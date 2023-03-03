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賽事心得／大阪馬拉松 海外首馬-SUB3達成

運動筆記／ 郭柏慶

衝線後振臂歡呼~

婚前訂製西裝時，記得家父曾說：西裝記得做大件一點，不然你婚後幾年就穿不下了，心想怎麼可能發生在我身上。果不其然於2016結婚後，腰圍漸漸越來越大，常穿的背心也越來越小件，褲子也慢慢都不用繫皮帶了，體重來到生涯新高的82公斤，伴隨著雙寶到來，運動從我的生活裡，已經漸行漸遠…

自介一下：1983年11月出生，身高180，於貿易公司上班所以跑步都在下午左右，利用小孩還未放學前。2021年9月在周遭朋友的推坑下，開始加入了慢跑這項運動，每天從3-5k開始跑起，速度從一開始的六分多速三公里，慢慢加到五分初速三公里那時參考了Mike Trees訓練理論(註1)的基礎是﹕起初速度比耐力更重要。

2021年10月 開始維持天天跑的節奏，10月17日 10k PB 50:17分(5:01)，200月跑量達成2021年11月 朋友開啟紅白對抗賽，天天跑300k月跑量達成，11/27半馬自測1:45(PB)2021年12月 正式跑步入坑，購入Garmin 245 ，告別拿著手機跑步的日子。12/12半馬1:39(PB)(4:41)。

2021年總計 902公里(9-12月)

2022年 1月  1/15半馬1:37分(4:37)2022年 3月  開始有點想突破成績，於是加入了台中愛馬士跑團。

認識了永珍姐、文龍哥、Tony、45等，每位都是跑步的賢拜，大家分享跑步的經驗，發現江湖上所說的

一個人跑得快，一群人走得遠

3月13日  羅布森 初半馬1:37分3月27日  初全馬 神岡馬3:29:46(4:59)平時沒跑步就喜歡上Youtube看看有關跑步的知識，看ptt大神分享的經驗，我比較喜歡勵志型的市民跑者，由沒運動基礎練起來的，會讓自己覺得，他們做得到，我也做得到，youtube我喜歡黑影儿TV ，他從原本是個胖子中度脂肪肝，練到最後全馬244，還有什麼比這更振奮人心的成長史。黑影儿，博哥常講的一句名言：一位正常男性，每個月跑量300公里，持續1年~1年半，都會很接近全馬300左右，於是我三月開始堆量。(註2)

PTT上的名人 chieher，也就是Jay的跑步筆記，也是一個市民跑者練到全馬234的名人，其中他在ptt分享的文章，過了幾年來看，也是受益無窮。

2022年 5月15日 半馬破pb 1:29:16(4:14)，當半馬sub90時，心中便開始浮現市民大眾跑者的目標sub 3，於是開始籌劃下半年的賽事。2022年8~9月體感、狀態、跑力感覺一直在往上，均速變快、感覺跑也不會累，俗話說的不出意外的話馬上就要出意外了，但不是受傷，而是於10月初確診，確診後有氧系統感覺打掉重練，連跑個五分速都喘不過氣，解隔後一星期馬上迎接10月15日的台南星光馬，本來猶豫要不要去跑，心想就當做一次 LSD，把自己全馬最差的狀況來跑，起跑氣溫3x度，果不其然跑出全馬最差成績3:39:50(5:13)

之後等有氧系統慢慢恢復正軌後就開始進入馬拉松賽季 49天跑了五場馬拉松再連續週週週馬後，於台北馬刷了2022年PB 3:05:24(4:24)。

賽後心得，台北馬都出九成力以上了，竟然還差五分多鐘破三，心想SUB3這條路真的沒有捷徑，需要長時間的累積，到底還需要多久才能達成?  不過台北馬賽前已經報名2023年2月26的大阪馬拉松，心想還有10週左右，不彷再跑一次系統性的訓練，把質跟量拉起來，於是2023年1月跑了385公里，均速4分32，套用Tanda網站的預測(註3)2:57:23。

及RQ的跑力預測 2:57:28

時間快轉來到2023年2月24日早晨，於大阪城公園，遇見了黑影儿-博哥，邊跑聊了下天他說我可以試試257看看我心想台北馬跑完半條命才305，一下pb 8分鐘有可能達成嗎(註4)，記得川內優輝教練曾說過一句話，練習中辦不到的事，比賽中就是辦的到，博哥也常說 心理力量>肌力>心肺，大迫杰書裡也講，跑力只佔60%，40%是比心理素質，要相信自己做的到，就會做的到。

 

賽前配裝

35k後，腳有點快抽筋的感覺，心率飆高至190以上，後面5~6k 跑的相當辛苦，一直在計算剩餘時間是否能破3，心想降點速也沒關係 419 420，如果這時候抽筋就不是幾秒鐘可以解決的事了，在最後5k，真的一堆跑者在抽筋在路邊拉腳，心想我這不能停在這，往前看。

2021年9月15日~2023年2月26日   18個月5379公里破三之路達成破三對於有運動基礎還是跑齡夠長的跑者來講，或許不是什麼多大的難度，但對於家裡有小小孩，要兼顧家庭、工作、跑步，平常能利用的時間都是小孩還在睡覺及上學的時間，週六日的團跑，也通常跑完就馬上回家，以不影響家庭作息為主，我平常訓練也都以有氧為主，一年半間歇跟操場次數不到十次，畢竟馬拉松比賽是長、跑，你長的跑的夠穩，才會再25k 30k後，速度還能穩定的維持住，補給也是吃早不吃晚，補給盡量多準備，放在身上要吃就有，馬拉松說短不短說長不長，但注意力開始不集中，肝糖耗盡時，通常就開始撞牆了，常說馬拉松是30公里才過一半，再加一個12公里的一半。

註5:  本人Strava 紀錄

註6：本人 馬拉松世界  記錄開放 無鎖權限

註1: https://www.sportsplanetmag.com/article/desc/190004818

註2: https://www.youtube.com/watch?v=xbIrp9qKKjE

註3: https://tandaracepredictor.com/

註4:https://www.youtube.com/watch?v=TWRHUAIHK8Q&t=1036s

註5: https://www.strava.com/athletes/101355672

註6: https://www.marathonsworld.com/artapp/mywall.php?uid=587012

馬拉松

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