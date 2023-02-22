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黃金世代降臨！春季盃田徑賽四位選手打破高懸22年800公尺大會紀錄

運動筆記／ Eulla

雙溪高中李安翊於春季盃打破高懸 22 年的高中男子 800 公尺紀錄。圖/Chun

上週春季盃田徑公開賽於臺北田徑場盛大開跑，其中最引人注目的莫非就是高中男子 800 公尺的項目，來自雙溪高中的李安翊於預賽時就飆出 1:53.89 的成績打破大會高懸 22 年的紀錄，沒想到在決賽上李安翊再次領頭衝出，帶著二到四名的選手曾子盛、姜翊安和陳柏翊，四位選手再次刷新大會紀錄，以 1:51.07 拿下冠軍。

19 日上午 11:20 分高中男子 800 公尺決賽正式登場，這時天空飄起了小雨，不過場上選手精彩的一戰可是讓觀眾們看的滿腔熱血，總共有 4 位選手打破大會紀錄（原為 2001 年陳福彬創下的 1:54.77），李安翊跑出 1:51.07 的佳績，和個人最佳（1:50.24）僅差 0.43 秒， 第二名來自台北市陽明高中的曾子盛成績 1:52.44 ，距離個人最佳也僅差不到 1 秒（1:51.72），第三名則是來自建國中學的姜翊安，成績 1:53.87 刷新個人 PB 晉升高中歷年第 17 傑，第四名的陳柏翊同樣打破大會紀錄，成績 1:54.25！可見高中男子 800 公尺黃金新世代的啟航。

春季盃高中男子 800 公尺決賽有四位選手打破高懸 22 年的大會紀錄。圖/Chun

李安翊賽後表示：「原本是預計要以一圈 55 秒的配速來跑，當跑過第一圈看到 57 秒時其實嚇了一下，還好第二圈速度有拉上來，雖然整體表現比預賽還好，但有點可惜差一點就能突破個人最佳。」

李安翊於決賽時僅差 0.43 秒就突破個人最佳。圖/Ian

圖/Ian

就讀普通班的李安翊在去年 11 月全國中等學校田徑錦標賽就跑出 1:50.24 的佳績打破高懸 20 年的 U20 全國紀錄，和拿下銀牌的曾子盛一起達標 U20 亞洲田徑錦標賽。這一回李安翊雖然沒能突破個人最佳，但他說：「全中運前先穩住目前的節奏，不急著創個人最佳。」

在春季盃預賽時，李安翊就以 1:53.89 的成績打破大會紀錄。圖/Chun

春季盃這精彩的高中男子 800 公尺賽事，不僅讓陳福彬高懸了 22 年的紀錄被刷新，而且還是四位選手一次打破，這新的黃金世代，也讓不少人相當期待接下來台灣在 800 公尺項目的發展。

圖片拍攝：Ian、Chun

責任編輯：Eulla

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