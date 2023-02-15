國家地理路跑帶你晉升綠色潮人 加入筆記隊就抽Garmin手錶

國家地理路跑源自於 2007 年，起初便以關懷地球生態環境為宗旨來舉辦賽事。圖/大會提供

身為一個綠色植物系的小編，平常看到旁邊同事一直在當地球殺手，一下右手拿免洗筷，一下左手又再加購買塑膠袋，真的很想拉著他一起晉升為「綠色潮人」，但好幾十年的習慣怎麼可能說改就改，因此我決定帶著喜歡跑步的他來看看這場「2023 國家地理路跑」，一起 RUN FOR EARTH！

國家地理路跑往年活動盛況。圖/國家地理雜誌

國家地理路跑源自於 2007 年，起初便以關懷地球生態環境為宗旨，每一年都會排播相關節目並且策劃關於世界地球日的活動，希望能藉此推廣「環保愛地球」的理念。從小就跟著爸爸一起守在電視機前看著動物大遷徙、野外求生等節目的我，記得在高中時無意間看到國家地理舉辦路跑的消息時，內心再興奮不過，但很可惜因爲準備學測，只好先把這個想法擱著，而今年適逢國家地理在台第 25 週年，我想這擱置已久的計畫也該好好啟動了，順便改造我那身為地球殺手的同事。

這是台灣唯一一場以「永續」為名的運動賽事，且今年的日期就定在世界地球日的隔天於總統府前盛大開跑，希望帶著跑友們一步一腳印為地球、為物種、為不同文化盡一份心力，而這也是全台灣第一個使用矽膠水杯飲水的賽事，至今亦落實全程減塑的理念，力求舉辦賽事的過程中做到垃圾減量最大化，因此就連物資也是以「再次使用」作為概念，今年的賽事紀念衣、環保收納袋是利用寶特瓶環保紗製作，將重複利用且方便收納等因素融合在物資設計中。

今年的組別分為 21 公里半馬組、 9 公里挑戰組以及 4 公里的休閒組。半馬組別的賽道會從總統府前的凱達格蘭大道一路行經新生高架、大直橋、百齡橋河濱再回到大佳河濱公園衝線完賽。身為台灣民眾高度興趣第三名的路跑賽事，這回預計同樣也會吸引超過上萬名的跑者一起來共襄盛舉，而且過去也已經有多位藝人用行動來參與賽事支持綠色運動，像是陳柏霖、炎亞綸、庾澄慶、盧廣仲以及修杰楷等人。

陳柏霖、炎亞綸、庾澄慶、盧廣仲以及修杰楷等藝人用行動參與賽事。圖/大會提供

更特別的是今年只要報名參加賽事（不管任何組別）就有機會把價值上萬元的 ALPINE PRO 2.0 帳篷、Signature Bench 露營雙人椅（市價NT3,480）以及背包等多項好禮帶回家！好了看到這裡，我的地球殺手同事已經默默地送出了報名表單。

報名國家地理路跑就有機會把價值上萬元的 ALPINE PRO 2.0 帳篷帶回家。圖/國家地理

但精彩的可不只這樣，這次的獎牌和物資設計也是美的嚇嚇叫！完賽獎牌是以跑者在山林上奔跑作為意象來打造，掛繩則是充滿繽紛色彩的叢林原野風格，而且它還可以單獨拿下來作為識別證掛繩使用，不但美觀實用又環保。此外賽事也會提供跑者活動紀念衫、環保收納袋、運動毛巾及環保折疊水杯等物資，帶你一起 RUN FOR EARTH ，替地球媽媽盡一份心力，為永續而跑！

2023 國家地理路跑物資。圖/大會提供

精美的完賽獎牌。圖/大會提供

跑步筆記為了響應國家地理路跑賽的環保理念，除了提供半馬官方配速列車服務之外，更邀請所有跑友們，在今年的 NGO 路跑賽加入跑步筆記的團隊「#跟我跑筆較快」。想要加入跑筆的團隊，只要在推薦代碼填上「BIJITEAM」你就是跑步筆記的隊員囉！號碼布也會印上「#跟我跑筆較快」隊伍名稱，還不趕快跟上我們！而且加入筆記團隊，就能獲得精美小禮物，並且參加抽獎活動，首獎為價值 $6990 的Garmin Forerunner 55 （一支）名額一位、二獎：EarFun Free2 真無線藍牙耳機（一副）一名、三獎：二代筆記裝備包（一個）一名、四獎：5 way 斜肩包（一個）一名、五獎：櫻桃王 100%天然蒙特羅西濃縮酸櫻桃汁（兩瓶）一名、六獎：理膚寶水防曬乳（一瓶）十名、七獎：筆記訓練襪（兩雙）十名。

※兌換精美小禮物及抽獎活動僅限於賽事活動現場運動筆記攤位進行，憑＂賽事號碼布＂參與！！

輸入推薦代碼「BIJITEAM」加入跑步筆記的團隊「#跟我跑筆較快」就能抽Garmin Forerunner 55。聽到這裡怎麼能不心動，參加一場路跑不但能帶頭響應環保，而且好禮還拿不完，希望 4/23 參加完賽事之後，我的地球殺手同事可以拿起環保餐具，一起來好好愛護大自然。你也想跟小編一起踏上「綠色潮人」之路嗎？那就一起來參加國家地理路跑賽事吧！

⚠️推薦代碼「BIJITEAM」

責任編輯：Eull

賽事資訊，盡在跑步筆記