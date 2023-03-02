賽事心得／峨嵋大桔大利馬拉松 這場硬仗，決心不能輸給自己

馬拉松是對自己及小孩一個期許一個承諾..從小叛逆，媽媽對我束手無策🤦‍♀️做什麼三分鐘熱度所以也總是得不到家中認同這樣的生活直到為人母，孩子漸漸長大後才意識到教育孩子的同時也是教育自己若沒有做好榜樣給孩子看你又如何說服孩子跟隨你的觀念呢調整著自己在遇到困難不去逃避既然下定決心，無論成果好壞都必須正面迎接。

在小姑的影響下，我開始嘗試起跑步從3公里、5公里、10公里…靠著自己一點一滴的累積，是種踏實的成就感每次的結束都在心裡鼓勵自己老公也總會帶我吃好吃的獎勵自己🍕🍔🌭🥐🥯🍜🍚讓我漸漸打從內心喜歡起跑步。

去年12月小姑找我們參加峨嵋大桔大利馬拉松因為老公老家在新竹峨眉峨眉鄉長又是公公的同學自家辦的路跑活動怎能不支持一下就這樣懷著意思意思參加一下12K的心態😳在最後報名時為何一起報了半馬21K…(咦....)那既然報名就不能退縮了過年前公公與小姑我們認真練習山路。

但卻在賽前兩週，兩年前的閉孔外肌撕裂傷復發我的心情頓時down到谷底記得上次整整半年才完全康復，在抬腿穿鞋👟、穿襪都有困難下🧦，負面想法逆襲而來怪自己為何總是搞成這樣，是不是連個跑步都能搞的問題一堆?慶幸的是家人的支持，老公不管再忙下班都積極帶著我去醫院回診、複診回家幫我按摩叮囑我吃藥，小孩、婆家們，溫暖又強而有力的關心，我雖不為得獎，也不比速度但今年的期許就是要完成自己認為的不可能💊止痛藥吞了!!!我一定要跑完它!!在13k時大腿開始從隱隱麻痛變成刺痛，但我知道不能停下，停下只會更痛無法起步謝謝中途的好心大哥，跑來問我，小姐我看你腳跑步歪一邊了看起來怪怪的，你的腿還好嗎?於是教了我減輕腳痛的方式，還陪我聊了一公里分散我的注意力。

15k遇到陪跑的救護人員，我聽到他對我說，小姐，你的腳還好嗎？當下很喘只是簡單地回了一聲，很好哦!謝謝你❤️愛跑步人的熱情總是讓人溫暖在心，也幫助我在路途上形成一股動力，我想我絕對可以完成它的。之後的連續上下坡確實讓我翻了不少次白眼….天哪！賽前我還認真與我公公打聽路況遠遠望去風景甚好，但映入眼簾的也是綿延不絕的上坡又下坡啊說好的沒什麼抖坡呢🥵左腿帶著右腿跑的我也因此開始抽筋。

我想這是我從小到大第一次深刻感覺抽筋是這麼恐怖的事情啊…我錯啦!!我太小看它了我開始罵自己搞屁啊，給我振作下去剩下最後兩公里了，痛不痛都讓我衝一波吧!!不好的示範，但…我真的不想辜負自己的努力，希望在最後能有兩公里的速度可以安慰自己(well done…well done…拍拍)就在我衝進終點的那一刻，我的小姑衝過來抱我我眼淚就要奪眶而出，我們一起抱怨著這山路怎麼那麼陡啦怎麼跟爸爸說的都不一樣啦…很傻眼耶之類的…🤣(緩解一下激動得情緒嘛)沒辦法當媽的我們都很愛哭😚😚

但，我想等到明年可能又會把一切忘光光再來一次哦跑完了，終點有等到孩子們跟他們說聲:媽媽回來囉，媽媽沒有放棄哦!😚一切的努力，望日後能成為他們的助力大兒子拿著成績單問我說媽媽，我想把這個護貝掛在我的書桌前面😁我告訴他，下一次媽媽帶你去跑10公里拿著屬於你自己的成績單，告訴自己你也行的👍他開心地答應了我，一起約定下次要跑10公里喔💑

謝謝老公腳踏車緊跟讓我安心不少謝謝我的手、我的腳、我的全身，跟隨著我腦袋一起努力。✌✌

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