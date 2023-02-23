港都盃男子萬米掀高潮！黃柏憲 黃祥維 周賢峰全破大會紀錄

五公里後第一集團由周賢峰領頭，魏冠羽則緊跟在後。圖/SHUTTER KNOWS

2/22 港都盃賽事正式於高雄國家體育場開跑，賽程的第一場比賽就衝出佳績，掀起高潮，公開男子萬米總共有三位選手打破大會紀錄，其中黃柏憲以 31:08.17 率先衝過終點線奪冠，緊追在後的黃祥維以 1 秒之差拿下第二，而周賢峰則跑出 31:19.79 刷新個人最佳，排名第三。

早上 07:30 分，高雄的天氣晴朗，公開男子萬米決賽鳴槍起跑，揭開賽事序幕，開跑後由施育佐領頭，和周賢峰、黃祥維、魏冠羽、胡冠愷、朱俊哲以及黃柏憲集成第一集團，3 公里後改由周賢峰出來領頭，以 15:50 秒通過 5 公里，平均單圈為 76 秒，不過在後段施育佐的速度略掉，第一集團剩下周賢峰、黃祥維以及黃柏憲三人，魏冠羽則在後方緊緊咬著。

大概到 7 公里時第一集團，改由黃柏憲領頭，單圈以 74 秒左右通過，直到最後 800 公尺，黃柏憲和黃祥維加速衝了出去，並分別以 31:08.17、31:09.29 雙雙打破紀錄，周賢峰則是以 31:19.79 的成績抵達終點，同樣刷新大會紀錄，而且還打破了自己 2017 年於新北市全國青年盃田徑錦標賽創下的最佳成績。

港都盃男子萬米黃柏憲率先以 31:08.17 衝線打破大會紀錄。圖/SHUTTER KNOWS

睽違了近 6 年再次突破個人最佳的周賢峰表示：「原本想說才剛跑完金門馬全馬，訓練的量跟狀態應該不錯，但今天跑起來的體感沒有很好，雖然體力有到，但速度沒有衝上去，在最後兩圈的時候被拉開，其實過終點時有點不甘心，不過當看到成績有突破個人最佳時還滿開心的，希望週日的五千公尺可以跑進 15 分台，再創個人最佳。」

圖/SHUTTER KNOWS

最後以 32:18.01 衝線拿下第六名的施育佐則認為今天自己的狀態沒有很好，因為在去年臺北馬後左腳踝內側的肌腱一直反覆發炎，休息了一個月左右近期才又重新回歸訓練，整體的強度都還沒有拉上來，他說：「今天目標是預計以世大運半馬達標的配速，每公里 3 分 10 秒來配，換算一圈大概 76 秒左右，不過在 5 公里後大腿前側的肌肉硬掉就稍微調速，最後就維持一圈 78 秒的配速回到終點。」

周賢峰和施育佐盼週日港都盃五千公尺可以跑進 15 分台。圖/SHUTTER KNOWS

施育佐同樣也會參加週日的五千公尺項目，目標突破 15 分台，刷新個人最佳：「跑進 15 分內這個目標在兩年前就已經定下來了，但一直都沒有辦法達到，想說五千公尺距離比較短，自己的速度也還可以，比較有信心一點，希望可以拼拼看！」至於今天整體跑下來，育佐說：「天氣前半段還滿涼爽的，雖然後半段幾乎都是出大太陽，但還算是舒服，不過跑感覺有點變質硬化，跑起來像水泥地，釘鞋插不進去，沒有什麼抓地力。」

黃柏憲成功打破大會紀錄奪冠。圖/SHUTTER KNOWS

黃祥維為以一秒之差排名第二。圖/SHUTTER KNOWS

公開男子萬米前三名全部打破大會紀錄。圖/周賢峰提供

接下來在 3/9 育佐會和黃祥維、何幸航一起代表中華隊前往尼泊爾加德滿都參加亞洲越野錦標賽萬米項目， 3/19 則會去參加日本新瀉半程馬拉松，盼能夠拼第二場達標世大運的賽事，代表國家站上世界舞台。

圖片來源：SHUTTER KNOWS

責任編輯：Eulla

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