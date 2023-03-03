賽前情報／萬金石馬拉松 全馬3小時15分列車配速計畫

萬金石馬拉松是台灣唯一通過國際田徑協會（IAAF)金標籤（SILVER)認證的賽事，今年屆滿21週年，優質賽事歷時長久。

這次運動筆記配速列車將陪各位選手一起挑戰萬金石馬拉松，讓各位穩穩的進終點，破PB順利完成賽事，配速列車計有全馬300、315、330、345、400、415、430、500 配速員8班列車，各車 PACER 列車長介紹如下。

300劉治昀 林渤詔

315宋庭帆 邱顯金

330林献棠 李宗錫

345林冠汝 施家興

400廖國宇 孫伯元 吳俊毅

415游書豪 林宗慶 黃崑鵬

430陳怡如 王楓 吳佳哲

500郭奇育 黃子其

列車長們會綁上完賽成績的汽球，請選擇你要挑戰的完賽時間，跟著配速員進終點完成你的馬拉松吧！

這次3小時15分鐘的配速員，由邱顯金及宋庭帆來為大家服務，家住在桃園的顯金，平常工作在台北市，跑步是顯金的興趣，練習時常在大家河濱公園、台北田徑場、大同高中、中央大學、桃園住家附近的平鎮高中、茶改場等地跑步，本身目前除擔任運動筆記的配速員之外還是中華民國極限運動超鐵協會的會員、ADIDAS PACER 台北馬拉松愛迪達配速員、AED RUNNER護心救護團隊隊員、桃園雙連長跑協會會員，喜歡戶外活動、喜歡跑步、喜歡和朋友分享跑步經驗，因為跑步生活充實美好、因為跑步有正能量面對壓力解決困難，完成了許多自己覺得不可能的目標賽事，如標準三鐵51.5km(高雄愛河、宜蘭梅花湖、宜蘭冬山河)、單攻玉山(距離25公里、爬升1625公尺)、泳渡日月潭(長度約3000公尺)、自行車一日北高(約376公里)、Northface越野50km超馬9小時18分鐘完賽、全馬賽事已參加70幾場，最好全馬成績2小時54分鐘，運動主要可以結識各行各業相同興趣的朋友以及維持好的健康狀態與身體機能。

315列車長邱顯金

這次小弟我邱顯金將搭配剛剛在台北馬拉松創下佳績2小時45分08秒完賽的宋庭帆一起擔任315配速列車的車長，為各位跑友擋風、配速、服務，希望大家都可以順利完成賽事，留下個人最好紀錄。

315列車長宋庭帆

宋庭帆，彰化人，平時運動以跑步跟單車為主，目前半馬最佳成績1小時18分、全馬最佳成績2小時45分；因為熱愛運動和交朋友，所以希望藉着配速可以認識更多朋友。

萬金石馬拉松競賽路線圖

今年的萬金石馬拉松路線和去年一樣是新的路線，往年大約6K的時候要右轉爬上金山青年活動中心，回程再爬回來，今年大會很佛心的將去程的爬坡取消了！減少了爬坡的辛苦，更能創造自己最佳紀錄，一起加油跟好跟滿。補給站原則上我們每站都會進去做補給，我們也會提醒大家，但都是拿了就繼續向前跑，不做停留，要吃能量膠的跑友可以提早使用，再配合補給站的飲水，特別要注意了。

萬金石馬拉松的路線因為大部份都是平路及小小的緩坡，所以我們將以均速4:30～4:35/kmㄧ路推進，除了大約17.5K~18K要經過十八王公廟的一座橋大約500m的有感爬坡外（回程原路折返所以會再爬回來1次大約在22.3K~22.5K)上坡我們會稍稍降速順順的來完成，還有一個就是34K～35K的磺清大橋大惡魔陡坡！這段我們會降速到5分速順順的爬上金山青年活動中心。

攻上山頂後大家別太高興！接著馬上陡下坡大約600m後就進入大約2K 的丘陵地帶，上上下下的對雙腿是一大考驗！下坡不要貪快！必免肌群的突然轉換容易抽筋！切記！一直出到原來的大馬路就好跑了，但最後要進終點前還有一個大惡魔！就是跑到會鬼打牆的隧道！就1K卻感覺好遠好遠的感覺，當你最後看到一道光，沒錯就是那道光！恭喜你剩最後200m了，再加油，近終點別忘了留一張美美、帥帥的照片，祝福大家順利完賽。

當天新北市萬里區的天氣預測約為18度左右，下雨機率為68%。