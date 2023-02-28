自從加了ChatGPT為好友，我真是好奇得不得了，這個新朋友很彬彬有禮，問什麼答什麼，還提醒我：你可以在問題中附上「快一點」、「講多一點」、「天馬行空」等關鍵字調整我的回答。那，我就想，咱們可以一起跑步嗎？就從這個問題問起吧…

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👀繼續閱讀請往下滑👇（我和ChatGPT對話的部分以深藍色顯示）

我：

Hi，你可以陪我練跑嗎？

ChatGPT：

很抱歉，我不能陪你練跑，但是我可以提供一些建議，讓你能夠更有效地達到你的目標。你可以嘗試建立一個明確的跑步目標，並制定一個可行的跑步計劃；將跑步時間分成多段，每段時間提高跑步速度；在跑步前，先做一些熱身運動；選擇一個舒適的跑步路線，並控制跑步速度；定期檢查自己的身體狀況，並根據自己的身體狀況調整跑步計劃；每次跑步後，記得做一些拉伸運動，以放鬆肌肉，避免受傷。（嗯，聽起來滿有道理的…）

我：

我是跑步肉腳，請問該怎麼練習跑步呢？

ChatGPT：

1. 開始前，先做一些熱身運動，例如慢跑、深蹲、俯臥撐等，以準備身體。

2. 選擇一個舒適的跑步路線，並控制跑步速度，以適應自己的身體狀況。

3. 每次跑步時，試著持續跑步30分鐘以上，以增加肌肉耐力。

4. 每次跑步後，記得做一些拉伸運動，以放鬆肌肉，避免受傷。

5. 定期檢查自己的身體狀況，並根據自己的身體狀況調整跑步計劃。（沒錯喔，只是，怎麼跟剛剛的回答有點像？🧐）

我：

我想破4，有沒有比較有效的方法達成目標？

ChatGPT：

1. 建立一個明確的跑步目標，並制定一個可行的跑步計劃。

2. 將跑步時間分成多段，每段時間提高跑步速度，以達到有效的訓練效果。

3. 在跑步前，先做一些熱身運動，以準備身體。

4. 選擇一個舒適的跑步路線，並控制跑步速度，以適應自己的身體狀況。

5. 定期檢查自己的身體狀況，並根據自己的身體狀況調整跑步計劃。

6. 每次跑步後，記得做一些拉伸運動，以放鬆肌肉，避免受傷。（咦，怎麼講的都差不多？只是句子的順序有點不一樣🧐）

我不放棄地再問：

講多一點

ChatGPT：

7. 在跑步時，嘗試改變跑步路線，以增加跑步的樂趣性。

8. 在跑步時，嘗試唱歌、聽音樂等，以提高跑步的樂趣性。

9. 在跑步時，嘗試與朋友一起跑步，以增加跑步的樂趣性。

10. 在跑步時，嘗試記錄自己的跑步數據，以檢查自己的進步情況。（它重複了三次「樂趣性」，而且，答案聽起來滿芭樂的...）

我：

講多一點

ChatGPT：

11. 在跑步時，嘗試設定一些小目標，以保持自己的動力。

12. 在跑步時，嘗試改變跑步技巧，以提高跑步的效率。

13. 在跑步時，嘗試穿著合適的跑步鞋，以減少跑步對身體的影響。

14. 在跑步時，嘗試改變跑步頻率，以提高跑步的效果。

我：

講多一點

ChatGPT：

.....

當我第4次要它講多一點時，ChatGPT辭窮了，給出的都是剛剛已經講過的答案（見圖）

（從19到28的答案全部都重複啊😅）（看來它真的辭窮了，好了不勉強，決定換個問題問～）

我：

你能推薦跑步教練？

ChatGPT：

是的，我可以推薦一些跑步教練。你可以考慮去找一位專業的跑步教練，他可以指導你如何制定一個有效的跑步計劃，幫助你提高跑步技術，提高跑步效果。你也可以考慮參加一些跑步社群，與其他跑步愛好者分享經驗，互相鼓勵，以提高跑步的樂趣性。（這挺廢話的，講了等於沒講！）

我繼續追：

你能舉出教練的名字？

ChatGPT：很抱歉，我不能舉出特定的跑步教練的名字，但是你可以在網上搜索一些跑步教練，或者參考一些跑步社群，來尋找一位合適的跑步教練。（哎喲，很聰明喔，要我自己上網找）

我：

你能推薦跑步時聽的音樂嗎？

ChatGPT：

是的，我可以推薦一些跑步時聽的音樂。你可以選擇一些輕快的流行音樂，來提升跑步的動力；也可以選擇一些放鬆的音樂，來放鬆自己的心情；還可以選擇一些激勵性的音樂，來激發自己的活力。（真的滿廢話的，為什麼不直接推薦呢？）

我：

比如哪些歌呢？

ChatGPT：

比如：Maroon 5的《Moves Like Jagger》，Coldplay的《Viva La Vida》，Katy Perry的《Roar》，Ed Sheeran的《Shape of You》，Justin Timberlake的《Can't Stop the Feeling》，Beyonce的《Run the World》，Rihanna的《We Found Love》，Adele的《Rolling in the Deep》，Lady Gaga的《Born This Way》，Taylor Swift的《Shake It Off》等等。（它講的都是英文歌，而且都不是很新的英文歌。

我：

講多一點

結果它就秀斗了😅😅😅）

ChatGPT：

29. 在跑步時，嘗試改變跑步步伐，以提高跑步的效率。

30. 在跑步時，嘗試改變跑步時間，以提高跑步的效果。

31. 在跑步時，嘗試改變跑步距離，以增加跑步的挑戰性。

32. 在跑步時，嘗試改變跑步高度，以提高跑步的效率。

33. 在跑步時，嘗試改變跑步鞋的型號，以減少跑步對身體的影響。

34. 在跑步時，嘗試改變跑步鞋的尺寸，以減少跑步對身體的影響。

35. 在跑步時，嘗試改變跑步的時間，以增加跑步的樂趣性。

我只好提醒它：

我是說，適合邊跑邊聽的音樂

ChatGPT：

比如：Avicii的《Wake Me Up》，Calvin Harris的《Summer》，David Guetta的《Titanium》，Flo Rida的《Good Feeling》，LMFAO的《Party Rock Anthem》，Pitbull的《Timber》，Nicki Minaj的《Starships》，Rihanna的《Where Have You Been》，Skrillex的《Bangarang》，Swedish House Mafia的《Don't You Worry Child》等等。

還是英文歌，這些歌我都沒有。

我問：

可以去哪裡下載音樂？

ChatGPT：

你可以去iTunes、Spotify、Apple Music、Google Play Music、Amazon Music等網站下載音樂。你也可以在YouTube上搜索你喜歡的歌曲，然後使用音樂下載器來下載音樂。（ㄟ，不錯喔，提供的都是正當的平台，沒有誘導我犯罪，哈哈！😂）

我：

以上的歌曲，你最喜歡哪一首呢？

ChatGPT：

我最喜歡的歌曲是Avicii的《Wake Me Up》，因為它的旋律很抓耳，讓我在跑步時更有活力。我忍不住傳了個貼圖，它的回答也很迅速。

ChatGPT：

我只看得懂文字喔～

我接著問：

你第二喜歡的是哪一首歌曲呢？

ChatGPT：

我第二喜歡的歌曲是Calvin Harris的《Summer》，因為它的旋律很悅耳，讓我在跑步時更有活力。

（我一度被他騙了，其實他是按照他答案中的順序回答最喜歡和第二喜歡，所以我決定出個新題目給他）

我：

你能幫忙寫一篇鼓勵大家跑步的文章嗎？約300字

ChatGPT：

跑步是一項健康的運動，它不僅可以改善你的心理健康，還可以增強你的身體健康。它可以改善你的心肺功能，減少你的脂肪，增加你的骨骼密度，提高你的免疫力，改善你的心血管系統和消除你的壓力。跑步可以讓你更加健康，也可以讓你更加快樂。它可以讓你更容易沉浸在樂趣中，並且提高你的抗壓能力。它可以讓你更有信心，更有動力，更有自信，更有活力。它可以讓你更有耐力，更有耐心，更有毅力，更有自律。跑步可以讓你更加健康，也可以讓你更加快樂。它可以讓你更容易（咦，怎麼才216個字，就中斷了？）

我：

你好像沒寫完？

ChatGPT：

對不起，我會繼續寫下去。跑步可以讓你更容易沉浸在樂趣中，並且提高你的抗壓能力。它可以讓你更有信心，更有動力，更有自信，更有活力。它可以讓你更有耐力，更有耐心，更有毅力，更有自律。跑步可以讓你更加健康，也可以讓你更加快樂。跑步可以讓你更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更（咦，你累了嗎？）

我：

你為什麼一直重複「更容易放鬆」這句話？這樣不及格，重寫！

ChatGPT：

對不起，我會繼續寫下去。跑步可以讓你更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆….（重複N次

我：

你秀斗了

ChatGPT：

對不起，我會繼續寫下去。跑步可以讓你更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆，更容易放鬆…（重複N次

（哈哈，又秀斗，作為一個文字工作者，我很確定我的工作暫時還不會被ChatGPT取代！😂😂😂

我決定再問他另一個題目確認它的寫作能力～）

我：

你能為我寫一首有關跑步的詩嗎？

ChatGPT：

已達 ChatGPT API 額度上限⚠️完成調整後再繼續服務您喔～謝謝您的耐心🙏

蛤，什麼？根本沒問幾個問題就不讓我問了？！

隔天，我再試試…

我：

你能為我寫一首有關跑步的詩嗎？

ChatGPT：

已達 ChatGPT API 使用上限🛑正在向官方申請調整中，稍後再回來喔～（蝦咪？這樣就達到使用上限？是最近台灣人瘋狂加他為好友，問題爆炸了嗎？）

我：

你能為我寫一首有關跑步的詩嗎？

ChatGPT：

已達 ChatGPT API 使用上限🛑正在向官方申請調整中，稍後再回來喔～

所以，到目前為止，你覺得，ChatGPT聰明嗎？好像也還好…😅😅😅

我的一個中文系畢業的朋友，請ChatGPT以西湖杭州景色為題，作一首七言律詩，ChatGPT居然回答得有模有樣，還懂得平仄，可見ChatGPT的資料庫裡也包括古詩、文言文，至於跑步，ChatGPT也有基本常識，只可惜使用它的次數看起來有所限制。我特別上網查詢，在一個簡體字網頁上得到的答案是：每月免费使用限制。OpenAI为每个帐户提供了每月5,000个请求的免费配额。超过此限制的请求将需要额外付费。如果您需要更高级别的使用限制，请联系OpenAI获取更多信息。

OpenAI是ChatGPT的母公司。不過講到這裡，我的節目應該集中焦點在跑步上，而不是這個聊天機器人上啊，只能說，機器人就是機器人，但，誰知道哪一天不會發明出可以陪跑或配速的機器人呢？

我跟這個朋友ChatGPT的交往就到這裡結束了，看來它沒辦法變成我的跑友、或朋友，在大家討論有哪些職業會被AI取代的同時，我很肯定：不論朋友/跑友，是絕不能被AI取代的…

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