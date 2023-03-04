賽事心得／中興新村半程馬拉松 好吃好玩好動的眷村之旅

5月28日，由「雲林縣三鐵運動協會」主辦的中興新村半程馬拉松將在中興會堂盛大展開，組別分為半馬組、10公里組與5公里組，本屆賽事頒發的獎牌採用全新設計，加入收集元素，將原本圓形的獎牌分成了四片，每片的設計皆獨一無二且呼應當屆主題，只要跑者連續四年都有參與中興半馬，還能拼湊出另一塊別具特色的獎牌，跑馬同時，還能享受收集的樂趣！快來收集吧👉

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除了獎牌外，本屆賽事的超值完賽禮也是一大看點，不僅有市價超過$600元的穴道扭扭盤（豪華組限定），還有雙層隔熱的咖啡真空杯、胖胖水壺，以及穴道按壓勾棒、八字拉力繩等實用禮品，讓跑友們回家也能運動，一起邁向健康人生！

各式精美禮品。圖/樂活報名網

當天完賽的跑友們可別急著回家！中興新村附近有許多優美的景點和超好吃的在地美食，等著大家去探索，小編今天特地整理了一份口袋名單，到時候跑友們便能依著名單上的景點與攤販，在當天到處走走逛逛，一同感受中興新村的在地風情！

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景點導覽：樂冰小屋

接近夏日的時節，炎熱的太陽總會讓人想吃個冰消消暑，位於仁德路上的樂冰小屋可是熱門冰品店家！

樂冰小屋。圖/Ann

店內販售抹茶、巧克力、草莓等多樣口味的雪花冰，可愛熊熊的造型加上佛心的價格，讓樂冰小屋每到營業時間，門口便大排長龍，人潮絡繹不絕。

超可愛的熊熊雪花冰。圖/樂冰小屋

如果不想吃冰也沒關係，樂冰小屋還有販售可愛造型湯圓、紅豆湯、豆花等特色甜品，多樣選擇絕對讓您意猶未盡、流連忘返！

讓人捨不得吃一口的可愛湯圓。圖／樂冰小屋

景點導覽：省府路荷花池

說到中興新村，非提不可的景點肯定就是絕美荷花池！不僅面積大，花況又好，而且荷花池旁邊就是人行道，能讓人一邊愜意地散步，一邊欣賞荷花的盛開美景。

綠意盎然的椰林大道。圖/17旅行

5月28日舉辦的中興半馬正好是荷花的盛開期間，只要走到位於省府路的椰林大道，便能看到道路兩旁開滿了粉色鮮嫩的荷花。

各式品種爭奇鬥艷。圖/17旅行

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中興牌樓。圖/Shaun

從中興牌樓往內望，便能看到法式風格的圓環時鐘，而村內綠意盎然、花木扶疏的景色，彷彿就像世外桃源一般，不禁讓人看得入迷。

中興牌樓內的美景。圖/Shaun

景點導覽：小興苑

來到了光華路附近，絕對不能錯過號稱是中興新村最美的景點-「小興苑」，這座外觀奇特的建築物是由台灣第一女建築師修澤蘭女士所設計，因為最初是作為新生報的辦事處，所以在設計建築時便加入相機的元素，彩色玻璃圓窗代表膠捲；圓形大門代表鏡頭；白色的牆面代表報紙；而方形的建築外觀則呈現出相機的外貌。

外觀前衛的小興苑。圖/Shuan

經過整修之後，小興苑搖身一變，現在成為了推廣茶藝的文藝空間，不僅有販售高級茶葉、茶具，還有許多特色文創商品，除此之外，店內還擺放了許多來自各國的藝術品供民眾觀賞，去到了二樓還能看到舊時新生報辦事處及中興新村留下的文物與照片，有時間的跑友們不妨安排時間來小興苑逛逛，高級茶品搭配美術品，慢悠悠地度過一個下午，好不愜意。

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景點導覽：省府日常散策

自從1999年臺灣凍省後，中興新村的居民陸續搬遷到別地居住，留下了許多矮房舍眷，為了活絡中興新村，重拾曾經的光環，一群年輕人將遺留下來的廢棄空間善加利用，打造出了充滿文藝氣息的工作場所。

大片的庭園景觀與通往二樓的天藍色階梯，成為近年來的熱門打卡景點。圖/張晉瑞

座落在光明二路上的省府日常散策，就像是中興新村的遊客中心，不管小小的問題都能在此詢問，除此之外，這裡也提供多種手作DIY活動，讓遊客除了走走逛逛也能有不同的趣味體驗。來中興半馬，不只能夠強身建體，還有許多景點好吃又好玩，有興趣的跑友們快點擊下方連結，與親朋好友一同賞荷趣吧！

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