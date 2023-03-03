賽前情報／萬金石馬拉松 全馬5小時列車配速計畫

(運動筆記提供)

新北市萬金石馬拉松（New Taipei City Wan Jin Shi Marathon），比賽範圍橫跨新北市三個行政區，源自2003年「金山馬拉松」，2004年擴張延伸到金山和石門，因此更名為「金石馬拉松」；2009年，賽道延伸到萬里，更名為「石萬金馬拉松」。2010年為順應賽道行經路線的「順序」，由萬里太平洋翡翠灣起跑，經金山至石門國中前折返的賽道路線，賽事名稱正式更名為「萬金石馬拉松」。

(萬金石官網提供)恭喜今年萬金石馬拉松，獲得金標賽事認證，賽事當天也將成為亞洲首場綠色認證賽事，比賽過程中，選手的跑衣可以用回收材質，衣保袋跟環保袋也變成兩用，要落實新北市2030減碳30%、2050淨零碳目標，每場賽事不只是新北的榮耀，更藉新北讓世界看到台灣，也期盼號召民眾，邁向環境永續的下一萬步。

(萬金石官網提供)

運動筆記配速列車本次將會出動 300 / 315 / 330 / 345 / 400 / 415 / 430 / 500 共8班配速列車，歡迎跑友依照想挑戰的時間一同上車，穩穩進站，跟著配速員跑會'筆'較歡樂喔!!!

(運動筆記提供)

全馬賽事資訊

集合時間：06:00

起跑時間：06:30 (關門時間為5小時45分，緩衝關門時間為15分鐘)

(萬金石官網提供)

賽事路線

起點(新北市萬里區太平洋建設第二停車場)→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。

車長介紹

此次全程馬拉組 5:00列車是由子其與奇育 兩位車長為大家服務，子其哥是位資深跑者，完成全馬與超馬100場以上，擔任配速員7年多；奇育的賽事經驗豐富，一日北高/日本馬樣樣行，擔任配速員也有5年的經驗，全馬500列車駕輕就熟，輕鬆完成任務。

配速策略

本次總共會有16站的補給水站，預計每站停留10~20秒，前面20K會穩配6'50'~7'00'，抵達34K時會上獅頭山公園，請務必跟緊，上坡會用7'30'跑，下坡順勢加速至6'30'，預計4小時58分抵達終點 (本班車為末班車)，終點會有跑步不要聽的運動主播田鴻魁(魁哥)幫您掛上完賽獎牌喔。貼心小提醒，海風有順風逆風側風，可以跟在集團內，讓車長幫你們破風，跑起來也比較舒服喔，最後預祝每位跑者都能順利平安完賽破PB，享受萬金石的美麗賽道，這場比賽中會穿著大會建議的MIZUNO WAVE REBELLION SONIC跑鞋，先求帥再求快，帶領大家穩穩地跑進終點喔。

(美津濃官網提供)