一起測5000，被拍到時也是完全相同的跑姿啊！）

小羊本就有運動底子，中學唸的是籃球、田徑都很厲害的體育特長校，雖然她不是校隊，但很喜歡運動，從不排斥流汗，也不擔心運動帶來的痠痛；每天放學後花一個小時訓練，那個小時總是特別開心，當其他的女孩畫畫或跳舞，小羊放學後去打一小時籃球，或偷偷學田徑隊自己練習。她認為運動是相輔相成的，「雖然訓練沒有捷徑，但用對方法就是捷徑。」小羊說，大家都怕受傷，避免受傷的方式有賴好教練提供的科學化訓練，以及擁有很好的身體肌肉結構，受傷機率越低，不至於被受傷停練一直被打回原形，進步幅度就越大。「當腿部肌群越來越完整、平衡，步頻和步幅的質量就會越來越高。」

（瞧瞧這漂亮的肌肉線條和步幅！照片提供：宋丁洋）

「我喜歡有數字佐證的事，想了解不同運動種類的關聯性，看到訓練相關資訊就會點進去看，也跟教練討論，得到專業知識。」開始練長跑以後，小羊把過去做其他運動的時間都轉換到跑步上，「我是那種遇到困難就去找方法、自己解決不了就去找教練，如果有任何不舒服馬上就去找醫生，非常積極處理不會拖，處理完後，覺得哪塊肌肉欠強化，就去找健身教練，讓教練根據我當下的狀況去調整。」

跑步/力量訓練/飲食控制 認真駕馭

現在小羊每周五到七跑，其中強度跑三天，其他為輕鬆/恢復跑，強度跑和輕鬆跑的速度差距很大，「快的時候很快，慢的時候很慢」，同時也練習游泳；力量訓練從剛開始接觸健身時，動作和穩定度還不夠好，每周練三次，現在力量模式已建立得不錯，調整為每周兩次。先生也和她一起進行重量訓練，發現身形因此有了變化，更加樂此不疲；小羊說，健身圈最高評價是：「 穿衣很瘦，脫衣有肉 」，有肌肉線條的體型是她最喜歡的。

（小羊的力量訓練動作完美，她開玩笑地說，自己很在意「表面功夫」，姿勢很重要 照片提供：宋丁洋）

2020年她跟朋友一起考了美國ACE私人健身教練執照，其實意不在當教練，而是透過學習了解肌肉學、解剖學、營養學、有氧系統…等科學觀念。此外，也考上槓鈴初級和壺鈴初級教練執照，學習過程中包括術科和學科，利用這樣的機會讀書學習，了解動作背後的意義。「自己的知識體系越完整，教練教我越輕鬆，也會更進一步教我更精進的技巧和知識。她對健康、均衡的飲食也有一套，不至於苛待自己，更要確定吃得夠。大部分自煮，外食的話也選擇可以控制的內容，採買食品一定先看成分表，「選擇原型食物就沒有問題」。

自律的小羊長期以app紀錄三餐內容和熱量，「怕以免吃不夠訓練時身體虛弱，久而久之，會更了解自己的身體更適合吃什麼東西。」跑者除了蛋白質攝取，碳水化合物也很重要，「耐力運動員一定要吃碳水化合物，除非你能一直維持在120-130以下這種只消耗脂肪的供氧系統，但跑馬拉松的心率不可能全程這麼低，只要心率在130以上，全靠消耗身體的肝醣提供能量，這就是我們為什麼要肝醣超補。碳水化合物在日常生活中是非常重要的，差別是乾淨碳水或垃圾碳水，乾淨的碳水就是食物的原形，如白米、白麵、馬鈴薯、地瓜等，麵包類則可以選擇無油無糖的歐包類。」

根據訓練強度內容，以及距離賽事的遠近來選擇碳水化合物種類。上周日的雙北半馬前幾天，小羊會少吃粗糧，以避免脹氣，而改吃較容易消化的白飯白麵或饅頭；蔬菜減量、並用蒸的方式讓菜軟化，也不會吃較不好消化的生冷沙拉。「喜歡吃很重要，不要讓自己痛苦」，夫妻倆的小確幸就是有時到百貨公司地下街的甜點區逛一圈，然後選一樣自己喜歡的甜點。😋

跑者/服裝設計師 超斜槓完美伴侶

不說你不知道，動如脫兔的小羊，還是個品味十足、手工超級厲害的服裝設計師！我曾在她的設計師粉專上看過她利用電鍋高溫定型，將布料製作出三宅一生的皺褶，以及各種精美的包包、服裝；談到這兒，她形容自己總是「不務正業」，原來，小羊以前連裁縫機也不會用，是從打版開始學起，大學唸的是老爸的心願–資工，「程式寫得不好，倒是photoshop和illustrator學得很好，大三時就跟爸爸說，以後絕對不做資工這一行」😅。

以前一年會設計一到兩個系列、辦秀，從構思、選材、製作樣品都是自己來，也吸引許多忠實客戶，然而，設計工作需要很多時間，這兩年時間都給了長跑，設計工作就只接個案，「今年想做不太一樣的系列，六套以上的look，包括材質、色澤、主題，設計一個有故事的展覽或秀…」

（這是設計師小羊，有型有款～照片提供：宋丁洋）

啊～跑步PB再進步點就可逼近百傑、力量訓練已經可以當教練、當家庭煮婦時有好手藝，轉身在時尚舞台又是設計師，我只能說法拉立你太幸運，娶到如此完美人妻、運動伴侶💕💕多才多藝的小羊，時間夠分配嗎？今年的目標？「要先把PB放一邊了，做人大計擺第一，保持運動節奏，身體健康就好；備孕讓體能的起起落落明顯，雙北城市馬半馬跑完後，要專心備孕…」

這個跑者故事真精彩！祝福小羊心想事成～

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