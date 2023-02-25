跑步小品／我終於完成48小時超級馬拉松了

48小時預備備……起跑 今年台北超馬48H，我是第一次參賽，說真的我也不知道要怎麼跑？只有上場跑才知道結果了。下午3點48H準時起跑，結果天公伯不作美，竟然下起雨來，只好穿著雨衣跑，不過跑了二圈之後發現不習慣，索性就脫掉雨衣淋著雨跑，反正都會濕，所以就沒有差別。 由於去年跑24H時，一開始就很太多飲料，導致胃酸分泌過多造成腸胃痛，所以今年就改變策略，過了10K之後才開始補充水份飲料，之後每隔5K才補一次，就這樣穩穩的跑著(跑自己的節奏)，跑到第一支馬的距離，時間來到3小時42分了。這時自我感覺還不錯，就維持穩定速度前進，繼續往下一個里程碑(50K)邁進，不過此時肚子感覺有點飢餓，發現我又沒準備固體食物，所以只好到大會補給站吃大會的食物(粥)，吃完後才有點力氣再向前跑。 陸續又跑了30K後(時間從開賽已經經過7小時了)，時間來到晚上10點左右，此時昏睡感就一直湧上心頭，我知道這時就是我痛苦的開始，也是每次跑長距離最大的撞牆期，根據以往經驗，這樣的狀況會一直持續到14小時，(也就是凌晨時間4點左右)。所以在這段時間只好補充蠻牛及咖啡錠來提神，讓自己能安全渡過撞牆期，湊巧董娘也帶來了熱包子，剛好可以適度的補充，不過我發現包子皮是可以吃的，其中的內餡(肉)卻不是很OK，因為跑到水份流失太多(嘴角唾液無法分泌太多，導致吞嚥有困難，只好強強配水吃下去，造成水喝太多，肚子太撐反而已跑不起來，只好散散步等肚子消化完後再跑起來了。撐過了100K之後發現自身狀況還可以，沒有太大的疲憊感，就繼續跑著，跑著跑著發現天漸漸亮了，飛機降落的聲音也越來越頻繁，此時距離來到了150K，距下一個里程碑差10K而已，自己正努力的邁進。 當過了160K之後，想說去年24H跑了173K，距24H還有7個小時，今年絶對沒問題的，於是忍住休息先將去年的距離拚過再說，1口氣衝到180K，時間也來到了19小時，距離第一個24H還有5個鐘頭，這時去年總一汪大哥提醒我，可以先保住217KM(24H國家級標準)，於是我算了一下5小時要跑37K(217-180=37K)，也就是1個小時跑7.5K，若是以我現在的狀況應該是沒有問題的。休息後決定來衝一把，看看自己的能耐到那裡？此時天公伯很不客氣的散發他的熱量直看著我，我也不認輸的跑著，37K分二段跑，中間只休息三次，配速盡量維持在530左右，當時間來到23小時30分的時候，我終於跑到217K達國家級標準了，看看時間還有30分鐘，這當然也不會放過的就接著跑，當跑完24H後，最終距離來到223.011K，這也是我24H最好的成績了。去年跑24H時，本來設定目標距離是200K，可是因為腸胃痛跑不起來，最終只跑了173K，今年終於完成我的目標了。 想到這還不是結束，因為我還有另一個24H要跑，其實說真的，後面的時間真的是不能用痛苦這個用語，而是要用練心與堅持信念的用語，此時我跑也跑不起來，走也走不動，只好等雙腳休息舒緩後才能繼續前進著。在跑完24H之後，就有點想放棄的念頭，想說只要跑到250K就好，至少有小金人可以拿，但是事實往往與念想不同，跑完了250K後竟然還是想跑到自己設定的目標300K，還是跑跑走走的前進，當時間來到了開賽的35小時，我不知不覺的也跑到自己設定的目標300K了(此時腦筋是一片空白，完全不知道自己是如何跑完的)。攝影師林大哥此時也鼓勵我朝國際級標準前進，只是我發現自身的狀況並不是很好，為了避免受傷還是採取保守跑法，持續再推進48K後選擇了讓自己的雙腳稍做休息，最終跑完成績是348K (也達標國家級328K)。雖然此次賽事真的很虐心，但也發現自己的能耐到那裡了，目前還有達不到的目標就留待日後再來挑戰了，明年48H再見了。 48H到底是什麼樣的賽事？其實我也不知道，因為今年是我第一次參加而已。至於會取得什麼樣的成績，我也淡然看之。伙伴們總問我，到底要準備什麼東西和要怎麼跑？我只有一句話：”報名下去就會跑了”，至於成效如何？見人見智了。 賽事成績(總排7；男總3；國內男總一)0K ：0:00:0042K ：3:42:1350K ：4:29:47100K：9:47:42100mile：17:05:086H ：65.961K12H ：119.986K24H ：223.011K (達標國家級 217K)48H ：348.023K (達標國家級328K)