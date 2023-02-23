2023 TNF100 越野越fun百人大團練限額開報中！報名送限量好禮
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2023 TNF100 – 越野越fun百人大團練
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活動說明
• 活動日期：2023年3月19日
• 活動地點：士林太陽廣場 ( 石頭厝 )
• 活動時間：上午 7點 30分• 報名資格：僅限已完成 2023 TNF100 賽事報名參賽之選手優先報名
• 活動人數：限量報名 額滿為止
• 教練團：陳仲仁、劉治昀、江晏慶、黃崇華
• 分組原則：每 25人為一組（ 視實際到場人數分配 ）；男女視體能狀況均比例分組
活動課綱
（1）如何準備一場越野賽
（2）越野跑體能訓練關鍵
（3）實戰越野跑技術教學與越野跑裝備分享
（4）2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽賽道攻略
分流路線（每條路線6-10公里）
◆路線Ａ：士林太陽廣場(石頭厝)>梅花平台>黑桃平台>方塊平台>巨木瞭望台
◆路線Ｂ：造林地界>碧山路>大崙湖>瓦厝>大崙頭山乘風堡
◆路線Ｃ：造林地界>翠山步道>碧山路>大崙湖>大崙頭山乘風堡
◆路線Ｄ：造林地界>碧溪路產業道路>風衝林平台>大崙頭山乘風堡
◆路線Ｅ：造林地界>大崙尾山>碧溪路>大崙頭自然步道>大崙頭山乘風堡
◆路線Ｆ：大崙頭山乘風堡>大崙頭自然步道>甜水鴛鴦湖>士林太陽廣場(石頭厝)
◆以上各組，包含共同路線與分流路線，總距離約 6~10 公里
報名
◆ 報名費用：NT$ 200
◆ 報名期間：2023/2/22 中午 12:00 至 2023/3/08 23:59止
滿額提前截止；逾期三日未完成繳費手續者，報名系統將自動取消其報名資格
◆ 報名贈品：完成報名送TNF品牌款服飾乙件，活動當日全程參與再抽TNF水壺腰包
◆ 報名方式：一律線上報名👉 報名 👈
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