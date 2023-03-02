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賽事心得／京都馬拉松 無傷完賽是今年最好的生日禮物

運動筆記／ Bella Chen

～這場能無傷完賽就是今年最好的生日禮物～

2022年11月得知可以報京都馬拉松，什麼都沒想太多，一心只想去跑就對了，當時還有太魯閣全馬當前訓，壓根也沒在擔心，直到過年跑完最後的32K長訓，才驚覺跑得完嗎？剉咧等～

反覆看了幾年前的影片，研究賽道路線，愈看愈害怕，一直調整配速表，很怕被關門，而且一直注意賽事當天的天氣，深感不妙。賽事當天的雨勢真的不小，錯估情勢的我只能以一件輕薄無袖短雨衣，加上短袖、短褲、袖套、手套、脖圍、暖暖包、雨鞋套上陣。

幸好起跑後沒多久雨勢就變小了，但時不時的就飄來一陣雨，對我來說是涼快的。大約在當地下午二點左右雨勢就漸漸趨緩，但我怕失溫一直不敢脫雨衣，直到離終點只剩一公里時才用力大撕一扯～～我要衝進終點啦，結束漫長的42公里，真的好遠。看到平安神宮的鳥居時我已紅了眼，一過終點嗶嗶線時仍然是大哭。

雖然這場沒有跑的很痛苦，但有幾段厭世緩長坡，還有8個關門點，日本的關門時間很準時沒在客氣，還要精準看清楚方便又能節省排隊上廁所的地點，不能浪費太多時間拍照，雖然景色很美應援很嗨，不能花太多時間吃補給，雖然有超好吃的草莓。幸好全程都有在預計的時間內完成。

這次總共有1萬6千人，聽說外國人只有7千人，完賽率92%（算低的）。感謝老天爺賞賜給我適合我的天氣（雖然是14度的雨天，但若是沒下雨我應該會熱爆）感謝朋友在下雨天跟拍，要找拍照點又要找交通想辦法過來真的不容易。

謝謝我的身體和雙腳，大力支持，讓我完美的完賽。謝謝陪我憂慮的姐妹們。謝謝幫我加油及偷拍的跑友，雖然我不認識你們。

最後心得：排隊領完賽禮時真的很冷，體溫馬上下降抖到不行，拿到寄物包後顧不得找廁所換裝，先用大會送的毛巾趕快擦乾後趕緊套上厚衣褲及外套，換上乾爽的鞋襪（雙腳已泡水成冰冷無血色）。拿到手機立馬跟姐妹說42好遠，以後不要玩了，但過二天回台灣時已經忘了痛苦。最難跑的下雨天已經跑過了，明年再差也不過如此，所以明年再戰一次，我要再破PB！

馬拉松

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