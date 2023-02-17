小嫻首戰半馬飆汗抽筋痛到無法走路 仍堅持回終點完賽

身為戶外運動咖的藝人小嫻，在 2022 的最後一天許下了 2023 的新年目標，希望自己可以增強英語口說能力、完成鐵人三項、半馬及全馬賽事，而行動派的她在二月就去參賽了四重溪金色溫泉路跑半馬項目，以 3 小時 4 分 59 秒成功完賽，小嫻驚呼：「跑一次半馬才知道，原來人體這麼神奇！而且初半馬能在四重溪金色溫泉完成真的好幸福，沿途風景超漂亮。」

藝人小嫻於四重溪金色溫泉完成人生初半馬。圖/DoctorH

小嫻這次會報名半馬賽，主要是為了 3 月份的鐵人賽做暖身，想說都要開心進入訓練週期了，乾脆就來解鎖挑戰 21km。從去年 11 月開始進入慢跑世界的她，起初先從 3K、5K 慢慢練習，按照自己的步伐節奏去感受身體的負荷，也開始喜歡上跑步流汗的暢快感！然而在參加半馬的前幾天，小嫻的右腳舊傷復發，導致沒有辦法跑太遠，只能維持在 5K 左右的訓練量，不過她並沒有因此而放棄體驗半馬的機會，但同時也不想讓自己受傷，畢竟身體只有一個，所以在比賽的前兩天，她就讓自己完全休息，並做了按摩來恢復。

在賽前幾天小嫻右腳舊傷復發，導致訓練量只能維持在 5 公里左右。圖/小嫻臉書

她告訴自己：「量力而為就好，讓身體在不受傷的前提下體驗跑半馬的感覺。」還好當天起跑後狀況保持的非常好，平常跑 6 分速都覺得滿辛苦的她，一開始居然就跑了 5 分半的速度，途中也遇到許多選手和民眾大聲的喊著「小嫻加油！」，她也都笑著回應，不過大概在 11K 左右，為了回應幫她加油的跑友，結果自己呼吸的節奏被打亂，側腹開始疼痛，她只能用手去按摩並慢慢去調整自己的呼吸，小嫻表示：「我真的是跑步的新手，我連補給喝水都不知道要怎麼樣邊跑邊喝，這是第一次一邊跑步一邊回應大家的加油打氣和打招呼，真心覺得大家都好厲害！」

由於賽事當天四重溪天氣非常晴朗，溫度一度飆升到 32 度，因此在後半段小嫻的體力開始下滑，心律一度超過 180 ，還好有貼心的跑者給她鹽錠補充、幫她裝冰塊降溫，並要小嫻停下來慢慢走，讓心跳緩一下再繼續。然而到 17km 左右，她的大腿開始僵硬，一陣痛感襲來⋯⋯小嫻抽筋了，甚至連走路都沒辦法。平常的訓練量沒有到這麼遠的距離，今天這樣已經算是越級打怪的小嫻說：「我很清楚知道已經挑戰了自己的極限，也很感謝醫護鐵人大哥馬上幫我噴肌樂，帶著我伸展，還一直鼓勵我說：『妳已經很棒了，前面跑的有趕到進度，剩下 4km 而已，走路回去都可以完賽。』」

小嫻回到終點後再度抽筋，醫護鐵人和教練上前去幫忙。圖/小嫻臉書

在陸續抽筋之後，小嫻的腿只要一跑起來就會抽，根本沒辦法繼續跑，為了不讓身體受傷，她最終決定用走的回到終點，賽後她分享：「接下來我有訓練目標了！我要讓我的肌肉慢慢適應強度，才能在賽事當中好好享受，既然吉董（推坑我鐵人的就是他）說會抽筋就是表示練不夠，那我就好好的練，最後我也想要跟今天每一個幫我加油打氣的跑友說謝謝。」

儘管後段因為抽筋只能用走的，但小嫻仍以 3:04:59 成功完成初半馬。圖/小嫻臉書

起初覺得跑步很無聊的小嫻也想要跟大家說：「其實它一點也不無聊，途中跟自己的對話非常有趣，每一步你的心都是百轉千迴，能力提高後就會慢慢的響去挑戰更遠更久更長的距離。」

小嫻三月份將接續挑戰鐵人賽事。圖/小嫻臉書

希望接下來三月份的鐵人賽事，小嫻也能成功挑戰自己，並且平安順利的完賽，更期待之後能在馬場上相會。

新聞來源：小嫻 （黃瑜嫻）

責任編輯：Eulla

＊人物故事，盡在跑步筆記