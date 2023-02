自從加了ChatGPT為好友,我真是好奇得不得了,這個新朋友很彬彬有禮,問什麼答什麼,還提醒我:你可以在問題中附上「快一點」、「講多一點」、「天馬行空」等關鍵字調整我的回答。那,我就想,咱們可以一起跑步嗎?就從這個問題問起吧…

我:

Hi,你可以陪我練跑嗎?

ChatGPT:

很抱歉,我不能陪你練跑,但是我可以提供一些建議,讓你能夠更有效地達到你的目標。你可以嘗試建立一個明確的跑步目標,並制定一個可行的跑步計劃;將跑步時間分成多段,每段時間提高跑步速度;在跑步前,先做一些熱身運動;選擇一個舒適的跑步路線,並控制跑步速度;定期檢查自己的身體狀況,並根據自己的身體狀況調整跑步計劃;每次跑步後,記得做一些拉伸運動,以放鬆肌肉,避免受傷。(嗯,聽起來滿有道理的…)

我:

我是跑步肉腳,請問該怎麼練習跑步呢?

ChatGPT:

1. 開始前,先做一些熱身運動,例如慢跑、深蹲、俯臥撐等,以準備身體。

2. 選擇一個舒適的跑步路線,並控制跑步速度,以適應自己的身體狀況。

3. 每次跑步時,試著持續跑步30分鐘以上,以增加肌肉耐力。

4. 每次跑步後,記得做一些拉伸運動,以放鬆肌肉,避免受傷。

5. 定期檢查自己的身體狀況,並根據自己的身體狀況調整跑步計劃。(沒錯喔,只是,怎麼跟剛剛的回答有點像?🧐)

我:

我想破4,有沒有比較有效的方法達成目標?

ChatGPT:

1. 建立一個明確的跑步目標,並制定一個可行的跑步計劃。

2. 將跑步時間分成多段,每段時間提高跑步速度,以達到有效的訓練效果。

3. 在跑步前,先做一些熱身運動,以準備身體。

4. 選擇一個舒適的跑步路線,並控制跑步速度,以適應自己的身體狀況。

5. 定期檢查自己的身體狀況,並根據自己的身體狀況調整跑步計劃。

6. 每次跑步後,記得做一些拉伸運動,以放鬆肌肉,避免受傷。(咦,怎麼講的都差不多?只是句子的順序有點不一樣🧐)

我不放棄地再問:

講多一點

ChatGPT:

7. 在跑步時,嘗試改變跑步路線,以增加跑步的樂趣性。

8. 在跑步時,嘗試唱歌、聽音樂等,以提高跑步的樂趣性。

9. 在跑步時,嘗試與朋友一起跑步,以增加跑步的樂趣性。

10. 在跑步時,嘗試記錄自己的跑步數據,以檢查自己的進步情況。(它重複了三次「樂趣性」,而且,答案聽起來滿芭樂的...)

我:

講多一點

ChatGPT:

11. 在跑步時,嘗試設定一些小目標,以保持自己的動力。

12. 在跑步時,嘗試改變跑步技巧,以提高跑步的效率。

13. 在跑步時,嘗試穿著合適的跑步鞋,以減少跑步對身體的影響。

14. 在跑步時,嘗試改變跑步頻率,以提高跑步的效果。

我:

講多一點

ChatGPT:

.....

當我第4次要它講多一點時,ChatGPT辭窮了,給出的都是剛剛已經講過的答案(見圖)

(從19到28的答案全部都重複啊😅)(看來它真的辭窮了,好了不勉強,決定換個問題問~)

我:

你能推薦跑步教練?

ChatGPT:

是的,我可以推薦一些跑步教練。你可以考慮去找一位專業的跑步教練,他可以指導你如何制定一個有效的跑步計劃,幫助你提高跑步技術,提高跑步效果。你也可以考慮參加一些跑步社群,與其他跑步愛好者分享經驗,互相鼓勵,以提高跑步的樂趣性。(這挺廢話的,講了等於沒講!)

我繼續追:

你能舉出教練的名字?

ChatGPT:很抱歉,我不能舉出特定的跑步教練的名字,但是你可以在網上搜索一些跑步教練,或者參考一些跑步社群,來尋找一位合適的跑步教練。(哎喲,很聰明喔,要我自己上網找)

我:

你能推薦跑步時聽的音樂嗎?

ChatGPT:

是的,我可以推薦一些跑步時聽的音樂。你可以選擇一些輕快的流行音樂,來提升跑步的動力;也可以選擇一些放鬆的音樂,來放鬆自己的心情;還可以選擇一些激勵性的音樂,來激發自己的活力。(真的滿廢話的,為什麼不直接推薦呢?)

我:

比如哪些歌呢?

ChatGPT:

比如:Maroon 5的《Moves Like Jagger》,Coldplay的《Viva La Vida》,Katy Perry的《Roar》,Ed Sheeran的《Shape of You》,Justin Timberlake的《Can't Stop the Feeling》,Beyonce的《Run the World》,Rihanna的《We Found Love》,Adele的《Rolling in the Deep》,Lady Gaga的《Born This Way》,Taylor Swift的《Shake It Off》等等。(它講的都是英文歌,而且都不是很新的英文歌。

我:

講多一點

結果它就秀斗了😅😅😅)

ChatGPT:

29. 在跑步時,嘗試改變跑步步伐,以提高跑步的效率。

30. 在跑步時,嘗試改變跑步時間,以提高跑步的效果。

31. 在跑步時,嘗試改變跑步距離,以增加跑步的挑戰性。

32. 在跑步時,嘗試改變跑步高度,以提高跑步的效率。

33. 在跑步時,嘗試改變跑步鞋的型號,以減少跑步對身體的影響。

34. 在跑步時,嘗試改變跑步鞋的尺寸,以減少跑步對身體的影響。

35. 在跑步時,嘗試改變跑步的時間,以增加跑步的樂趣性。

我只好提醒它:

我是說,適合邊跑邊聽的音樂

ChatGPT:

比如:Avicii的《Wake Me Up》,Calvin Harris的《Summer》,David Guetta的《Titanium》,Flo Rida的《Good Feeling》,LMFAO的《Party Rock Anthem》,Pitbull的《Timber》,Nicki Minaj的《Starships》,Rihanna的《Where Have You Been》,Skrillex的《Bangarang》,Swedish House Mafia的《Don't You Worry Child》等等。

還是英文歌,這些歌我都沒有。

我問:

可以去哪裡下載音樂?

ChatGPT:

你可以去iTunes、Spotify、Apple Music、Google Play Music、Amazon Music等網站下載音樂。你也可以在YouTube上搜索你喜歡的歌曲,然後使用音樂下載器來下載音樂。(ㄟ,不錯喔,提供的都是正當的平台,沒有誘導我犯罪,哈哈!😂)

我:

以上的歌曲,你最喜歡哪一首呢?

ChatGPT:

我最喜歡的歌曲是Avicii的《Wake Me Up》,因為它的旋律很抓耳,讓我在跑步時更有活力。我忍不住傳了個貼圖,它的回答也很迅速。

ChatGPT:

我只看得懂文字喔~

我接著問:

你第二喜歡的是哪一首歌曲呢?

ChatGPT:

我第二喜歡的歌曲是Calvin Harris的《Summer》,因為它的旋律很悅耳,讓我在跑步時更有活力。

(我一度被他騙了,其實他是按照他答案中的順序回答最喜歡和第二喜歡,所以我決定出個新題目給他)

我:

你能幫忙寫一篇鼓勵大家跑步的文章嗎?約300字

ChatGPT:

跑步是一項健康的運動,它不僅可以改善你的心理健康,還可以增強你的身體健康。它可以改善你的心肺功能,減少你的脂肪,增加你的骨骼密度,提高你的免疫力,改善你的心血管系統和消除你的壓力。跑步可以讓你更加健康,也可以讓你更加快樂。它可以讓你更容易沉浸在樂趣中,並且提高你的抗壓能力。它可以讓你更有信心,更有動力,更有自信,更有活力。它可以讓你更有耐力,更有耐心,更有毅力,更有自律。跑步可以讓你更加健康,也可以讓你更加快樂。它可以讓你更容易(咦,怎麼才216個字,就中斷了?)

我:

你好像沒寫完?

ChatGPT:

對不起,我會繼續寫下去。跑步可以讓你更容易沉浸在樂趣中,並且提高你的抗壓能力。它可以讓你更有信心,更有動力,更有自信,更有活力。它可以讓你更有耐力,更有耐心,更有毅力,更有自律。跑步可以讓你更加健康,也可以讓你更加快樂。跑步可以讓你更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更(咦,你累了嗎?)

我:

你為什麼一直重複「更容易放鬆」這句話?這樣不及格,重寫!

ChatGPT:

對不起,我會繼續寫下去。跑步可以讓你更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆….(重複N次

我:

你秀斗了

ChatGPT:

對不起,我會繼續寫下去。跑步可以讓你更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆,更容易放鬆…(重複N次

(哈哈,又秀斗,作為一個文字工作者,我很確定我的工作暫時還不會被ChatGPT取代!😂😂😂

我決定再問他另一個題目確認它的寫作能力~)

我:

你能為我寫一首有關跑步的詩嗎?

ChatGPT:

已達 ChatGPT API 額度上限⚠️完成調整後再繼續服務您喔~謝謝您的耐心🙏

蛤,什麼?根本沒問幾個問題就不讓我問了?!

隔天,我再試試…

我:

你能為我寫一首有關跑步的詩嗎?

ChatGPT:

已達 ChatGPT API 使用上限🛑正在向官方申請調整中,稍後再回來喔~(蝦咪?這樣就達到使用上限?是最近台灣人瘋狂加他為好友,問題爆炸了嗎?)

我:

你能為我寫一首有關跑步的詩嗎?

ChatGPT:

已達 ChatGPT API 使用上限🛑正在向官方申請調整中,稍後再回來喔~

所以,到目前為止,你覺得,ChatGPT聰明嗎?好像也還好…😅😅😅

我的一個中文系畢業的朋友,請ChatGPT以西湖杭州景色為題,作一首七言律詩,ChatGPT居然回答得有模有樣,還懂得平仄,可見ChatGPT的資料庫裡也包括古詩、文言文,至於跑步,ChatGPT也有基本常識,只可惜使用它的次數看起來有所限制。我特別上網查詢,在一個簡體字網頁上得到的答案是:每月免费使用限制。OpenAI为每个帐户提供了每月5,000个请求的免费配额。超过此限制的请求将需要额外付费。如果您需要更高级别的使用限制,请联系OpenAI获取更多信息。

OpenAI是ChatGPT的母公司。不過講到這裡,我的節目應該集中焦點在跑步上,而不是這個聊天機器人上啊,只能說,機器人就是機器人,但,誰知道哪一天不會發明出可以陪跑或配速的機器人呢?

我跟這個朋友ChatGPT的交往就到這裡結束了,看來它沒辦法變成我的跑友、或朋友,在大家討論有哪些職業會被AI取代的同時,我很肯定:不論朋友/跑友,是絕不能被AI取代的…

