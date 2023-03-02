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不只是賽事更是人生 陳彥博在極地漫長黑夜中找到前進的方向

運動筆記／ Eulla

台灣極地超馬好手陳彥博於今年二月再度挑戰自己，完成加拿大育空極地 700 公里橫越賽。圖/陳彥博臉書粉專

台灣極地超馬好手陳彥博，今年二月時再度挑戰自我，成功完賽加拿大育空極地 700 公里橫越賽，賽後昏睡了四天，每晚還是一樣會驚醒，分不清自己身處夢境還是現實，不只臉上多了些凍傷的痕跡，體重也明顯的下降許多，全身關節更是痠痛，對彥博來說這不像場比賽，而是趨近我們的人生。

那晚眼睛張開後，彥博四周一片漆黑，他分不清楚夢境還是現實，大腦依然傳來雪地的腳步聲，身體更不自主的一直在踏步，心想「不是比完賽了嗎？我為什麼還在這裡？為什麼還沒結束？有沒有人在這？我是在賽道上還是在避難帳裡？」接著他會突然恐懼大叫，全身出汗，直到過了幾分鐘，大腦才慢慢恢復意識。已經連續好幾天都不斷重複著一樣的事情，可能身體回到文明，大腦與心靈依舊還在荒野，經歷數日獨自在險惡極端環境，伴隨長期高度壓力，或許需要一段時間才能恢復。彥博瘦了，腿部、屁股、腰的肌肉都被身體吃掉，體重下降了很多，臉部些微凍傷，全身的關節更是痠痛。

完成挑戰後彥博的臉上多了些凍傷的痕跡。圖/陳彥博臉書粉專

這一次重返育空極地 700 公里橫越賽，他投入了好幾年來準備，由於疫情無法到雪地國家移訓，因此他搬了 4 大箱行李與購買裝備提早測試。在賽道的終點，沒有任何獎金也沒有太多觀眾，只有，這一塊獎牌，彥博說：「每晚睡前，我都會放在旁邊，它代表了，我所有努力的一切。每個人的終點不同，意義也不同，努力的方式同樣也不同，起跑時有大家凝聚與陪伴在一起，但越到後面，人越少，最後只剩下你獨自一個人去面對孤寂、恐懼、黑夜還友所有情感，孤單一人，真的很可怕，不是環境，而是內心。」

這個漫長的黑夜，是彥博探索內心的通道，在參加這場賽事之前，他就已經知道，過程會很艱難、很漫長、很冷、很寂寞、很痛苦，會對身體造成傷害，更要承受精神方面的「恐懼、未知、懷疑和孤獨」。在這裡白天僅有 7 小時，其他 17 小時完全是伸手不見五指的漆黑，當陽光慢慢消失在地平線，光漸漸消失，彥博內心會開始緊張，當黑夜再度籠罩，他開啟了頭燈，這是唯一的一絲光明，也是唯一僅存的安全感，獨自一人踩著雪地，繼續前進，穿梭樹林、橫越冰河

彥博的體重明顯下降了許多。圖/陳彥博臉書粉專

彥博分享：「我離開了文明都市，進入荒野，與世界脫節，我並不是無所畏懼，我也會害怕孤單，停下來短暫休息時，沒有任何聲音，四周僅剩寂靜，心跳、呼吸、心靈、感官在浩瀚大地間，與大自然融為一體，身體雖然重複著機械般的行為，但我的大腦在黑夜中，思考著好多事情，我開始傾聽內心，情感倍數放大，所有的快樂、悲傷、沉靜、回憶、意念，如此真實，一切交織幻夢的呈現在眼前。」

在黑夜中彥博並不是無所畏懼，他也會害怕孤單。圖/陳彥博臉書粉專

當彥博不斷深入挖驅和對話，他發現內心某部分其實不夠自信。彥博表示「我非常重感情與感性，有些人希望我活成他們想要的樣子，我說的話和舉動都被誤會或是放大檢視，就連最信任的人也是，那些表情、情緒和評語我無法忘卻，細細入絲聽到我的耳朵裡，仿佛走在鋼索上搖搖欲墜，內心無法消化也無法撫平，最後，心中只剩下負面。」

每晚睡前，陳彥博都會把獎牌放在旁邊，因為它代表了所有努力的一切。圖/陳彥博臉書粉專

在每個夜裡不斷反覆的和內心的自己相處，他不想再與人相處接觸，仿佛逃離是自我救贖方式，於是他抬起腳，哪怕是半夜，不思考，繼續跑下去，才能忘卻與暫時離開這一切，他說：「成年人的世界裡，沒有容易兩個字，不要太在意於執著一件事，傷到的都是自己，獨自面對多數的黑暗，除了無畏，還必須抵擋著把我們往下拉的負面力量，深刻的困境與重挫，我們依然必須繼續前行。」經過這一趟旅途彥博再次好好的認識自己，他想跟大家說：「我們面對的困境並不會因爲幾個念頭而變簡單，但只要確認是自己思考過做出的選擇，所有努力和堅持，會讓你每往前一步就會慢慢感受到心裡的光，即便身處黑暗，你也能感受到自己。」

這場賽事對彥博來說並不像場比賽，而是更趨近於我們的人生。圖/陳彥博臉書粉專

我是誰？這個疑問句相信是每個人一生抵達終點都要回答自己的問題，在人生謝幕時如果仍沒對真實的自我，對其信念所做出的某種宣洩與坦誠情感，也許便會辜負了存在的意義，彥博分享：「我們為自己所創建的人生角色，不應該是鋪好的大道或是一帆風順，因為找出真實的自我從來都不簡單。」這場賽事帶給彥博的，不是名次與輸贏，而是追逐身體與精神上的極限，不管笑也好、哭也罷、撕吼著，那又如何呢？坦承的去面對每一個情緒，這些都是真實的自我，他說：「最重要的是千萬不要迷失，不要放棄，在黑夜中，我做了一個大膽的決定，關掉了頭燈，四周一片漆黑，強烈的心跳、喘息聲，我感受到自己，它堅強、溫暖、有著強大信念的溫度，比 10 年前的自己再更加堅強，雖然在沒有光亮的地方，但我找到了，前進的方向。」

新聞來源：陳彥博 Tommy Chen

責任編輯：Eulla

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陳彥博 超馬

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