賽事心得／京都馬拉松 終點是起點、登機門才是終點

2023重返京都馬

2019的第八屆京都馬雖然跑爆，但整趟旅程印象非常好，當時很期待第十週年的京都馬一定很不一樣，值得再來一趟。然後，隔年第九屆舉辦完後，就沒有然後了....嚴重的疫情打亂所有人的腳步，但大自然也得到喘息機會，而自己也得到更多省思的時間。

三年過去，今天終於再度與當時同跑京都馬的朋友一起踏上回鄉之旅(大誤)。這次只規劃三天，因為疫情期間家裡多了一個天使寶寶，考量小孩出國的風險(染疫、水土不服、累垮大人)，太座特別開恩，讓我自己單飛一趟，太座在家和娘家顧小孩。這樣拋妻棄子去跑步，感覺自己是個渣男，很感謝太座，生命中已經不能沒有她。EXPO振興日本行程？？參加日本賽事最期待的就是EXPO散財之旅，2019的EXPO規模雖不如東京馬，但仍然好吃好逛。沒想到這次EXPO規模大大縮水，攤位大概只有之前的1/3，也沒有現場餐飲，每個攤位的間距都頗寬敞，我猜測是疫情影響，主辦＆廠商可能需要先試水溫，整場略顯冷清。於是一行三人，簡單買些紀念衣、補給就離開了(錢包君感到安慰)。

(特別帶上連續2屆線上馬獎牌回到日本)

賽前一日只安排了2個行程，中間都還回飯店休息一陣。補充說明：京都車站真是很方便的住宿點，賽事當日也可提前購買接駁車車票，直接從車站島起點。餐點方面當然是好好補充肝醣。

(中午：拉麵＋炒飯日本人的套餐組合真是微妙)

(晚餐：吉野家吃飯吃到飽，日本的米還真是好吃！)

賽前裝備檢查，厚底＆碳板年代，還是喜歡薄底的浪漫：虎走

賽事當天京都車站搭乘接駁車，車票需在EXPO購買。

(志工很有經驗的引導大家排成4列)

雖然同行有跑友聖宇，A.K.A：太陽神，但氣象預報90%降雨機率，而且太陽神只想輕鬆跑，太陽之力無法發揮，看來雨戰跑不掉，只好乖乖做好雨備。9點起跑，非常友善的時間，悠閒的搭乘大會接駁車到達會場，大約15分鐘左右。當天氣象就是下雨，要撐傘的那種。魚貫進入室內更衣空間，非常寬敞，1樓地板或2樓看台都可以使用(男女場地分開)，任君選擇。

(很舒適的空間)

此外，搭乘接駁車和地鐵自行前往的入口不同，更衣空間也不同，兩邊距離遙遠，建議就近更換就好。換好衣服後，去排隊上廁所，這邊可以看到京都馬的用心，連廁所都有志工告訴你隊伍最尾巴的位置。本次參賽人數：16,000，志工：7,500名，平均約1位志工服務2位跑者，無微不至。一切準備就緒，往寄物車移動，此時外面雨勢漸大，每位跑者都在門口站者，希望能晚一點出發，每個人的臉上都掛者一絲無奈，臉上都寫著：不想出去@@好不容易穿過人群走到寄物車，鞋子也濕一半了。進到分區後，雨持續下，慶幸有穿台灣帶去的黃色雨衣，可以少淋一些(大會發送的是無袖半截透明雨衣)。

(左至右：招弟、我、太陽丸，進分區前的合照)

9點槍響，S區一馬當先衝出去，自己從A區起跑，通過起點大約花費25秒。

(田徑場出發的感覺很棒)

雖然本次不是拼PB，但仍對42.195KM抱持敬意，起跑後告訴自己一定要慢慢開出去，身體內的那杯水得一點一滴慢慢釋放，千萬別一開始就全力輸出，起跑慢一點是好事。原本以為下雨加油民眾會少很多，沒想到沿路還不少，父母帶者小孩撐著雨傘在街道旁替跑者加油，這樣的氣氛真令人羨慕。約莫6K，左臀肌有些緊，賽前的傷還是有影響，希望不要擴大。雨天汗流得少，明明賽前去了2次洗手間，還是在8K時去了趟廁所，還好不需要排隊，影響不大。京都馬的賽道起起伏伏，但不會很陡，長緩坡不少。前半馬都還算順利，比預期的時間快1分鐘，但到了25Ｋ左右，疲累感漸漸浮現，身體對能量膠也有些抗拒，但還是按計劃全部吃下去。進入鴨川後，以前的土路變成水泥路，不必擔心因雨會泥濘，然而腳感比柏油路更硬。

(再撐一下，32K就有草莓可吃)

上次跑完鴨川就爆了，今天倒是沒爆，但也不輕鬆，右腳的股四頭肌緊繃，處於抽筋邊緣，看來無法加速，能維持現有配速就算萬幸了。跑完鴨川後，就是無止盡的折返，縱是賽前已知，但在32K後還是對不斷的折返感到厭世。此時忽然想起去年11月的澎湖馬，相比之下，京都馬的確好跑，頓時有了信心，穩穩地跑完沒問題！整場心中最擔心的是約莫38K處的緩上坡，約2K長，上次在這段很累，但只要熬過去就是開心的下坡。好險，此時雖然有些累，但已經沒有上次那種跑不下去的乏力感，經過最後的折返點，知道下坡開始了，滿臉的笑容衝下去，雖開心，但左腳的股四頭肌也緊了，但我還是笑得很開心，因此時離終點只剩2Ｋ，到底雙腳能否撐回終點，我也沒把握，只能維持節奏，跑下去。離終點只剩1K的告示牌出現時，嘗試加速，雙腿更緊了，相信大家都一樣，正在努力撐下去，雖然無法大幅加速，但我真的很努力、很努力的撐著。

(最後一個右彎拐過去，終點就在眼前)

過去三年期盼重返京都馬賽道的願望，終於實現了！

進入終點，慢慢的步行領物資：口罩、吃的、喝的...等等。

(終點有攝影大哥拍照，再累也得將表情管理做好，11347多學著點XD)

抵達終點後，對我而言這才是起點，終點是登機門。為了趕上18:55的飛機，沒有太多時間留給自己慢慢晃回車站。拿取完賽禮、領回寄物，快速換裝，趕緊往京都車站移動。還好前面很努力，不到14點回到京都車站，還有一點時間買雞肉串、布丁路上吃。跑完全馬，食物都加倍好吃！

搭車路上想到臺北馬與京都馬，兩者相比，臺北馬路線好跑很多，風景也不錯。京都馬則是所有細節都到位，手冊上告訴跑者，會場每個地點的廁所數量、補給桌是靠左還是靠右、還剩幾張補給桌...等等。臺北馬賽會只要全套複製過來，就更完美了！到機場後除了出關比較花時間，一切都好。最後，順利抵達登機門，京都三天小旅行，終於劃上句點。跑完當天返國真的頗累，如果可以多住一個晚上，會好很多，還可和大夥吃個慶功宴！不過，為了能早一點回家看到小孩，一切都值得。感謝老婆，感恩上帝，謝謝同行友人的照顧，很美好的回憶！

（京都馬的獎牌每年都很美）

京都，再相會！