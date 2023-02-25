【人物】女神李佳穎瘋跑步！單日跑量飆20公里 不論晴雨都在跑 目標鐵人三項接力賽

上週 2/14 西洋情人節剛過 40 歲生日的李佳穎，其實私底下是一位非常熱愛跑步的女性，曾經為了拼路跑賽事早晚都在操課表，單日跑量就來到 20 公里，半馬個人最佳成績為 2 小時 5 分，平均配速約為 6 分速左右，而至今也已經有十幾年的跑齡，接下來想要來嘗試鐵人三項接力賽，今天就一起來聽聽女神的運動故事吧！ 40 歲的李佳穎私底下是一位熱愛跑步的跑者。圖/李佳穎臉書粉專李佳穎的父親是一位鐵人三項運動的愛好者，受到父親的影響，佳穎一直都對運動充滿興趣，還記得最初會接觸到跑步是在 26 歲唸研究所那一年，由於每天都坐在電腦前面寫論文，寫了快兩年的時間，她就覺得一個人在圖書館很安靜，很無聊，認為不能再每天都坐著不動，便開始到輔大操場跑步，只要寫完論文後就會去跑個十圈，漸漸的體力上來，她就連在寫論文前也會去跑個十圈，當作對身體的暖身開機。 儘管研究所畢業後，李佳穎仍然維持著跑步的習慣。圖/李佳穎臉書粉專當時完全不知道操場十圈距離多長的她，跑著跑著也就跑出了習慣，直到研究所畢業也會慣性出門跑步，她說：「我覺得每天的練習是很重要的，雖然長距離的跑步比較乏味，但我覺得對身體的改變滿大的，可以釋放身心靈的壓力，很慶幸當時的自己養成跑步的習慣，讓我不管在做瑜伽、健身或是一些戶外活動，在面對很多挑戰時，身體比較好去適應不同的環境，也比一般女孩來的更堅強，比較有勇氣去嘗試更多新的事物，而且無聊的事做久就會變成一件開心的事。」 因為跑步讓李佳穎更有勇氣去嘗試不同的事物。圖/李佳穎臉書粉專 圖/李佳穎臉書粉專 圖/李佳穎臉書粉專曾經有一段時期，李佳穎非常熱於參加路跑賽事，有長達兩年的時間單日的跑量都很大，早晚都各跑了十公里，等於單天就跑了二十公里，而且不管春夏秋冬，晴天或是雨天，甚至在寒流來襲時也會出門去練跑，她分享：「因為之前訓練的時後教練建議我們，如果要適應不同的氣溫，可以在雨天出去跑步，讓身體習慣在雨中邁步的感覺。」 李佳穎 2022 年參與知本溫泉公益馬拉松賽事。圖/李佳穎臉書粉專而在跑步的這幾年，讓李佳穎印象非常深的一件事，是在某一場半馬賽事，那天的太陽出來的比較早，加上她的配速不快，所以悶熱的天氣對她的身體負擔滿大的，而當時在河濱的轉彎處恰巧看到一個水龍頭，異想天開的她就想說去把腳浸一下沁涼的水來降溫，但其實這個動作是錯誤的，因為一沖完她腳的力量就回不來了，而且在太充血的狀態下瞬間沖涼，也導致她的腿部抽筋。李佳穎說：「那次賽事真的是我人生滿痛苦的經驗，因為我那次跑完整個大抽筋，但我很感謝我的意志力，有好好把賽事撐完。建議初跑者有時候還是要調整自己的狀態，因為並不是平常訓練的在賽事上都能完全發揮出來，顧好自己的安全還是比較重要。」 李佳穎 2022 年參與知本溫泉公益馬拉松賽事。圖/李佳穎臉書粉專 圖/李佳穎臉書粉專雖然近幾年她比較少參加路跑賽事，但跑步的習慣依舊沒有改變，平常一樣會抽空出門練跑，一次大概跑 8-12 公里左右，以 6 分到 6 分半的配速前進，有時候會刻意提高速率到 5 分半，去訓練自己的心肺能力，偶爾也會把距離拉到長到 15 公里左右。接下來李佳穎想要試著挑戰鐵人三項接力賽項目，應該會責跑步的階段，希望可以跟著鐵人夢想家吳承泰一起訓練並參加比賽。 李佳穎盼能夠有機會和鐵人夢想家吳承泰一起參與鐵然三項接力賽事。圖/HOKA 受到好友 KID 的影響，李佳穎也想要趕快有自己的小孩。圖/李佳穎臉書粉專 希望女神和跑友們都能幸福快樂。圖/李佳穎臉書粉專而剛過 40 歲生日的她受到好友 KID 的幸福感影響，希望自己也能趕快有自己的小孩，期盼現階段先好好談戀愛，如果可以的話就會往人生下一個階段邁進，也祝福各位跑友都找到屬於自己的幸福。圖片來源：李佳穎臉書粉專、HOKA責任編輯：Eulla