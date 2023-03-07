賽事心得／雙北城市馬拉松 後面都沒人的賽道

台北馬前關注到這一場第一屆辧的雙北城市馬拉松，取代本來想去折返點在外婆家的嘉義牙醫師杯。結果賽前一週開始緊張起來，因為限時五小時對我來說真的很危險，69場賽事，被關門一場，其餘只有三場有在5小時內。玉萍找我報名萬金石（限六小時），我說去年差點關門有陰影不敢報名。

第一屆的雙北城市馬拉松（限五小時），在台北馬前設定破5就報名，結果6小時的不敢報名，反而報了限5小時的。前幾天才知道全馬不到一千人，按我的成績推算，應該幾乎都要墊後了。

起跑前與小虎隊友合照

遇見水漾明崑大哥和水哥

台北馬跑前有先合照的幸運女神

這場賽事會場人出乎意料的少，但是排廁所也相對輕鬆，起跑後一點都不擁擠，涼爽好天氣，跑在仁愛路上其實挺舒服的，快2K時，聽到旁邊跑友說後面都沒人了，轉頭一看，仁愛路空無一人，天啊～我該不會一直墊底吧～跑了500公尺再回頭，還是沒有人～雖然有想過會墊後，但才起跑後面都沒有人的感覺真的好特別，過了一段時間，大概有3-4位追過來。為了不要當墊後，有比預期的配速快了10秒，後來肚子有異狀，趕著上廁所，又加快一些，總共上了４次，為了追進度，本來預計6:50, 6:30, 6:40的配速，全部亂了套，只能盡力跑，以不被關門為努力目標。

老公跑的很認真，都沒有留意到中和路跑團的春天攝影師

我雖然趕進度，但是社子島頭公園前都沒有攝影師，看到一同去郊遊的春天和瀅秀，很開心終於有照片了。

跑回到離家最近的大稻埕碼頭，有女兒守候加油，格外溫馨

女兒幫爸爸捕捉的帥氣身影

感謝敏達攝影師在小虎基地旁拍照

我看到熟識的攝影師，常會不自覺的跳躍，老公看到照片說：你不怕抽筋？

後來看到春天的照片，才知道原來這裡我也有跳～其實對於我而言，能夠健康跑步是一件開心的事，只要能跑就覺得很多事都難不倒，都可以挺過去。是因為克服了身體的辛苦，強化了內心？賽前一天教練分享加油文，其中一句「適量的壓力就是動力」，好像就是這種感覺。支撐持續早起練跑，報名賽事的動力。

感謝仙輩大哥幫老公拍的帥照

過了華江橋，跑到折返點時，開心遇見玉霞和專哥夫妻檔

感謝加油拍照，今天有想認真跑，所以沒有帶手機，還好有玉霞幫忙拍折返點前照片，她說，你還有10分鐘可以輕鬆一下。喝了愛心私補，放鬆了一下後，想想不對，時間也不多了，還是要認真跑起來，只是跑過一座座的橋下，又折回來，不知道何時可以進市區?進市區後，約莫二公里的路程，心想要認真衝回終點時，怎麼一個大回轉，竟然上了高架橋。

謝謝明宗拍照身後的粉紅大哥沿路一直追趕，最後的一公里多，6:07拼命跑回終點，結果踩點時被他快了一步。

能夠不被關門，前面的努力就沒有白費。

感謝半馬完賽的教練和隊友，吃完早餐後再來終點等我，太貼心了。

今天大家都有跑出半馬的好成績，喜悅寫在臉上，只可惜半馬里程不足，對於認真的跑者而言，這麼好的成績，卻不是完整的半馬里程，總是可惜，結果全馬的里程反而多了近500公尺，賽前在大稻埕的補給站，全馬里程31.5，半馬8.2左右，若之後的賽道一樣，各加上11公里，就有落差了。

開心一起完成第一屆的賽事，只是限時五小時，跑起來太緊張，玩過一次就好。

謝謝明德拍照

繼二月的百K，雖然只有跑80K，兒子看到我們跑後的疲憊樣，覺得怎麼要跑到那累？但是對於中年大嬸的而言，有勇氣挑戰過自己的極限，就可以開心很久～很久了，因為接連的兩場有難度賽事，希望更有毅力的精神，讓我更勇敢的面對生活工作家庭......

賽後我跟老公說，這場是我跑過最認真的賽事，本來的墊後，很努力的跑著，看到證書竟然沿路追過100多人，想到賽前教練的配速建議，亂了套都沒有能像台北馬穩定的配速跑，能夠完賽，意外的開心。