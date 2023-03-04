賽前情報／萬金石馬拉 跟車能快3%？330列車配速計畫

一年一度的金標賽事-(2023/3/19)萬金石馬拉松即將到來.各位跑友們是不是準備好要展現訓練成果了呢!! 千萬別錯過賽場優勢，突破個人最佳！一起迎向每麗海岸線，成功挑戰-金標42.195公里萬金石馬拉松!

節省體力1.91~2.84%配速員也是賽事的一部份，所以跟著配速員跑沒有任何問題

根據生物力學期刊，研究2019年柏林馬拉松，Kenenisa Bekele，獨跑與跟在配速員後方，各種不同位置所節省體力的數據分別為：配速員側後方省力1.91%2位配速員中間後方省力2.75%配速員正後方省力高達2.84%

2019柏林馬拉松 Kenenisa Bekele 與配速員們期刊連結

而且依配速員配速下，可以省去看錶對時的煩惱，攝影師入鏡問題，進站提醒等...如果覺得本車次太吵，歡迎按一下鈴告知一下車長。哈...

賽道分析-攻略萬金石馬拉松在賽道優化後，可以把他約略切成3大塊來看.1.去程平順好跑，起伏不大2.返程-半馬21公里，有可能遇到季節性強風！(很出名)3.34公里處磺清大橋+獅頭山爬升以這3個大方向來做攻略.330列車長此次慎感榮幸受 #中華民國路跑協會 再次邀請 #運動筆記 #配速列車 團隊來擔任官方配速員小的秉持戰戰兢兢的準備此次任務, 此次擔任. 3小時30分列車長,與老街溪扛霸子， 李小錫小錫哥一同合作。

2022台北馬拉松3:05:22 | 澎湖半程馬拉松分組第1 | 新竹城市馬拉松超半馬分組第1 | 擔任官方配速員場次40+ | 歡迎每週三來老街溪跑半馬

2023曙光馬拉松3:07:09 總6分1 | 沾光團成員 | 玩沙者聯盟首席 | 擔任官方配速員場次40+ | 某一年運動筆記年度帥哥第5名配速計劃依前述3大方向，氣候因素無法掌控下，預計以完賽時間3hr27'50''進終點.我們會以大會時間開始按錶，以4'55''~4'56''/km 配速前進到了折返回程這段如有逆風，請各位暫且躲在列車長後方。風由我們來扛～直至34公里處，上下坡段以均速25'/5km完成這段,切記目前的坡看似很陡其實，總排升量不多，身體不要垮掉，上坡步幅縮小，步頻略增車長帶領大家一起挑戰最難的5公里!回到台2線再回到4'55''~4'56''/km 配速前進直至終點

進水站提醒此次賽共設置12個水站，補給皆以拿著就跑的方式，進站前列車長會告知有補給站，跑者們可自行稍稍加速。拉開跑者們間距。建議可拿後面桌次，避免塞在前面幾桌，影響跑步節奏又浪費秒數。

配速團隊班次為3:00、315、330、345、400、415、430、500(以上車次)。建議如果目標成績比上述時間快5分鐘跑者們，可先跟在集團內，再尋自身狀況脫離集團逐漸加速。完成目標。

Kenenisa Bekele照片來源