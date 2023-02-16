跑團記趣／情人節送愛心 觀音山愛心路線

看到這個圖形，想必很多跑友對它不陌生，它就是《觀音山愛心》圖騰。今年元旦馬賽後的早午餐會，大家就在討論二月份可以相約一天，不管你有情人還是沒有，一起跑個「愛心」來慶祝情人節。於是乎，2/11觀音山愛心團跑半日遊成形。而對於還沒有跑過這個路線的我自然不能錯過，一來解鎖這個深藏在觀音山區的大愛心，它比我平日跑的內湖小愛心大了四倍(註)，二來也可以順便練練久違的山路。

註: 《私房跑步路線》遇見彩虹橋，跑一個愛心送給自己

我們選擇以順時鐘的方向來跑，來個順順的愛。不是啦，主要是順時針的「順愛」較逆時針的「逆愛」好跑。除了上坡比較緩，起跑後在市區以及進入山區的路段，因為是早上時間車子也比較少，因此跑在民義路上也就安全許多。唯一的缺點，就是後半段進入八里河濱，已是接近中午時間，若是有太陽的好天氣就會比較曬。

觀音山愛心路線總里程約21公里，高度爬升約410公尺。成州國小(起點)-->成泰路-->看到麥當勞右轉工商路-->民義路-->觀音山國家風景區字牌-->遊客中心-->凌雲路-->愛心轉折點(福隆宮/雜貨店)-->田埔巷-->頂寮二街-->龍米路一段100巷-->八里河濱-->成洲六路-->成泰路-->成州國小(終點)一起出發。慢跑順愛前一晚還在下雨，出發當天的天氣卻出奇的好，可能是老天爺有收到我們的念想，知道我們要跑「愛心」，所以很有愛的給了我們一個好天氣。

早上8:00在五股的《成州國小》集合。我們總共來了16個人。除了15位跑者之外，還有一位本跑團公認最暖心、最強行動補給的小賴大哥，他將開著補給車一路跟隨。除了提供飲料補給外，也讓我們置物來減輕身體的負荷。另外，若有人中途跑不下去，還可以隨時把人撿上車。另外，有趣的是，夥伴馬力歐帶來的新朋友Kris，居然是我上一個工作的同事，這也太有緣份了吧！

(一起共跑，沒想到遇到前同事/右1白色跑衣)

(成州國小集合，也是愛心的起終點)

暢快。大口呼吸芬多精出發後，先順著成泰路往前跑，然後看到《麥當勞》右轉工商路。這一段市區道路大約有2~3公里，沿途小吃林立，美食飄香誘惑著我們，讓人很想停下來。接著不久銜接民義路就慢慢進入山區了。

(跑在市區道路，要小心車流)

(和好朋友一起共跑94開心)

(熱情的太陽，跑起來~ 跑起來)

觀音山是很美的國家級風景區，有登高望遠的《硬漢嶺》，還可以在《觀音山服務中心》往下俯瞰《淡水河》跟《台北港》。有蜿蜒的山路，除了可以大口吸收芬多精外，一年四季不同的景色，還可以欣賞到粉紅的山櫻花、黃金芒草及滿山的楓紅。此外，山上還可以不時見到老鷹悠閒盤旋。幸運的，我在凌雲路上就看到了三隻老鷹盤旋在天空，而且不時還相繼發出響亮的叫聲，好像在相互對話。像這樣的景區，蟲鳴鳥叫，生態豐富而多元，不管是來跑步還是登山健走，都很值得安排個半天或一天的行程。

(粉紅山櫻點綴山頭，美不勝收)

在抵達《觀音山國家風景區》字牌前約一公里左右的路段，忽然起了大霧。山區瞬間變身為迷霧森林，微風吹來陣陣沁涼，讓人心曠神怡。

(身在此山中，雲深不知處)

山上的天氣真的千變萬化，上一秒還身處在雲霧繚繞之中，下一秒則是另一個風景。這富繞變化的景色，也只有你自己跑過來才看的到。

(霧慢慢散去，又見朗朗的晴空)

(一群人共跑，感覺爬坡就沒那麼累了)

休息點１：觀音山國家風景區字牌一群人跑有很多好處，除了人多熱鬧外，還可以找相同速度的人一起共跑聊天，而每一個景點或停下來休息的地方，也成了大夥一起拍照及打屁的快樂時光，如此，也有了再往前跑的動力。

(先抵達的人，有充足的時間可以多拍照片)

(最強行動補給~小賴大哥/紅上衣舉手者)

花了約一個半小時，來到了立有《觀音山國家風景區》的字牌。這裡是跑者和遊客一定會停下來打卡及拍照的地方。第一集團9人及補給車小賴大哥，早已在這裡拍好拍滿，就等我們第二集團(哈哈~沒有第三了)來拍大合照。

(15位跑者再度合體，大家看起來都很輕鬆)

休息點2：遊客中心離開了觀音山國家風景區字牌，再爬坡十幾分鐘，就來到了《觀音山遊客中心》下方路口處。遊客中心除了可以上廁所略作休息外，天氣好時還能俯瞰新北市。我並沒有上去，而是在等待夥伴上廁所時，搶著和今天身穿哆啦A夢跑衣的跑跑Jenny拍照。這件跑衣可是跑團的夥伴Stacy特地從台中寄上來，而且還有竹蜻蜓，只可惜跑跑Jenny忘了戴出門。(哈哈~應該是故意忘了吧！)

(哆啦A夢～可以給我竹蜻蜓飛下山嗎?)

(想要和哆啦A夢拍照～請這裡排隊)

(今天的最佳女主角～跑跑Jenny)

離開遊客中心，就來到了大家最愛的下坡路段。這一段山路大約有4~5公里，一直持續到愛心圖形中間的轉折點(約15公里)。

途中會經過《凌雲寺》，如果不趕時間，建議可以到寺中參訪一下。

美不勝收的山區風景回程的山區景色又是不一樣的面貌。由於是下坡，我們都刻意放慢腳步。

寧靜的山區，少了車子的喧囂，只有蟲鳴鳥叫，還有我們輕快的跑步聲。

看著遠處的《尖山》，以及視野遼闊的山景，我不時停下腳步，把這充滿綠意盎然的景色，以及令人放鬆的時刻給捕捉下來。

休息點3：愛心中間的轉折點來到愛心圖形中間的岔路點，會看到一間《福隆宮》和雜貨店。我們在這裡稍做休息，接下來就只剩最後1/3路程了。

跑了兩個半小時，已接近中午時分，我的肚子早已飢腸轆轆。吃了馬力歐提供的海鹽麵包，再配上從雜貨店買來的冰棒，這配搭一絕。忽然覺得，世界上最好吃的食物，就在我的手上。

接著還會有一段上坡，我們邊聊天邊唱軍歌來提振士氣，還好這一段爬坡路沒有很長。反而是往八里(硬漢嶺)方向是一段陡降的山路。記得速度不要太快，好好欣賞沿路盛開的山櫻花。

離開山區，接著轉進田寮巷及頂寮二街。街道巷弄間特別的安靜，我們的腳步也配合著這裡的節奏，刻意放慢下來。

生活中總是忙忙碌碌，此時此刻，正好可以讓疲累的靈魂跟上來。駐足，是為了接下來可以跑(走)的更遠。

另外，由於巷弄間有很多叉路口，為了不讓後面的夥伴迷路，前面的夥伴貼心的在每個叉路口做提醒，除了拍照上傳群組外，還在地上劃上標示。這群夥伴不僅友愛，也太可愛了，為這個愛心路線增加了很多趣味。

慢跑淡水河濱。漫步八里左岸從龍米路100巷左轉進去，沒多久就會看到矗立在眼前的《關渡大橋》，視野立刻變成360度，開闊的令人心曠神怡。跑了三個多小時的疲憊也瞬間消退了一大半。

這個愛心路線真的很棒，從市區跑到山區，再從山區跑到河濱。可以與山擁抱，又可以與河親近，真的是一條山水相逢的跑步路線，大推！

多麼美麗的河岸風光，不論是散步、騎自行車還是跑步，都能感受到它的悠閒與自在。對我來說，第一次跑八里左岸，一邊跑一邊欣賞沿途景色，非常舒服，有機會一定要再來。

時間總是過的很快，我們終於回到成州國小，今天的愛心圖騰順利完成。一群人真的可以跑的很久，因為都在拍照啦！暖身後，我們來到當地有名的小吃店《五股鹹粥》，愛呷的我們自然不會放過當地的美食，也為今天的團跑活動劃下完美的句點。

跑跑Jenny說：「如果要給愛情一個距離，我想應該是21K。」

後記

我給這條愛心路線打了個幾霸分，其中路線是五十分，另外的五十分則是因為有大夥的一起參與。謝謝大家，多麼美麗愉快的一個早晨，充滿芬多精的21公里旅程，因為有你……你……你，才讓這個愛心圖騰充滿了能量、情感與笑容。