跑團天地／舉辦一次大團練需要多少準備？跟龍珠幫一起跑翻板橋趣

大家好，我是Sam。曾有個傻小子想要跑步環台，那時候被眾多賢拜嘲笑不自量力，第一次挑戰果真鎩羽而歸，但積蓄的力量跟勇氣並沒有因為這次失敗而放棄，反倒是用挫越勇繼而繼續奮鬥；而今他完成了跑步環台的創舉，當初嘲笑的人都不再嘲諷、當初看不起的人都不再言語。現今不止完成跑步環台的創舉，還收穫眾多友誼，創立了『龍珠幫』（備註：https://running.biji.co/index.php?q=review&act=detail&id=44305）這響亮的名號，幫內臥虎藏龍。一句要不要跑北大超馬，團報人數就達成100人的創舉、一句要不要跑鎮西堡，團報人數就超過30人，經歷過這兩次超馬的考驗，幫會內的骨幹精英越趨成熟。想挑戰超馬不怕沒人、想挑戰全馬更不怕沒人一起，他就是龍珠幫幫主『小毅』。

20230225時有個願望：1、常看到有不同社團在附近辦相似團練，心中便浮出理想，跑友都是一家親，跑者對社團不會想涇渭分明，只想參加一場熱熱鬧鬧的團練，各跑團若能聯合，辦場大團練一定會是很開心的事。2、跟鄰近社團合作，維持好關係，互相學習優點，共同進步，結成兄弟會，有活動互挺。於是乎這個願望就在眾多鼎力支持的朋友相扶相持中不再只是願景，而是一個逐漸踏實的節奏。就讓一點點的力量聚沙成塔、就讓微薄的努力持續成真。

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用七星堂團員的啦啦隊暖場當作寒冬中團練的火苗，燃燒熱情、揮灑汗水，即便陰雨綿綿寒風颯颯的今晨有溫度的靈魂為大家暖身。

小毅哥與眾美女啦啦隊一隅我絕對不會說我向隅了

看不過癮嗎？沒關係我也是那就持續關注龍珠幫的最新動態啦😆

至善慢跑協會、三多愛跑團的朋友們共襄盛舉

永和慢跑👍

土慢的朋友們👍

新莊慢跑👍

大棟山越野歡樂團👍

真武山的勇士超馬三太子啦👍

新北市幸福水漾慢跑👍

造甘那盃👍

粉會跑的那群人👍

大腳丫長跑協會👍

蘆洲慢跑👍

土城0720👍

眾多跑團朋友族繁不及備載，就像是小毅哥說的：「跑友對跑團間不想渭水分明，只想享受在跑時的當下。在那個當下不論是誰陪在你旁邊，他就是跟你同一陣線的跑團。」舉辦好的活動需要每個人盡棉薄之力，有各跑團的加持也需要有人帶領各位跑者前進對吧？於是配速員就這麼誕生了。

430、500、530、600、630眾多的配速可供上車。每個配速員都身經百戰，有超馬咖、有破三跑者、有顏值、更有喇D賽專門員😆跟著配速員絕不無聊啊！

一字排開威風凜凜

開車不忘娛樂

看起來好像很輕鬆🤨

生哥領跑新慢的音樂班那麼有了跑團、有了跑者、有了配速員後還缺什麼？

當然就是辛苦的攝影師啦！您別說攝影師真的超辛苦，別以為只是按下快門，我現在整理照片就已經弄掉我約2小時，更遑論還未篩選毛片的作者。未來收到美照的時候千萬不要忘記創作者的辛勞以及著作權呀！尤其是專業要有價值對吧！

咖啡老闆及老闆娘豐鼎咖啡真的好喝啊！又帥又美又專業跑山又跟神人一樣，教我煮咖啡+跑步

我想應該不用我多說這是什麼對吧😆

就是那個Akiwei啦！

母子鱷魚👍還缺什麼？是不是缺補給了😆

一次帶10隻全雞😍

要不說是跑步，我還以為是某錢X KTV慶生🤨其他還有眾多補給族繁不及備載啊！既然是跑步活動當然要聚焦在跑步上對吧？

據說是開車出去的瞬間😆

最兇狠的配速430列車頭

謝謝折返點的龍珠幫成員補給👍

為什麼我想到逃學威龍2的阿星接力🤨

滿滿人潮的河濱啊！

就說攝影師很辛苦的

上一張個人私心的照片😆

私心這種事情有一就有二😆

630列車👍

我找好久才找到的折返點補給天使們啊😍

小弟整理照片整理了兩個小時多，實在是沒辦法把每一個今天共與的朋友們一一列舉介紹並且上圖，請見諒小弟眼力真的有限，但我們不會忘記今天參與活動的各位朋友們的努力以及支持。也許您不知道我是誰，但總有一天我們一定會在馬場上相遇並且相聚，直到那天也許您提到2023的2月有參加河濱跑團大團結時，我們都會會心一笑，那麼所有付出辛勞的朋友們一切都覺得值得了！

人真的很多應該可以創下前往古人後無來者的自主團聚團練對吧？也許不是未來的唯一，但也應該可以名留青史了。謝謝今天參與的各位朋友，有你們才有今天完美的END

後記

這次大團練已圓滿落幕，但不是結束而是跑團間結為兄弟會合作的開始；未來若有合適的團練，也會一起相聚，因為我們沒有分彼此。感謝看到最後的最後。按照慣例發文附上梗圖是禮貌

再一次最後的最後的最後：

出席名單及代表：土城慢跑 會長 趙森勇；副會長 黃俊華、郭金坤；總幹事 李昆霖新莊慢跑 會長 張志宏；副會長 謝昌達永和慢跑 會長 范榮墀；副會長 溫家成；總幹事 郭育良蘆洲慢跑 會長 徐英雄；總幹事 劉有祺捷豹慢跑家族 會長 李志豪；副會長 黃少穎、陳淑娟；總幹事 蘇韻中樹林長跑 會長 王金彬；總幹事 王凱立至善路跑 會長 劉德利；副會長 吳燈燦三多愛跑團 代表 孫素霞0720跑團 團長 張智凱大棟山越野歡樂跑團 團長 林國忠台灣龍虎鳳越野協會 理事 葉春到(葉師傅) 、Maggie三重水漾慢跑 會長 蔡天賜 總幹事 吳青霖(570)大腳Y Y北團 團長 蕭芳萱(寶妹)腳亂一池春水團 團長 小煌哥愛文跑團 團長 江世豐真武山三太子 隊長 忠厚政順益路跑社 社長 吳家明造甘那盃 團長 林定僥OMG運動株式會社 社長 PETER哥圖片取自眾多創作者，感謝提供使用並且一起完美的完成了一個愉快的連假👍

我是Sam，我們有緣馬場相見。