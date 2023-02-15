影帝周潤發現身渣打馬！ 首戰10公里 成績擊垮七成選手

周潤發成功挑戰渣打馬 10 公里組，親民的和跑友互動。圖/翻攝自微博

上週日（2/12）於香港盛大開跑的第 25 屆渣打馬拉松，除了當地和國外的長跑菁英參加之外，賽道上更出現了一位神秘嘉賓讓跑友們都驚喜萬分，選手們也紛紛化身成小粉絲搶著合照，現場瞬間變成大型的粉絲見面會，而他就是我們的發哥－周潤發，低調現身在 10 公里組別！

從相片中可以看到發哥戴著黑色帽子，穿上素色的跑衣和運動褲，雙手叉腰笑容洋溢，在清晨便站上渣打馬起跑線，挑戰 10 公里組別，最後以 1 小時 03 分 58 秒，平均配速約 6 分 24秒左右順利完賽，雖然沒有成功進 1 小時，但排名 5103 的發哥已經是前 30％ 完成的選手，證實發哥雖然年過半但體力仍然保持的不錯。

半馬男／女冠軍黃啟樂和羅映潮開心的與周潤發合影。圖/星島日報

半馬組的男女冠軍 黃啟樂和羅映潮以及半馬女子亞軍的屈旨盈，恰巧遇上剛好衝線抵達終點的發哥，成為了幸運小粉絲，發哥也親民的和現場跑友合影，讓粉絲忍不住大讚：「發哥真的好親民，完全沒有架子！」

第 25 屆香港渣打馬盛大開跑。圖/香港運動筆記

現年 67 歲的香港影帝周潤發，曾經拿下三屆金像獎和兩屆金馬獎影帝，出道近 50 年形象相當正面，近幾年淡出大螢幕後的他經常找藝人好友們一同爬山、跑步、旅行，先前就曾參加過香港越野錦標賽的他，這回再成功完賽渣打馬 10 公里組，賽後發哥表示：「今天賽事的氣氛非常好，不過天氣有點濕熱跑起來比較辛苦，不過我不急，慢慢的就把它跑完了。雖然平常天天都在跑，但還是我第一次跑這麼長的距離。」當被問及接下來是否會挑戰半馬或是全馬賽事，發哥保持一慣的幽默說：「再過幾年吧！等我大一點，現在我還小。」逗的現場民眾笑開懷。

除了發哥之外，在半馬組別也出現星光，她是香港的女演員，現年 32 歲的蔡思貝，本身就是一名跑者的她 12 日在渣打馬上成功刷新個人最佳，以 1 小時 47 分 34 秒衝線，平均配速約 5 分 06 秒，大破 PB 21 秒，排名第 120 名。

第 25 屆香港渣打馬拉松全馬男子冠軍 Philimon Kiptoo Kipchumba。圖/渣打香港馬拉松

第 25 屆香港渣打馬拉松全馬女子冠軍 Fantu Eticha Jimma。圖/渣打香港馬拉松

至於這次香港渣打馬全馬的冠軍選手由 Philimon Kiptoo Kipchumba 以 2 小時 10 分 48 秒奪下，女子為 Fantu Eticha Jimma 跑出 2 小時 27 分 51 秒的成績。另外香港當地的男／女第一分別是紀嘉文（2:24:46）和黃卓寧（2:50:03）。

參考資料：香港 01

責任編輯：Eulla

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