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黃祥維五千米狂飆闖進15分摘金 將代表中華隊出征亞洲越野錦標賽

運動筆記／ Eulla

黃祥維於港都盃男子 10000 公尺成功打破個人 PB 摘銀。圖/SHUTTER KNOWS

今年的港都盃可以說是場場都精彩，除了高中組表現亮眼之外，成人組的競爭更是激烈，在開賽第一天最速響尾蛇 黃祥維於 10000 公尺項目就以 31 分 09 秒 29 打破大會紀錄摘銀，於 26 日 5000 公尺賽事他再以 14 分 58 秒 67 拿下公開男子組金牌，這成績不但突破了他的個人最佳，而且還闖進了 15 分大關。其實黃祥維於日本丸龜半馬賽事結束後，就因肌腱過度張力導致發炎，狀況一度強烈到影響站立與行動，因此本次比賽他只求順利完賽就好，並無設定太多目標。

不過在首日 10000 公尺的比賽中，黃祥維就傳出好消息，在與黃柏憲、周賢峰等近況不錯的的好手競爭下，讓黃祥維更專注於比賽，成功突破卡關一年多的 10000 公尺成績並破大會紀錄收下銀牌！在 5000 公尺決賽中，雖然黃祥維在熱身時無預警發生流鼻血的情況，讓他心情有些起伏，但還好並沒有影響到比賽。他告訴自己要利用 10000 公尺突破最佳的信心來跑這場賽事，穩住配速前進，最終也順利踩破 15 分的門檻，刷新個人最佳成績！接下來於 3 月 7 日他將和施育佐、何幸航代表中華隊於尼泊爾參加亞洲越野錦標賽 10000 公尺項目。

亞洲越野錦標賽歷年賽況。圖/搜狐

這場賽事受到疫情影響，睽違了五年再次回歸，3/7 第16 屆亞洲越野錦標賽將在尼泊爾加德滿都舉辦，也是尼泊爾繼 1999 年後第二次舉辦該賽事，預計會有來自 45 個國家，450 位選手參與。賽事分為男子和女子成人組（項目：10000 公尺）、U20 男子組（項目：8000 公尺）、U20 女子組（項目：6000 公尺）。今年中華隊是參加的項目為男子成人組賽事，因此田協便依照 2022 年男子 10000 公尺的年度排行成績去遴選，最終由黃祥維（31:42.83）、施育佐（31:51.41）以及何幸航（32:05.11）成功入選。中華隊選手將於 3/4 啟程出發，讓我們一起持續關注，並為中華隊加油打氣！

新聞來源：黃祥維THE KATHMANDU POST

責任編輯：Eulla

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