【人物】女神李佳穎瘋跑步！單日跑量飆20公里 不論晴雨都在跑 目標鐵人三項接力賽
上週 2/14 西洋情人節剛過 40 歲生日的李佳穎，其實私底下是一位非常熱愛跑步的女性，曾經為了拼路跑賽事早晚都在操課表，單日跑量就來到 20 公里，半馬個人最佳成績為 2 小時 5 分，平均配速約為 6 分速左右，而至今也已經有十幾年的跑齡，接下來想要來嘗試鐵人三項接力賽，今天就一起來聽聽女神的運動故事吧！ 李佳穎的父親是一位鐵人三項運動的愛好者，受到父親的影響，佳穎一直都對運動充滿興趣，還記得最初會接觸到跑步是在 26 歲唸研究所那一年，由於每天都坐在電腦前面寫論文，寫了快兩年的時間，她就覺得一個人在圖書館很安靜，很無聊，認為不能再每天都坐著不動，便開始到輔大操場跑步，只要寫完論文後就會去跑個十圈，漸漸的體力上來，她就連在寫論文前也會去跑個十圈，當作對身體的暖身開機。 當時完全不知道操場十圈距離多長的她，跑著跑著也就跑出了習慣，直到研究所畢業也會慣性出門跑步，她說：「我覺得每天的練習是很重要的，雖然長距離的跑步比較乏味，但我覺得對身體的改變滿大的，可以釋放身心靈的壓力，很慶幸當時的自己養成跑步的習慣，讓我不管在做瑜伽、健身或是一些戶外活動，在面對很多挑戰時，身體比較好去適應不同的環境，也比一般女孩來的更堅強，比較有勇氣去嘗試更多新的事物，而且無聊的事做久就會變成一件開心的事。」 曾經有一段時期，李佳穎非常熱於參加路跑賽事，有長達兩年的時間單日的跑量都很大，早晚都各跑了十公里，等於單天就跑了二十公里，而且不管春夏秋冬，晴天或是雨天，甚至在寒流來襲時也會出門去練跑，她分享：「因為之前訓練的時後教練建議我們，如果要適應不同的氣溫，可以在雨天出去跑步，讓身體習慣在雨中邁步的感覺。」 而在跑步的這幾年，讓李佳穎印象非常深的一件事，是在某一場半馬賽事，那天的太陽出來的比較早，加上她的配速不快，所以悶熱的天氣對她的身體負擔滿大的，而當時在河濱的轉彎處恰巧看到一個水龍頭，異想天開的她就想說去把腳浸一下沁涼的水來降溫，但其實這個動作是錯誤的，因為一沖完她腳的力量就回不來了，而且在太充血的狀態下瞬間沖涼，也導致她的腿部抽筋。李佳穎說：「那次賽事真的是我人生滿痛苦的經驗，因為我那次跑完整個大抽筋，但我很感謝我的意志力，有好好把賽事撐完。建議初跑者有時候還是要調整自己的狀態，因為並不是平常訓練的在賽事上都能完全發揮出來，顧好自己的安全還是比較重要。」 雖然近幾年她比較少參加路跑賽事，但跑步的習慣依舊沒有改變，平常一樣會抽空出門練跑，一次大概跑 8-12 公里左右，以 6 分到 6 分半的配速前進，有時候會刻意提高速率到 5 分半，去訓練自己的心肺能力，偶爾也會把距離拉到長到 15 公里左右。接下來李佳穎想要試著挑戰鐵人三項接力賽項目，應該會責跑步的階段，希望可以跟著鐵人夢想家吳承泰一起訓練並參加比賽。 而剛過 40 歲生日的她受到好友 KID 的幸福感影響，希望自己也能趕快有自己的小孩，期盼現階段先好好談戀愛，如果可以的話就會往人生下一個階段邁進，也祝福各位跑友都找到屬於自己的幸福。圖片來源：李佳穎臉書粉專、HOKA責任編輯：Eulla
＊人物故事，盡在跑步筆記
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