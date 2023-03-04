賽前情報／萬金石馬拉松 SUB415配速列車－永續跑步也永續環境

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全國唯一國際田總金標籤認證賽事 「2023萬金石馬拉松」即將於3月19日登場，本屆賽事呼應綠色永續的概念，將成為亞洲首場綠色永續金標賽事。這場年度馬拉松盛會，配速列車團隊在全馬組安排了堅強的陣容，滿足不同程度跑者的需求，本場賽事採取分區起跑機制，配速列車也依照不同的配速區間安排在適當的起跑區。

全馬 SUB 415 配速列車全馬4小時15分的配速列車，將由3位車長 書豪、宗慶、崑鵬哥 一起帶領跑者，列車長們背後會有配速氣球以及PACER識別布，並且安排在各區起跑，期待帶領各位跑友一起奔馳北海岸。

賽道分析

萬金石馬拉松路線位於北海岸，全馬賽道大致上平坦，雖有幾段地形起伏，但均屬緩坡，除了在獅頭山公園路段有較明顯的爬坡之外，沒有長程陡坡，路線設計原路折返，只有21K處設有一個折返點，並沒有反覆繞轉折返的問題，有利於配速的流暢與穩定。

(圖片來源：2023萬金石馬拉松官網)

配速策略

為了幫助跑者可以4小時15分以內完賽，所以配速列車 實際上會抓大約4小時13分左右進終點 ，目標配速約為6'00''/km，配速列車將視地形略作配速調整。0k~1.5k【約6'00''/km】穩穩經過人潮，讓跑者能夠暖身並進入正確的節奏1.5k~21k【約5'50''/km】配合順風，速度會比目標配速快一些21k~38k【約6'00''/km】折返後會面臨逆風，氣溫也會升高，隊跑者來說是個挑戰，這段會稍微把速度放緩回目標配速35k~37k【約6'20''/km】開始進入獅頭山，會有一小段及上坡，會略微降速，下坡時也要多加留意不要暴衝避免抽筋37k~42k【約6'00''/km】最後段會以目標配速穩穩回到終點，恭喜完賽!

萬金石最大的敵人就是濱海強風，不論是側風或逆風，都是對跑者體力的挑戰，列車長們將輪流為跟車的跑者們擔任破風手，擔心風勢阻力的跑者們，不妨跟在列車集團中，一方面穩定配速，另一方面有人幫你擋風取暖，節省體力，順利達標。

(圖片來源：筆者於運動筆記官網試算)

補給策略

面對連續跑4小時以上以及長達42公里的體力考驗，飲水及能量補給不可或缺，本次萬金石馬拉松全馬組的補給安排很密集，每2.5K設有飲水站，第10K開始及之後每5K設有固體食物補給，配速列車每個補給站估計約停留10~15秒，採用快走不停方式補給，進補給站前50~100公尺，會提醒跑者並且放慢配速，離站後逐漸加速回復原定配速。第一個補給站因為剛起跑沒多久，補給需求不高，且因跑者人數眾多，原則上採取不進站的策略，跑者們也可以斟酌個人的補給需求習慣，自行攜帶個人補給，以確保有充足的能量，安全抵達終點。

(圖片來源：2023萬金石馬拉松官網)

讓我們在國際認證的賽道上完成人生里程碑

全馬SUB415是許多已經完成SUB430跑者想要突破的下階段目標，對於期待突破此一門檻的跑者，穩定的配速與團體的激勵，將有助於你克服賽道上的各種狀況，在42公里的漫漫里程中不致於無所適從，跟上配速列車，共創佳績，留下美好的足跡與回憶。

賽前小提醒

1.賽前調整以不要受傷為主，減少高強度的訓練。2.要適度休息休息，避免疲勞累積。3.前一晚檢查號碼布、晶片是否正確。4.早餐很重要、早餐很重要、早餐很重要，起跑前大約1.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，避免油膩、高刺激性的食物。5.比賽當天廁所會排很久，有需要請提早解決。6.盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。7.最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無 法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

2023萬金石馬拉松官網：https://wanjinshi-marathon.com.tw/

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