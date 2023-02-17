陳彥博失溫走向冰川 挺過害怕孤獨、抱病拿下世界第三！

圖/陳彥博提供

這是一個和十年前自己的承諾，在 2013 那年陳彥博首次挑戰加拿大育空極地 700 公里橫越賽，儘管成功完成了賽事，但在如此緊繃艱困的環境，一個人在黑壓壓的世界走了這麼長的時間，賽後他身心狀況陷入了黑暗低潮，罹患了壓力創傷症候群。

台灣極地超馬好手陳彥博時隔十年，再度重返育空完成和十年前自己的承諾。圖/陳彥博臉書粉專

時不時在睡夢中大叫驚醒，或是大哭出來，甚至夢遊穿上雪橇要繼續比賽，但即使經歷了這麼痛苦的日子，他仍然沒有放棄這個十年前的承諾，在 2023 這一年，帶著極大的勇氣，再度踏上那段曾經歷讓自己慌恐的賽道，去尋找過往的自己並和他說說話， 10 天過去，他二度完成了加拿大育空極地 700 公里橫越賽，而且還拿下了徒步組第三名，在雪地高舉台灣國旗，仰頭望向天空。

2023 加拿大育空極地 700 公里橫越賽陳彥博拿下跑步徒步組第三名。圖/陳彥博臉書粉專

在這場賽事中越往北走、越後段氣溫越低，當進入第六天時被靄靄白雪覆蓋的賽道，可說是天寒地凍，氣溫低至零下 32 度，彥博抵達第七檢查站－Pelly Crossing 時全身裝備都結冰，帽子和面罩也全都是冰霜冰柱，短暫休息後彥博就出發前往約 52 公里路程的第八站－Pelly Farm。氣溫持續下降中，接下來就要迎來大魔王了，需經歷 105 公里後才會抵達第九站 Scroggie Creek。

越往北走溫度越低，賽道天寒地凍氣溫低至零下 32 度。圖/陳彥博臉書粉專

這天彥博又再向前移動了 40 公里抵達第八檢查站，雖然即將要面臨最難關卡的挑戰，但在這裡彥博找到了短暫的療癒。第八檢查站是一個友善溫馨的空間，有著彥博很喜歡的狗狗，當男主人和狗狗出來迎接時，彥博的心瞬間融化，給了疲憊的他一個溫暖力量，在休息和調整裝備後，中午 12 點彥博再次踏上旅途，而才 1 歲大的狗狗 Kingston 也貼心的陪著彥博跑了一段，讓彥博內心相當的慰藉。馬拉松寶貝曹純玉看到彥博的貼文後，也在底下貼出家中的毛小孩曹發粿來幫學長加油鼓勵，挺過接下來這段 105 公里的魔王關卡。

第八檢查站是友善溫馨的空間，有著彥博很喜歡的狗狗。圖/陳彥博臉書粉專

年僅一歲的狗狗 Kingston 貼心的陪著彥博跑了一段。圖/陳彥博臉書粉專

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在第八天和第九天於暗夜中跨步前進，彥博表示：「黑夜真的是通往內心深處的直達道路，在處於漫長孤寂狀態，尤其當身體非常疲憊時，許多無形的壓力，會讓內心慢慢易陷入黑洞，但我不斷試著將自己拉回，在挑戰遇到逆境時，試著把痛苦、不安、煩躁轉換成激勵自己方式，去成為突破的動力，專注在當下，倒數 156 公里，再堅持！」

許多無形的壓力讓彥博內心慢慢陷入黑洞，但他不斷試著將自己拉回繼續往前。圖/陳彥博臉書粉專

由於賽道大部分冰面都被一層雪覆蓋，彥博只能從登山杖的敲擊聲音來猜測冰的深度，而接下來一路多是上坡路段，小徑兩邊的積雪及膝亦或更深，對於拉著雪橇拖行更是困難，在進入第十天時彥博出現了些狀況，臉部已經呈現水腫而且有點失溫，他試著靠進食努力將體溫拉升回來。很多人會問：「這麼不舒適的環境，為什麼還要堅持去跑？」彥博回應：「不是每場賽事如同童話故事的完美結局、英雄式般轟烈，『重返育空』不僅是場賽事，更是自己對自己的承諾，一個 10 年前的承諾。」

儘管環境十分艱困，但陳彥博仍提起勇氣往前，因為這是一個和十年前自己的約定。圖/陳彥博臉書粉專

在最後這一天剛出發沒多久彥博就差點失溫，緊急扎營躲進避難帳休息，其實在比賽前一週他就已經發燒感冒，非常擔心會影響到比賽，但他並沒有因此而退縮放棄，反而拿出更大的勇氣和意志力踏上賽道。

比賽沿途嚴重的咳嗽，還得吸進零下 30 度的冰冷空氣，一路咳了很久很久，彥博擔心肺或氣管會發炎感染，且比賽過程中也一直無法產生熱能而發冷，一度擔心自己撐不過去，在抵達終點前還因為雪橇犬比賽的工作人員誤將標誌拔掉，導致彥博走向冰川，所幸大會及時處理，讓彥博回歸賽道，他說：「很多害怕、很多黑夜、很多孤寂、很多痛苦，沒想到完成與自己 10 年前的承諾，我平安抵達 700 公里的終點了，跑步徒步組第 3 名。現在的我臉部有些凍傷、體重下降、牙齒斷裂、感冒尚未好，拖著快 34 公斤的雪橇裝備，10 天沒什麼睡眠，接下來我會昏睡幾天，再與大家好好分享。」

陳彥博最終以 10 天 6 小時 4 分拿下第三名。圖/陳彥博臉書粉專

圖/陳彥博提供

恭喜彥博再度完成任務，這一個與十年前自己的約定。這次跑步徒步組冠軍是由來自蘇格蘭的 Matt Weighman 以 8 天 10 小時 44 分鐘拿下，第二名則是來自義大利的女跑者 Laura Trentani，10 天 1 小時 17 分摘銀，陳彥博則是代表台灣以 10 天 6 小時 4 分拿下第三名。

新聞來源：陳彥博 Tommy Chen

責任編輯：Eulla

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