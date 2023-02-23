2023 TNF100 越野越fun百人大團練限額開報中！報名送限量好禮

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活動說明

• 活動日期：2023年3月19日

• 活動地點：士林太陽廣場 ( 石頭厝 )

• 活動時間：上午 7點 30分• 報名資格：僅限已完成 2023 TNF100 賽事報名參賽之選手優先報名

• 活動人數：限量報名 額滿為止

• 教練團：陳仲仁、劉治昀、江晏慶、黃崇華

• 分組原則：每 25人為一組（ 視實際到場人數分配 ）；男女視體能狀況均比例分組

活動課綱

（1）如何準備一場越野賽

（2）越野跑體能訓練關鍵

（3）實戰越野跑技術教學與越野跑裝備分享

（4）2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽賽道攻略

分流路線（每條路線6-10公里）

◆路線Ａ：士林太陽廣場(石頭厝)>梅花平台>黑桃平台>方塊平台>巨木瞭望台

◆路線Ｂ：造林地界>碧山路>大崙湖>瓦厝>大崙頭山乘風堡

◆路線Ｃ：造林地界>翠山步道>碧山路>大崙湖>大崙頭山乘風堡

◆路線Ｄ：造林地界>碧溪路產業道路>風衝林平台>大崙頭山乘風堡

◆路線Ｅ：造林地界>大崙尾山>碧溪路>大崙頭自然步道>大崙頭山乘風堡

◆路線Ｆ：大崙頭山乘風堡>大崙頭自然步道>甜水鴛鴦湖>士林太陽廣場(石頭厝)

◆以上各組，包含共同路線與分流路線，總距離約 6~10 公里

報名

◆ 報名費用：NT$ 200

◆ 報名期間：2023/2/22 中午 12:00 至 2023/3/08 23:59止                     

滿額提前截止；逾期三日未完成繳費手續者，報名系統將自動取消其報名資格 

◆ 報名贈品：完成報名送TNF品牌款服飾乙件，活動當日全程參與再抽TNF水壺腰包

◆ 報名方式：一律線上報名👉 報名 👈

越野跑

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