這個高中生太狠了 徐立紘港都盃萬米高速狂飆破大會紀錄45秒

來自新竹湖口的最強高中生徐立紘於港都盃以 31:01.54 的成績打破大會紀錄奪冠。圖/SHUTTER KNOWS

今年的港都盃 22 日才開賽第一天就高潮迭起，一早揭開賽事序幕的公開男子一萬公尺，選手們三箭齊發，黃柏憲、黃祥維和周賢峰三位全打破大會紀錄！而精彩的賽事可不止如此，在晚上 18:25 分登場的高中男子萬米同樣炸翻全場！最強高中生來自新竹湖口高中的徐立紘開高速狂飆，僅用 31:01.54 的時間就衝過終點，不只大破大會紀錄 45 秒多，而且這成績還跑得比上午的公開男子還要更快，讓現場民眾為之瘋狂！

堪稱本世紀最強高中生的徐立紘，跑出 31:01.54 的成績打破個人最佳，這個成績更是高中歷年第二傑，僅次於蔣介文在 1999 年全運會時跑出的高中萬米紀錄 30:55.72，當時獲得金牌的是吳文騫 30:48.43、蔣介文 30:55.72 奪銀、蔡清洲 30:59.95 披銅，三人相互激盪飆出 30 分台。如今徐立紘在獨跑的情況下能有 31:01.54 的表現，確實相當地不容易，也足以想見過去半年他有多努力。

徐立紘跑出高中歷年第二傑，僅次於蔣介文。圖/SHUTTER KNOWS

而這樣的速度放到這世紀過去十屆的亞洲 U20 田徑錦標賽上，他能夠摘下四屆的金牌、三屆的銀牌、還有一屆的銅牌，但由於 2018 年的賽事位於日本舉辦，導致中長跑成績大幅拉升，田協也因此將參賽標準提升至 30:55.80 ，徐立紘以不到 6 秒之差無緣達標亞青賽。

徐立紘僅差不到 6 秒的時間就能達標亞青賽，盼青年盃再拼一次。圖/SHUTTER KNOWS

2023亞洲U20田徑錦標賽的參賽標準，是史上最高的一次，上屆 2018 參賽標準為 32:49.41，徐立紘 31:01.54 的成績還比標準快了將近 2 分鐘。2020 亞洲 U20 參賽標準訂為 31:30.00，然而最後因疫情取消，接下來 2022 亞洲 U20 參賽標準同樣也訂為 31:30.00，結果延賽一年，2023 標準直接拉高至 30:55.80，真的非常的硬。徐立紘賽後分享：「由於近期的幾場賽事導致身體有些疲憊，大腿也些微的不適，可惜在最後段沒力再衝出去，只能看看青年盃再繼續來拼達標。」

徐立紘刷新了 6 年前由李國慶寫下 31:47.35 的成績奪下冠軍。圖/SHUTTER KNOWS

長跑競技網的洪國治老師也表示：「中華田協真的該考慮徵召徐立紘參加 2023亞洲 U20 田徑錦標賽。在台灣這個環境，長跑訓練不只辛苦，要跑出夠水準的成績也不容易，相隔 20 年又蹦出一個萬米勇闖 31 分大關的高中生，當年的蔣介文可以參加兩屆的亞洲 U20，如今的徐立紘真的應該給他一個機會。」

長跑精靈蘇蘇以 39:14.54 衝線打破大會紀錄。圖/SHUTTER KNOWS

回到港都盃高男萬米賽事上，徐立紘刷新了 6 年前由李國慶寫下 31:47.35 的成績奪下冠軍，台中市新社高中的田睿祥以 32:35.88 摘銀，高雄市仁武高中的王皓平則以 33:09.53 取得銅牌。

輔仁中學朱婕瑀以 38:57.11 的成績拿下冠軍。圖/SHUTTER KNOWS

在公開女子組上面，長跑精靈蘇蘇也打破大會紀錄，以 39:14.54 衝線（原大會紀錄為：40:09.63），高中女子組則由朱婕瑀以 38:57.11 的成績拿下冠軍。

資料參考：臺灣長跑競技網

圖片拍攝：SHUTTER KNOWS

責任編輯：Eulla

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