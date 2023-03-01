賽事心得／廣東珠海橫琴馬拉松 一延再延終於完成比賽

繼上篇介紹大陸的馬拉松賽事後，本次挑了在2月26日當天眾多馬拉松比賽中的「2022廣東珠海橫琴馬拉松」。主要原因是男子組第一名跟上篇一樣跑贏非洲選手啦!!但獎金就差很多啦!! 因為這場賽事是中國田徑協會銅牌賽事，非國際田總的級別賽事，冠軍是人民幣3萬的獎金!

本場賽事的頂級合作夥伴是大陸國內體育大牌-李寧LI-NING; 一般來說品牌方會希望他們贊助的選手可以拿到前3名，這樣版面比較好看!!

但全馬男子組冠軍穿的是另一個大陸國內體育大牌-特步X-TEP…….話說這場比賽原本計劃比賽日期是在2022年12月25日，因為去年12月初大陸疫情放開後，整個疫情大爆發，幾乎人人染疫。所以本賽事延後至2023年1月8日，但又因為顧及當時參加選手都在康復階段退賽選手很多，所以又再度延後至2023年2月26日，因此比賽的名稱前面的年份還是用2022年哦!

本屆賽事參賽規模達12000人，包括馬拉松3000人、半程馬拉松6000人、迷你馬拉松3000人。另外因為珠海橫琴很靠近澳門，所以今年賽事吸引了500多名澳門選手參加，較上屆馬拉松成倍數增長，橫琴馬拉松為珠澳聯動發展及交流提供平臺，正逐漸成為澳門市民進一步瞭解橫琴和珠海的有效管道，推動粵澳體育合作不斷走向深入，為粵港澳大灣區建設貢獻體育的力量。

這場比賽經過一番激烈角逐後，最終男子組冠軍是來自貴州的岑萬江憑藉破賽會紀錄的成績，以2小時14分56秒獲得全馬男子組冠軍；比上屆冠軍2小時17分提速了3分鐘!!來自衣索比亞的Jote Wubshet Demisse、Outoya Gelgelo Tona分獲男子全馬項目二、三名。

女子組冠軍來自山東的陳為芬以2小時41分52秒的成績奪得全馬女子組冠軍; 另外兩位女子選手姚玉舟、朱丹丹分獲二、三名。

本篇內容部份摘錄自 2022橫琴人壽橫琴馬拉松官方網站新聞稿