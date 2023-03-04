賽前情報／萬金石馬拉松 全馬400列車配速計畫

山海交錯、風光旖旎的維納斯海岸線，濤拍岸的壯闊豪情，伴隨跑者奔馳的步伐，賽道橫跨新北市萬里、金山、石門三區的濱海路線，全臺唯一國際田總IAAF金標籤認證賽事 「2023萬金石馬拉松」即將於3月19日登場，這裡充滿許多跑馬老手津津樂道的回憶，更是許多馬場新手躍躍欲試的經典賽事與賽道。這場年度馬拉松盛會，配速列車團隊在全馬組安排了堅強的陣容，滿足不同程度跑者的需求，本場賽事採取分區起跑機制，配速列車也依照不同的配速區間安排在適當的起跑區，接下來就讓我們先來觀賞官方這次的宣傳影片吧！

配速團隊這次2023萬金石馬拉松官方配速員由運動筆記配速團隊擔任，共出動19位經驗豐富的配速員。全程馬拉松：300、315、330、345、400、415、430、500 (以上8個班次)。

賽道及坡度分析

萬金石馬拉松路線位於北海岸，全馬賽道去程略大致上均為平坦路線，大多為順風狀態，路線設計原路折返，21K處設有一個折返點，回程才是真正考驗的開始，除了有逆風狀態且均屬微微的緩坡，在獅頭山公園路段有較明顯的爬坡，是非常考驗跑者最後的肌耐力的。

全馬4小時配速策略

全馬4小時完賽的全程平均配速為每公里5'40~5'50，列車長們將視地形略作配速調整，另外較大的顧慮是濱海強風，不論是側風或逆風，都是對跑者體力的挑戰，列車長們將輪流為跟車的跑者們擔任破風手，擔心風勢阻力的跑者們，不妨跟在列車集團中，一方面穩定配速，另一方面有人幫你擋風取暖，節省體力，全程均速控制在5'40(上坡及下坡路段，依照地形減速或加速)，預計完賽時間3:59:00~3:58:00，帶領大家SUB 4達標完賽。

補給策略

面對連續跑4小時以及長達42公里的體力考驗，飲水及能量補給不可或缺，本次萬金石馬拉松全馬組的補給安排很密集，每2.5K設有飲水站，每5K開始設有固體食物補給，配速列車每個補給站估計約停留5-10秒，進補給站前50~100公尺，會提醒跑者並且放慢配速，離站後逐漸加速回復原定配速。第一個補給站因為剛起跑沒多久，補給需求不高，且因跑者人數眾多，原則上採取不進站的策略，跑者們也可以斟酌個人的補給需求習慣，自行攜帶個人補給，以確保有充足的能量，安全抵達終點。

全馬400列車長 車長：廖國宇

列車長國宇外號小胖宇，台中人是一位職業軍人，一開始跑步的原因很簡單—是為了健康、快樂，慢慢接觸了路跑，愛上那種挑戰自我的感覺。我喜歡馬場上的歡樂氛圍，我希望自己能夠幫助跑友順利完賽，就是我擔任列車長的最大成就。

車長：孫伯元

列車長SCOTT是土生土長的台北人，平常活動練跑區域都在北投。跑齡大概7年，完成第一場全馬前scott一直都覺得跑完全馬是不可能的事情，至今也莫名其妙的完成了接近30場馬拉松，證明跑步是很迷人的一項運動，這次很榮幸擔任萬金石的列車長，希望可以跟大家一起用雙腳體驗這次的金標賽事。

車長：吳俊毅

列車長俊毅已完成百馬，體會跑步與人生的真諦：沒有捷徑，沒有速成，唯有腳踏實地、一步一腳印，透過跑步，發現更美好的世界，遇見更美好的自己。最喜歡的跑步經驗，就是帶著家人跑步兼度假。

2023萬金石馬拉松官網：

https://wanjinshi-marathon.com.tw/

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