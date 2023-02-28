我型我速萬金石 - 2023 MIZUNO REBELLION 馬拉松訓練營-移地訓練心得

人生就像馬拉松，重要的不是贏在起跑點，而是大家終點見。

一月的跑量在教練的規劃下跑到340K，這是此前從未能想像到的境界，每週的長距離漸漸增加但跑起來卻越來越輕鬆寫意。十五週前剛結束自己規劃的課表，帶著疲倦的雙腿與內心的徬徨來訓練營報到，想著這會是未來幾年內最後一場馬拉松了。在教練團的指導下決定將自己當成一張白紙一切歸零重新學習，這幾個月也對於課表的安排有更深刻的體悟。練習在疲倦/訓練中取得平衡，逐漸找回自己對於跑步的信心。

隨著賽事的接近，訓練營也開始將長距離移動到不同地方進行，以讓我們練習坡度與全新地點的賽道轉換。從熟悉的彩虹橋，接下來是林口體大的陡上坡天堂路，今天來到新竹的頭前溪自行車道。

其實自己在從年初到現在遇到了許多亂流，對於訓練課表出現undertraining的焦慮，想要升組卻每次一跑快就被打回原形；實習的繁忙讓挪出時間跑課表變成更大的挑戰；甚至在新竹移地訓練前一週還出現了些微腳傷。這段時間不斷在懷疑自己：究竟能不能順利在比賽當天用目標配速跑完全程？

（賽前教練反覆叮囑我們今天的重點）

（早上好冰好冷啊～～）

老實說，站在一個全新的地方面對未知的賽道，覺得自己其實在心理上其實沒有準備的很好。雖然已經是熟悉不過的動態熱身，身邊也是相同的夥伴，也有琦琦教練的反覆叮嚀，在一連串的加油鼓舞下，亢奮的心情卻始終帶點焦慮，誰知道腳傷會不會在途中爆發？已經非常久沒有用這個配速跑了，會不會喘到回不來？

（晨光灑下，希望內心的焦慮能在起跑後就像日出後的霧氣一樣消散）「只是測驗前半馬，別把自己跑爆啊」「配速要穩，特別是這是大家都不熟的賽道，更是要練習迅速適應」「跑好來，理論上跑完這個半馬應該還要自覺可以再跑個五到六公里」

很突然的開始倒數。「3、2、1出發！」夥伴一一找到自己的配速，而我也抱者忐忑的心出發了。今天的移地訓練不只是移地，更是教練對我們的期中考，希望我們模擬比塞當天的前半段來跑。教練的話言猶在耳，剛起跑先謹慎行事，速度抓在穩定的4’35。沿路的高架道路遮蔽了陽光，卻也帶來一絲寒意。微微的上坡增添了一點挑戰性，清晨散步的阿公阿嬤饒富興味看著一群穿一樣衣服的人在自行車道上揮灑汗水。似乎除了加油聲以外，這不就是再也熟悉不過的一場路跑賽事嗎？這不就是自己心心念念，每次都跑的筋疲力竭，但卻又不斷回來的馬拉松賽道嗎？多少個早上摸黑出門冷到手指凍僵，拒絕了多少社交活動只因空閒時間要留給跑步，小心翼翼避開垃圾食物，這不就是為了這一刻能在賽道上好好發揮嗎？已經做了這麼多付出，不論中間有什麼挫折，現在要做的，就是專注自己，好好享受比賽。

（頭前溪自行車道風景漂亮，沿路還有櫻花！）

（感謝工作人員的幫忙，進水站毫無後顧之憂）

（教練團隨時在水站觀察我們的狀況）

五公里完成，發現自己在4‘35下神奇的沒有任何疲倦與不適，決定拉到高標配速4’30試試看。試著拋開心裡的雜念，專心與自己對話，傾聽每一步踏下時身體的回饋。「當自己的教練」不論是在跑步或是日常生活，不只是嚴格要求自己要完成每一份任務，更是要學會與自己對話，感受自己的身心靈，並適時調整、給予回饋。太陽逐漸升起，路上行人隨之增多，調整好心態後便是學習如何在不斷變動的環境中堅持著目標。身邊夥伴有快有慢，發現回程時太陽的炫光影響自己的視野，偶而突然蹦出來的小孩；或許偶有外在影響，但看著錶上固定的4’30，讓我堅定的不斷向前，專注在自己的道路上。

十公里、十五公里，從來沒有在這樣的配速下跑這麼長的距離，身體在熱開之後更是感受到源源不絕的能量在釋放。不斷克制心中高昂的心情，告訴自己絕對不要輕舉妄動，教練說的「先求均標再求高標，跑不到高標又爆掉今天的測驗就沒意義了」始終警醒著我，但對於自身的進步還是感到不可置信。半年前的自己對於這樣的配速始終沒什麼信心，想著到底要把自己操得多累才能達到目標，沒想到在美津濃訓練營的訓練下能在短短三個月將自己提升到另一個層級。

很快的來到最後一趟。錯過了平常習慣在十五公里左右補給，在十八公里時大腿肌肉開始感受到一絲絲的無力，但靠著身心的絕佳狀態多撐了一下，很快的教練團出現在眼前。快樂的停錶，沒有筋疲力竭、沒有氣喘吁吁、只有前幾天腳受傷處些微的緊繃。瞄了一下成績：1:32’18” / 平均配速4’29，在大約七成力氣下完成一場非正式半馬，甚至比個人最佳快了五分鐘。

（大家跑的都很棒！心情超好！）

（最後的緩跑，身心舒暢）

跑後琦琦教練的叮囑，希望大家在今天的測驗中能對比賽配速更有感覺，也希望能藉由今天來對自己更有信心。仍然對自己的目標有點沒忐忑，仍然要努力在生活中擠出時間練跑，但我知道跟著琦琦教練一步一步踏實往前走，認真完成每一次課表，把自己該做的每一件事做好，傾聽自己每一次跑步的身體與心理的回饋，比賽當天站上賽道時就只需要專注於自己的目標，好好享受這幾個月付出的成果。

萬金石馬拉松倒數二十天，感謝教練的課表、感謝運動筆記工作人員的後援，感謝美津濃提供的跑步裝備，感謝夥伴們的互相激勵。不論最後結果如何，這段練跑的日子終究會留下刻骨銘心的回憶，提醒著我們曾經相聚、即使分離，自己並不孤單，因為這個世界上有一群人抱著熱情在為相同的目標奮鬥著，這大概是跑步最讓人難以忘懷痛苦而甜美的回憶吧！

（萬金石倒數二十天，在訓練營的歲月必定是難以忘懷的回憶）