訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 頭前溪河濱移地訓練

這樣的跑道，棒極了！

訓練營期間，教練特別安排我們到新竹頭前溪河濱做移地訓練。除了比賽之外，我幾乎不曾特地到外地去練跑。當天一早五點在北車集合，跟許多同學們一起搭乘遊覽車前往目的地。我只知道當天要半馬測速，但並不知道是在怎樣的地方跑步。

在車上時，我們就先拿到教練幫我們準備的補給品：RACE ON的雙層咖啡因雙層錠以及水動能電解質液。

RACE ON的超棒增補劑

我在六點時就先吞服了咖啡因錠，在長距離跑步時可以更專注。並且也將電解質液加入我的水中，提高身體的保水度。一到目的地，就看到有不少運動的人。教練跟助教已經在現場等待我們，有些自行前往的同學也陸續抵達。

集合囉！

貼心的教練在我們開始測速前就先統計了我們測速完後要吃的食物，當然還有幾位同學們熱心地提供了美食補給，究竟是為了跑而吃，還是為了吃而跑？😆可以大家一起跑完之後，再一起吃，是最開心的！！

聽到花生就舉手！

一如往常，大家先熱身跑兩公里。在熱身跑時，我就被一整排的櫻花吸引住了。我不是個愛賞花的人，應該是說，我根本不可能特地去賞花，可是依舊被美景給震攝住。此時，對於當天的測速，內心已非常期待。

一整排櫻花陪伴著跑步，很舒壓吧！

熱身跑之後，教練及助教帶我們做馬克操。與剛進入訓練營時相比，感覺大家的動作都愈來愈有模有樣，教練已經不需要一再提醒我們每個動作該注意的地方。

馬克操讓我們的關節活動度更好

開始起跑前，教練特別再提醒每個人的配速。新竹頭前溪河濱算是平緩，沒有太明顯的上下坡。一路上遊客跑者也不少，但並不會造成跑步時的阻礙，是一個我會願意再次來跑步的所在。

有活力的隊伍

當天我的配速穩定，隨著里程數拉長，配速也慢慢提升。前十公里均速4’57”，第二個十公里均速4’54”，到最後一公里提速到4’49”，全程心率的變化也不大，代表跑起來是舒服的。但我也發現自己在跑下坡時，右腳的腳指頭容易撞鞋子，這樣子容易造成甲溝炎跟黑指甲，聽說萬金石賽道有些路段的上下坡很明顯。於是，跑完之後，我趕快向教練請教該如何因應下坡路段，在比賽之前還有時間可以調整下坡時腳的落點位置。

有問題要趕快提問喲！

隨著比賽日子愈來愈近，在每次團練時，教練也會提醒我們比賽時的策略。準備一場比賽時，有教練是幸福的，有戰友更會提升歸屬感。

我們是一個團隊！

或許比賽過後，隨著訓練營結束，大家又各自為了下一場比賽或目標而努力，但我很感恩能有這個機會參與我型我速萬金石馬拉松訓練營，特別是教練、助教以及主辦單位的用心，讓我在面對比賽時可以更從容、更有信心。