跑步小品／終於破三了...但怎麼這麼空虛...

這幾年一直都是在擔任配速員，某一天不知道哪根筋搭錯線，突然覺得好像也該為自己的成績跑一場，於是就決定要來好好的努力訓練，然後就開始了瘋狂訓練了。

每次訓練後都會懷疑人生

而那個瘋狂念頭在腦中響起的時候疫情剛好接近趨緩，終於在戶外運動不用戴口罩了，我記得那時因為疫情的關係斷掉跑步好一段時間，所以剛回來訓練時超級挫折的，當時連慢跑6公里都跑不完，於是我就先從30分鐘慢跑開始逐漸訓練，30分鐘、40分鐘、50分鐘⋯然後就沒然後了⋯

戴口罩練跑的日子

不是啦，當然就開始了瘋狂的打底訓練，我記得那時只要一有空就會到操場報到，而那段期間真的非常感謝我女友，每次來中部找我約會結果都被我帶去田徑場練跑，現在想起來其實都覺得有點害怕，那時候為了跑步付出了好多好多，一下班就到操場報到、凌晨5點起床練跑後才上班、先去練跑後才又回辦公室加班，那時候真的好累好累，所以最近還是先不要問我今年目標是多少。

回去看自己的Instagram ，那時候只有訓練⋯

然而在台北馬前我的腳受傷了⋯因為台北馬前一個月我去跑了一場50公里的賽事，賽事後又馬上投入訓練，結果導致我兩腳的疲勞度太高，中了足底筋膜炎，還因為太嚴重所以拉扯到內側腳踝，因此那段時間強度太高的課表腳都會痛到無法跑，並且跑完後腳踝都一定會腫起來，所以在台北馬的前一個月我間歇課表幾乎都逃課了，那時我每週就只能勉強跑個配速跟長距離的課表。

冬山河50公里撿了一個總一卻受傷了

記得比賽當天我提早兩個小時起床，先灌了一大瓶水後開始吃早餐，然後開始做一些賽前的準備，減輕重量以後就出門往會場出發，到了會場寄完物後就去慢跑熱身，而正式踏上起跑線時居然一點都不緊張，那時候的感覺真的好詭異，嗯，身體感覺好輕，嗯，今天腳感覺很乖，完全沒有不舒服的感覺，嗯，我真的準備好了，來吧，終於讓我踏上這個舞台了，今天就讓我們來將這幾個月的訓練好好的表現出來吧，來一場屬於自己的華麗演出吧。

前一晚的定裝照

鳴槍起跑，出發後就開始找一開始越好要共跑的朋友們，然後發現他們速度太快馬上就跳出來，馬上看周圍有誰可以跟，然後就開始了不要臉的跟車模式（不輪不累）。

開始跟車

一路穩定跟車到了約32公里後，就自以為是的覺得能慢慢開出去了，然後34就差點爆掉了，還好當時小潘學長拉了我一把，叫我快回來繼續跟車。

重新回來跟車(橘色衣服的就是叫我回來繼續跟車的小潘學長)

先回來上車喘一下（真的是救了我一命），但勉強跟了三公里後我發現還是調不回來，於是跳出降了一點速緩跑一段回回血，然後出河濱後就慢慢加速回終點。

最後一段的加速

過終點線後，覺得開心、興奮，但拿完物資後就覺得好空虛⋯就這樣結束了嗎？感覺好不過癮、感覺好沒真實感、感覺我還能做更多、感覺我還能做的更好，但就這樣結束了⋯雖然達到目標了，並且比原訂目標時間更快，但就是覺得心空空的，覺得訓練了這麼久就這樣結束了嗎？

衝線，終於破三了

原本設定目標 低標2:59:59 高標2:48:5

最後2:45:30

原本高標2:48:59

我也是破三跑者了！原PB：3小時12分59秒，新PB：2小時45分30秒，進步27分29秒。

這是我最感謝的三位:我女友、ASICS跟AMINO

感謝今年努力的自己感謝願意帶我練的跑團感謝約我練跑的朋友們感謝ASICS 強大的裝備帶我破PB感謝和幫助我修復和賽事能量補充的AMINO感謝所有支持我的人感謝台北馬的賽道及志工感謝老天爺賜予我們這麼好的天氣

📷：轉身、尋寶網、YEN CHANG KEANG、超馬協會