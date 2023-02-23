中興新村半程馬拉松 與你來場穿越時空的人間仙境之旅

南投縣，位於臺灣的中心地帶，是全台灣唯一不靠海的縣市，縣內的山躍綿亙，高峰聳立，造就了南投縣多樣化的地形。身為多條溪流的發源地及高山環繞讓南投縣有著豐富的動、植物資源，自然清幽的環境與較封閉的地理位置，也讓南投保留了許多歷史遺跡與原住民文化，今天小編就要帶你來走訪辦在這座人間仙境的馬拉松賽事！

2020 中興新村半程馬拉松-荷你相遇。圖/樂活報名網

中興新村牌樓。圖/Shuan

穿梭在歷史與現代交織的賽道 中興半馬邁入第六屆！

由「雲林縣三鐵運動協會」主辦的中興新村半程馬拉松，延續過往傳統，希望透過辦理路跑活動，帶大家認識這個具有濃厚人文氣息與豐富歷史文化的社區，同時帶動地方創生，活絡中興新村。這次馬拉松的組別分為半馬、10公里組與5公里組，除了全新設計的獎牌之外，這次報名的跑者還能獲得市價超過$600元的穴道扭扭盤（豪華組限定）、雙層隔熱的咖啡真空杯、胖胖水壺，以及穴道按壓勾棒、八字拉力繩等多樣好禮，保證讓跑友們拿到手軟！

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超多樣紀念品。圖/樂活報名網

創新獎牌，燃起你的收集慾

邁入第六屆的中興半馬，這次的完賽獎牌有別於以往，透過將圓形的獎牌分成四片，每片的設計皆獨一無二且呼應當屆主題，設計師希望能讓跑友們在與另一半、親朋好友一起跑馬拉松的同時，體會到收集的樂趣，隨著每年的參加，能讓獎牌愈發完整，最終拼成一面完整的獎牌，別具紀念意義。

2023 中興新村半程馬拉松完賽獎牌。圖/樂活報名網

今年的中興半馬將在5月28日盛大登場，當天路線會經過許多樹蔭，若是怕熱的跑友可以完全不用擔心！當天跑完還能留下來參觀這座充滿人文氣息的小鎮，有許多好吃又好玩的地方等著跑友們去探索～

賽道導覽

中興會堂照片

1956年，為了整合四散各地的行政系統，臺灣省政府決定從台北市現今行政院疏遷至地理位置適中的南投辦公，同時為了方便行政人員辦公及住宿，隔年便參仿英國倫敦「新市鎮」的模式規劃建造了「中興新村」，打造了工作與住家結合的田園式行政社區。而中興會堂便是當時被規劃建造的建築之一，巴洛克式的情懷、 純白的牆面、及鮮紅色的屋頂，呈現一派富麗堂皇的外觀，酷似白宮的外型，使得中興會堂也被些許人稱做小白宮。

中興會堂外觀。圖/Shaun

5月28日的中興半馬便會從這座浪漫典雅的建築起跑，當天早晨若隱若現的陽光再配上尚未完全消散的霧氣，又是另外一種感覺，有興趣的跑友們不訪在賽前先跟中興會堂合照打卡，畢竟這種景色在台灣可是難能可貴的呢！

南投中興郵局

起跑後沒多久，便能看到位於光華路與中學路轉角的南投中興郵局，說起這郵局可大有來頭，先前為了民國103年的臺灣燈會，郵局上打造了一面有著三百多張郵票圖案的大型花燈牆，每到晚上便會亮起燈來，不論是白天或是黑夜都有特別的景色，讓遊客爭相在此拍照打卡。

中興新村郵票牆。圖/Shaun

三百多張獨一無二的郵票。圖/Hao

小編當天在參觀路線時，也被這面牆嚇得目瞪口呆呢！除了一般常見的昆蟲、花朵圖案，還有很多具有紀念意義的郵票，不論是「台灣省橫貫公路通車紀念」郵票、「美國總統蒞華訪問紀念」郵票、還是「第十屆軍人節」郵票，每張郵票都承載著過去的歷史記憶， 站在郵票牆前面，就好似看電影一般，見證了台灣的發展歷史。

光華路眷村風貌

經過郵局後便會進入光華路，雖然自從1999年臺灣凍省後，居民已陸續搬遷出去，但中興新村依然保持著原本的眷村樣貌，跑友們只要沿著路線跑便能看到道路兩側的紅磚瓦房。

光華路眷村。圖/Shaun

走在光華路上，我們就好像穿越時空回到過去一樣，伴隨著懷舊的景致，彷彿還能看見當時的小孩在路邊玩著跳房子、橡皮筋，嘻笑打鬧、互相追逐的畫面。

彷彿讓人穿越時空的眷村風貌。圖/Shaun

百年茄苳老樹

跑著跑著便會抵達下一站「中興新村老茄苳樹」，別看它只是一棵樹，這棵佇立在南投醫院中興院區對面的老茄苳樹，可是有著長達350年的樹齡！其粗壯的枝幹、翠綠茂密的樹葉，曾為許多過去建設中興新村的無名英雄遮陽乘涼。

中興新村老茄苳樹。圖/Shuan

長達300多年的樹齡。圖/Shuan

據傳言所說，在民國44年間，奉派前來南投規劃省府疏遷事宜的嚴家淦省主席、謝東閔秘書長、鄭彥棻先生等人，就是在這棵老茄苳樹的樹蔭底下，席地商討疏遷方案，並選擇最佳的省府地點。要說這棵樹是臺灣省政府順利搬遷的幕後英雄也不為過！<

光榮東路一街-白千層大道

最後無論是半馬組、10公里組還是5公里組的，回程都會經過光榮東路一街，該處可是中興新村的三大綠色隧道之一！由於過往規劃建設的緣故，道路兩旁的白千層行道樹一棵接著一棵，相當井然有序，處處草坪和濃濃樹蔭，讓人到這彷彿進到綠色隧道一般，眼前所見之景美不勝收

綠意盎然的白千層道。圖/國家發展委員會

仔細觀看的話還能發現這裡常有樹抱樹、樹中樹、大樹抱小樹、小樹抱大樹等奇特景觀，白千層相互扶持、纏繞的樣子好似夫妻一般，若是與另一半相約來中興半馬的跑友，來到這一定非常浪漫，感情迅速升溫！聽完了這些介紹，跑友們是不是心動了呀～快點擊下方連結，與親朋好友來場穿越時空的馬拉松吧！

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