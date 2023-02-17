賽事心得／金門馬拉松 霧中解鎖史上最硬一次

2023金門馬拉松實體初馬

一個有關林美秀變賈靜雯的故事

身為金門人，烈嶼風雞超跑團員

歷經3年終於把初馬留在金門

寫在之前

2019

人生第一個半馬，真的不知道完全沒在跑的人哪裡來的勇氣報半馬。只知道全程幾乎用走的，但卻落得腳痛到不行還需要有人攙扶的結局收場，沒想到還被運動筆記留下一張傳誦迄今的厭世照。後來慢慢開始練跑，殊不知，當時我是連一公里都要分段跑開始的。

2020第一次報名全馬，那年，最大的成就就是瘦了13公斤，那又是另一個故事，當時備戰全馬，完賽網誌標題都想好了「我與42K及15kg的距離」，殊不知當時大家都還一知半解的新冠肺炎疫情席捲全球，後來賽事果然因疫情取消，而我們也只完成了自主馬30K，當時標題下「我與30K及13kg的距離」，那時得知停辦消息，內心是很雀躍的，欣喜若狂自己多了一年時間準備。

2021

金門馬，覺得自己已經做好萬全準備，收到停辦消息，還是依進度跑前練習的自己，邊跑邊淚流不止，因為覺得當時是狀態最好的自己。想著過去一年努力，要認真算應該是2年，身體心裡逐漸準備好的自己，想著幻想過無數次，衝過終點線的情景，想著剛剛與我擦身而過，想必也是在備戰的跑步同好，想著一起跑過高照艷陽冷冽風雨的風雞超跑團員，想著再過一年不知道自己會變得怎樣。突然忍不住百感交集、悲從中來。美美說:非常時期，非常作法，大家平安就好，就不要再有怨念了～是的，就這樣轉個念、擦乾淚、仰起頭、向前走。對了對了…還有肝醣超補的3公斤怎麼說!真是太悲傷了。最後風雞超跑團員們還是自主完成了線上跑。

2022

再度迎來金門馬賽事延後的消息，很多的不確定，幾經波折與考量後，在過年前，我們還是跑了個自主全馬，很慘，抽筋的抽筋、厭世的厭世、髂脛束、足底筋膜炎、黑青的腳趾頭⋯什麼狀況都有，慘不忍睹，這才知道原本以為準備好的自己，其實還沒～後來，2022金門馬總算拍板4/22實體跑，沒想到，才公布沒幾天，疫情更加嚴峻，離島的金門也出現確診案例，隨著疫情升溫，金門馬增添了不少不確定性，這時，真的陷入天人交戰中，現場跑/線上跑/不跑，難以抉擇。最後多方考量下還是忍痛放棄實體馬，改採線上馬。

2023

賽前幾次自主團練狀況都沒有很好，心裡的忐忑不安無法言喻，一直想著能完賽就好。

賽前一天風雞超跑與線上環台賽認識的網友四方太子蛙蛙，還有金門人跑江湖跑友們以旗袍變裝跑休閒組5K暖暖身，還有其他線上環台賽的跑友來相認，熱血的程度似乎將身心調整到最好的狀態。

實體金門全馬的這天終於來了，感謝正式跑馬當天老天爺許了個超級好天氣，不冷不熱沒風沒雨又不悶，還帶點朦朧美霧。只有身處主場的我們知道，金門的冬天有多凍、大橋的風有多強勁、起霧的天氣有多悶、小島的太陽有多曬，小金門環島車轍道上下起伏的路有多難跑，真的挫勒蛋，所以說老天爺真的很善待我們，沒讓我們多吃苦。別上紅紅團長及美美精心設計，蛙蛙相贈的初馬號碼布，跑馬的路上很多人為我們加油打氣。說妳們初馬歐？很厲害ㄟ、加油啊!一定可以的~熱情到還以為是認識的朋友。他們還說妳們初馬怎麼選這麼硬的馬？（心理os 阿就人在金門，身不由己啊⋯⋯）

能得到大家的鼓舞，蛙蛙送的初馬布功不可沒，跑馬人真的都很會激勵彼此，一路上喊著妳名字的加油聲此起彼落。還有還有西口國小，跟好幾個社區居民的加油團都好熱情歐！原來～我們真的有主場優勢，它來自熱情加油團，殊不知輸狼嗯輸陣，只有看到加油團才有5分速啦，其他時候都是以龜速在跑的，然後看到攝影機才又突然活過來。除此之外，主場優勢還有來自多次上橋及環島的團練，果然也不是白跑的。想把初馬留在金門怎麼就這麼難啊!跑完回來每個人都說，有些經驗一生一次就好，跑者的話到底可不可信，讓我們繼續看下去~

寫到這裡，奮不顧身到底為了什麼，我還是不明白，應該是跑馬的人才會懂～既期待又怕受傷害吧。話說~林美秀到底什麼時候會變成賈靜雯呢？也讓我們繼續看下去~~這世界有那麼多人多幸運我有個我們～