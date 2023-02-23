2023 TNF100 越野越fun百人大團練限額開報中！報名送限量好禮

嗨嗨，我是愛跑步的艾伯特。上週因爲準備備戰大阪馬拉松而提早來大阪住，恰巧在當地有個新認識的跑友也在大阪生活，於是就請朋友帶我去他平日練跑的地方跑跑步，就在上週六早上我們相約在大阪的花博記念公園鶴見緑地

2023-02-21 09:52