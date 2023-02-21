旅跑記趣／大阪跑步推薦：花博記念公園鶴見緑地

嗨嗨，我是愛跑步的艾伯特。上週因爲準備備戰大阪馬拉松而提早來大阪住，恰巧在當地有個新認識的跑友也在大阪生活，於是就請朋友帶我去他平日練跑的地方跑跑步，就在上週六早上我們相約在大阪的花博記念公園鶴見緑地見面，要來跑跑朋友口中很好跑的公園。

這個公園是位於大阪地下鐵鶴見綠地站旁，出站後步行一分鐘就到，車站本身有寄物櫃可以寄放行李，所以當天我在車站內的廁所換好跑服並在車站外的寄物櫃寄物，中型寄物櫃一次三百日幣，可寄放一整個大背包。

1990年在鶴見綠地曾舉辦過國際花與綠博覽會，博覽會後這個地方便成了一年四季都有鮮花盛開的紀念公園。公園佔地123公頃比大阪城公園還大，根據朋友說法這裡也是大阪馬拉松工作人員與大會用品的集散地，畢竟在大阪市區內很難找到這麼大的公園可以當大阪馬的後勤用地了。

入口處的兩排高聳樹木與筆直的道路根本就是練習短間歇的好地方啊，光看入口這條路就覺得這裡真適合運動。

進入公園後會看到當初花博留下的景觀塔，不過現在因為經費關係已經沒有使用。公園內的道路跑步的人好多，也有不少騎自行車的人（但都不是拚速度的騎，畢竟人多又有小朋友

除了柏油路外，想跑土路的人這裡也有路線可以跑，路線選擇很多樣性

若想再更柔軟的草地上跑跑這裡也有一塊超大的草地可以讓你自由奔跑，視野開闊超舒服的。

由於當初是舉辦花博，這裡有許多九零年代花博留下不同國家風格的建築，在這裡慢跑可以邊跑邊欣賞這些建築也是別有一番樂趣。

在公園中央有一個很大的水池，這裡是候鳥與水鳥的天堂，水池上可以看到好多水鳥在此棲息，很適合喜歡鳥類的人來這裡觀鳥。

雖然公園有插牌禁止餵食，但是還是有當地的日本人會偷偷來餵麵包，這時候鳥群就會湧上岸來，超級壯觀的，後來管理員很客氣的跟這位日本人說不能餵食，這位日本人嘴裡說著我知道了，手上一直在丟麵包，感覺應該是老手了（笑

可惜當天只帶了廣角鏡，拍不到太多水鳥的好畫面，喜歡鳥的人記得要帶長鏡頭來啊。

公園內有一區是免費開放的花園，花園目前晚上有舉辦燈會，這次的燈會主題是超人力霸王系列，整個花園到處都有相關的燈飾，感覺晚上點燈應該會很可愛，燈會是要付費才能入內，所以要免費參觀花園請在下午五點前入園喔。

花園是構建在一個小山坡上，所以跑步入內參觀可以順便練習一下坡道，當地蠻多跑者都會跑這條路線，邊跑邊看花很讚。

由於來的時節正值更換花卉時節，目前園區正在種植新的玫瑰花所以沒看到太多花一起盛開，但仍有幾個小區域有其他花種可以觀看，能在這裡跑步真的很幸福啊。

風車是這個公園的特色建物也是最高點，來這裡跑不要忘記來風車下繞一圈喔。

我們很隨性的繞了公園內的幾個不同路線，這樣繞一繞也有10公里，途中除了可以看到水鳥、花園與各國建物外，這裡還有棒球場與馬術場，如果有時間想體驗騎馬，這裡也有付費體驗的活動可以參加，這天我們也在公園內遇到正在舉辦的Park Run，朋友說每週六早上八點都會在這舉辦，只要註冊就可以參加，路線是一圈 2.5k要跑兩圈，感覺下次來可以來參加這有趣的Park Run。

原以為這麼適合運動的公園已經是滿分等級，結果朋友掏出一張溫泉會館門票送我，跟我說在公園入口正對面有一家天然溫泉會館要我一定要去體驗看看，不得不說跑完步去泡溫泉真的是爽翻天，在日本這類會館除了可以泡溫泉外，通常都會有付費按摩與餐廳用餐的地方，而且完全不用現金交易只需出示手環掃條碼即可，離開前再透過手環結帳，超級方便的。

溫泉區是不能用手機就沒照片跟大家分享，不過只能說這家溫泉除了有一般坐在池中的溫泉池外，還有各種SPA按摩系列的池，其中有幾個是電療池，平常用低週波電一電爽爽的，沒想到有一天可以在溫泉水下被電，嘗試了一下感覺很特別，就是有種在水中觸電的感覺，有機會去的人不要忘記試試看。泡完溫泉後來杯冰牛奶是必須的儀式，真的是非常爽快。

最後再用一支冰淇淋做結尾，幸福指數直接破表！！！總結一下這次的體驗，公園本身夠大又路線多，跑起來超舒服，若是櫻花季來這裡有一整排櫻花樹會超級美麗，公園對面的溫泉會館則是更讓這跑旅加分到值破天際，超級推薦跑完一定要來泡個湯，另外一提在溫泉會館旁有一座超大室內泳池，裡面除了有泳池外也有划水道，想練個兩鐵的人來這裡應該也會練得很開心吧，來大阪除了去大阪跑步勝地大阪城公園外，我也激推這個鶴見綠地公園喔。（等等就要去大阪城公園體驗一下了，到時候再跟大家分享）