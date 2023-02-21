跑步小品／從心律不整到BQ、登上非洲第一高峰！

光看Claire美麗白皙的外型，絕對想不到她是個喜歡戶外運動的咖。去年台北馬，她以3:34的傲人成績達到BQ，一個月後，就跟一群朋友出發攀登非洲第一高峰–5895公尺的吉力馬扎羅山，而在吉力馬扎羅之前，Claire已去過位在北北印的全球最高公路，抵達位在海拔5200公尺處…。聽到這裡我忍不住睜大了眼睛和嘴巴，跑者多的是高手，但又會跑又會爬山，而且還是這麼高的山，跟這位美人兒實在很難聯想在一起啊！當然要約她來錄一集，好好談談她的壯舉囉～

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人生苦短 即時追夢 決定攀登非洲第一高峰

Claire平常很喜歡看旅行日誌，看到吉力馬扎羅山網路照片實在太漂亮，心想非洲怎麼會有一座山頂上有雪的山呢？有報導說，因為暖化，這山頂上的雪可能十年會溶化，她想，應該要趁早去看看。吉力馬扎羅山是世界七大頂峰中不須雪訓雪裝，只要找專業嚮導帶隊就可以成行的高峰，成功登頂率高達6-7成，她與一群群伴瞎起鬨，最後變成真的。「覺得人生苦短，不要老了才後悔，我們三年前下訂，卻遇到疫情，今年一月才出發。」

（從Stella Point 5756M前往最高的Uhuru Peak 5895M路上的高山冰河美景，已經漸漸消逝，這讓Claire決定踏上這段旅程 照片提供：Claire 沈君芳）

這座非洲第一高峰位在東非坦尚尼亞，Claire一行八人從台灣飛曼谷轉機到杜哈，接著直飛吉力馬扎羅國際機場，抵達當地後，先讓身體充分休息兩天、認識當地環境，第三天開始爬山行程。想登上非洲第一高峰，必須遵守該國不能獨攀的規定，得找嚮導和porter，旅行人數多少就必須雇用多少嚮導，這樣的規定多少也有利用此觀光資源爭取在地人工作機會的味道。Claire此行規模包括4名嚮導、2個廚師和25名porter，堪稱豪華團，是行前向網友詢問，並查過網路評價後才放心雇用的。行程中需要的各種裝備，包括帳棚桌椅廚具與食物都由porter背負，每個登山者可以託付20公斤物件給porter揹，只有雨具、保暖外套、頭燈和乾糧等輕裝揹在自己身上。

「所以我們只要把自己準備好，該帶的衣物帶好就行了！」Claire笑著說。因為有廚師服務，全程三餐都由廚師烹煮，而且菜色幾乎不重複，肉類多為雞、牛，蔬菜則為比較不容易壞的根莖類，跟一般爬山的簡單野炊有天壤之別。「用餐時餐盤刀叉一樣不缺，旁邊還擺著餐巾紙，廚師做的菜的口味很不錯…」，聽到這裡，我眼前浮現的是舒舒服服在美麗的大自然享用大餐的畫面，差點忘了這是要爬5895公尺的艱苦路程…

（廚師烹調的烤牛肉和捲餅 照片提供：Claire 沈君芳）

（隨行廚師還會準備小點心，來個帳棚裡的下午茶，Claire說，怎麼不胖？ 照片提供：Claire 沈君芳）

我心想，這種行程該不會很貴吧？Claire說，「七天六夜所有行程、含機場接送總共美金1950元，這不算最貴也不是最便宜的，重要的是品質，所以我們也沒有追求低價。」–––大家覺得貴嗎？

山況植披豐富 高山反應與下坡是嚴厲考驗

吉力馬扎羅山況豐富，一開始走到2000公尺左右是熱帶雨林，還可見到猴子，Claire說，天氣是會讓「身上流汗、衣服會臭的那種」，慢慢再往上是高山沙漠，繼續往上則會看到火山岩，沿途風景每天都不同，到了山頂，常年覆蓋著雪和冰河，風景更是壯麗，讓人讚嘆！「當時覺得夫復何求，感謝上帝給我健康的身體，讓我可以看見這樣的景色，真是感謝主！」

（第一天的路還算好，是全程唯一有綠蔭的路段，天氣溼熱，很像在健行 照片提供：Claire 沈君芳）

（吉力馬札羅山的特產 Senecio–冰淇淋樹 照片提供：Claire 沈君芳）

不過Claire的身體很誠實地在4000公尺左右就有高山反應，感到頭明顯脹痛，也會喘，甚至從帳篷走到廁所都覺得喘，「此時務必要跟嚮導講，他會調整腳步，多休息多喝水，抵達營地時趕快吃藥睡下，基本上多休息，身體就會慢慢恢復。」她提醒，高山反應常會突然發生，自己對身體狀況必須敏銳觀察，絕對不可勉強。攀爬5895公尺的高山，Claire說，光是攻頂那一天就是五十多公里的路程，也是難度最高的一天，其餘每一天大約六到十二公里不等；吉力馬扎羅山攀登路線共有6條，Claire一行人走的是Machame（馬切姆，俗稱威士忌路線），風景最好，但比較陡，沿途沒有山屋，必須睡帳棚。

「坡度比較陡，而且是上下上下的，比如其中一天是由4600M下到3900M的營地，隔天再上到4000多公尺。」Claire一行人選擇這條是攻頂率最高、植披也最漂亮的路線，是最多山友選擇的路線。到底難不難走？「一開始緩坡，感覺很像一般的山中健行，第二天就沒有植披，路還算好走，到了第三天全是岩石，必須手腳並用才爬得上去。」Claire形容porter的腳下好像都踩了觔斗雲，雖然負重但腳程極快，4個嚮導的角色就像跑馬拉松的pacer，會以適當的節奏領著登山者達到目標，途中不斷加油鼓勵。

（手腳並用準備爬到火山岩區 照片提供：Claire 沈君芳）

（Lava Tower，高度4600M，抵達時天氣很好，過了中午就下雪了 照片提供：Claire 沈君芳）

（抵達4673公尺的Barafu Camp， 隔天凌晨0100即將攻頂 照片提供： Claire 沈君芳）

表訂七天六夜的行程，嚮導看他們腳力不錯，在第四天時決定進度超前，最後以六天五夜成功攻頂，回程時在營地多睡了一晚再下山。「比較困難的是下山，因為全是碎石，地很濕，非常容易打滑，尤其經歷攻頂之後，體力已經損耗三分之二了，下山時，我非–––常–––痛苦！」Claire拜託嚮導能不能讓她先睡五分鐘？嚮導很理智的回答：「No sleep, no sleep…」。Claire形容自己當時已經完全笑不出來，一張厭世臉，只想趕快回到帳篷躺下，感覺體力已經完全用盡！

（雪地中的厭世臉 照片提供：Claire 沈君芳）

「嚮導大概騙了我十次吧，他說快到了，大概還有二十分鐘，結果不知道幾個二十分鐘過去了，還沒到…，下山後我就叫他Mr. Twenty Minute」（笑～最後一天下山時，因為前一天下過雨，路又滑又難走，Claire和好幾個夥伴都跌倒，當攻頂成功時，她抱著嚮導，眼淚流了下來，感謝嚮導的協助，這一趟絕對不是自己可以獨力完成，這樣的一次經驗將在生命中留下深刻印記，最終自己還是辦到了，真不錯！

（攻頂成功，國旗飄揚 照片提供：Claire 沈君芳）

不過，這次的八個人，並非全部都攻上頂峰，其中一位在山下就感冒發燒，只好忍痛留在山下等大家回來。另一個有女生到標高5756公尺的stella point時，因為高山反應嚴重，血氧只剩55，最後就差一點點，未能上到最高峰。爬山時的考驗也在於此，必須考量身體情況。Claire建議有興趣爬吉力馬扎羅山必須有國內的百岳經驗，至少出發前一至兩個月一定要爬過一兩座山，適應高山反應。至於平時的練跑習慣對於登山是否有幫助？因為跑步需要大量氧氣，爬山卻是要適應高山缺氧狀態，有人覺得兩種運動相衝突，但Claire認為跑步至少是體能訓練，尤其跑馬拉松，在臨界點時就是與自己的挑戰，應該仍然有幫助。她在爬吉力馬扎羅之前半年，每個月的跑量約在170到210、220K左右。

下一次： 6962M南美洲第一高峰

攻頂成功後的晚餐，大家累到一致說，不要再爬山了！結果下山一回到民宿就開始討論：「七大頂峰還有哪一峰比較好爬？」下一次目標已經鎖定南美洲的阿空加瓜峰，標高6962公尺，這是亞洲之外的最高峰，由於高度更高，氣候變化更大，極有可能必須在營地等上三、四天，天氣好轉才能再上路。「相較之下，吉力馬扎羅可以說是五星級的登山路線。」接下來Claire還有萬金石全馬和南橫60K超馬，「去年『被拐去』跑了真武山53K，想說再多7K應該也還好…」。

發現心律不整 開始跑步人生

看她如今體能傲人，其實七、八年前的健康檢查，居然發現心律不整、心臟瓣膜脫垂，當時才三十出頭歲，就必須拿慢性處方簽，她問醫生：有什麼方法可以不吃藥？運動有用嗎？答案是有幫助，但必須量力而為。Claire思索，有哪種運動不被時間與場地限制、也不一定要有伴才能做呢–結論就是跑步。Claire從家裡跑到巷口的500公尺開始，第一次跑3000公尺興奮到不行，至今跑齡7年，慢性處方簽也只拿過最初的那一次；隨著運動量慢慢增加，若覺得累就充分休息，現在已經有兩三年沒吃過藥了。進EMBA前，Claire每週跑五天，每次三十分鐘，進入有如體育學院的台大EMBA後，被師長看出是可造之材，也為自己的BQ目標開始吃課表，不過她的原則是絕不勉強自己，「自己會很清楚臨界點在哪裡，跑道永遠都在，累了就充分休息之後再來。」

（參加全國EMBA馬拉松接力賽跑第一棒 Claire交棒的瞬間，最後隊伍也拿下初生之犢組冠軍 照片提供：Claire 沈君芳）

（2022台北馬的3:34 PB+BQ 照片提供：Claire 沈君芳）

對她來說，運動非常紓壓，好像跑一跑，原本煩惱的事情就突然解了，覺得這事情其實沒那麼嚴重。「我煩躁時除了當沙發馬鈴薯之外，還是會出去跑一下，沉澱一番，沒有人打擾，聽聽想聽的音樂，心情就會舒服很多，看事情的角度也就比較宏觀了…」又一個運動真好的例子，不是嗎？運動真好！

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