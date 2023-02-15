賽事心得／台北超級馬拉松48小時 棄賽的不甘

每一場的準備、付出，沒有人是希望失敗收場。我不能因為自己的經驗不足，方式不對，而去傷害陪我一起努力練習的身體。

去年底冬山河160公里，剩最後一圈，覺得狀況有異，決定棄賽了。雖然心有不甘，但必須坦然接受。

曾有位跑步的大哥跟我說：身為一位跑者，必須分得清楚，痠痛與傷痛的區別。

右腳的跑者膝，一直是我很難突破的關卡。冬山河棄賽後，經過半個月的測試，覺得我可以投入48H的賽事訓練。

主要的原因是，該賽事今年增設2000歐元的國際達標獎勵金。再來達國際標準後能有免抽斯巴達246公里的資格，這也是我跑步的夢想殿堂。

還有48小時的配速慢一點，或許對自己的膝蓋負荷沒這麼大，也順便測試自己能耐，看看國際的超馬精英選手。

賽前除了堆跑量，充分休息。翻了關家良一的書，也知道關家前兩次跑48小時，都是以失敗收場。書中提到，雖然同是超馬賽，但48H絕不是2個24H加起來這麼簡單。

但該準備的、能想的策略，也只能這樣了，剩的只能靠自己親身體會。早上搭著國光客運來到台北轉運站，拎著兩包超過20公斤的裝備，一年比一年大包。

從12H、24H、48H，一共也坐了三次近4小時的公車北上參賽。為何不開車？因為每次賽後總是舉步維艱，還好這三次總是有朋友幫忙。

才剛到會場，居然還有開賽儀式，原來只有48才有，但我裝備還沒準備好，等等一定會手忙腳亂。

剛好三點起跑前，又下了場大雨，這下也就更不用想怎樣擺放補給了…起跑後，照著自己輕鬆的配速推進，雖然雨勢不小，但還滿舒服的。一小時後看紀錄版，自己位置在第四名，深怕後面會爆的很慘，趕緊上廁所，吃點東西，調整一下。

之後默默的在後面照自己節奏，雖然原訂前6小時是6分速，但都超速了2-30秒。不過就照習慣的節奏與跑感，也就不再多想。

此時的前三名，有一位來自日本的竹內剛博，四年前曾跟他同場過12小時，我跑124公里（第二名），但他跑138公里，著實讓人驚豔的成績。可惜50公里後，似乎有狀況，慢慢降速了，不過最後還是能靠著毅力跑完300公里。

此時來到7-80公里，成績一直3-4名徘徊，1-2名早已經套我不知多少圈，難到是蔡兄、汪兄追了上來。

結果是來自英國的女性選手，賽前我只注意到有位能跑400以上的波蘭女選手。於是跟了這位Joanna很多圈試試，感覺對方好像才剛熱身完，準備投入比賽。

而我已經開始需要補水補食物了，加上夜晚低溫，請光哥前後幫我煮了兩碗杯麵。

然後夜晚的時間，我努力維持在每小時8公里以上的配速推進，目的就是369公里。

到了早上6點時，拿了大會的素食包子，一咬！怎麼食道有點灼熱感，接著試著吃餅乾、能量棒，還是一樣。

只有八寶粥還勉強可以接受，後來得知，這是「胃食道逆流」

●劇烈運動時，大量血液進入肌肉骨骼等運動器官，使得腸胃道的血流供應下降，賁門功能與胃排空時間都會受到影響。

●劇烈運動時交感神經興奮，也會抑制胃腸道功能。

●比較幾個不同運動引起胃酸逆流的研究中，舉重影響最大，其次是跑步，再來是騎腳踏車。

難怪當下一直覺得胸口很痛，一直以為是心率偏高。

此時校長也來輪班接力補給了，且帶來超專業的補給膠囊。

當時自己的狀況還感到很可以，前面賺的只要後面每小時6.5公里，即可達標369公里。也繼續以每小時8公里的配速推進，以足夠應付第二晚的折磨。

中午前，光哥先行離去，換請校長幫我煮碗泡麵，發現自己想吃東西，但還是吞不下去。這下開始有點亂了自己的節奏，當下也有吞了胃藥，還是沒改善。

只靠補給站的番茄、橘子、鳳梨做食物的補充（其實胃食道逆流時，這幾樣更不能吃）我是吃到補給站的大哥對我說：這鳳梨罐頭都為你開的餒😱😱

能量無法延續，很快就漸漸開始掉速。有想吃東西的念頭，但咬一口就放回去，也有乾嘔的情況，跑了兩次廁所，但就是吐不出東西來。

這下風雲變色也太快了，我的劇本還沒想到這…心想撐完這兩小時再說吧，先目標24小時達217公里吧，然後休息睡一下，看會不會改善。

雖然最後24小時219公里，但身體已經有恍神的狀態。於是請校長幫忙，我小睡片刻20分鐘，看能不能改善。但其實無關睡眠問題，而是腸胃出了狀況，躺著只是讓我的雙腿僵硬了起來。

20分鐘後，朋友試著在我按摩大小腿。但再跑走兩公里，狀況依然存在，這一小時就只推進2公里…心想369公里應該變數很大了，也害怕勉強的後果，舊傷膝蓋再度復發。

趁著眼淚還沒落下前，趕緊逃離現場。離開前跟雅芬姐打聲招呼，沒想到剛好張大哥、莫莫一家人也剛好到現場為我打氣。

這下又更想落淚了，謝謝你們幫我找了胃藥、肌肉的放鬆按摩、梁大哥陪我走了三圈、雅芬姐陪我聊了許久。

但真的很抱歉，我很清楚自己的狀態，畢竟還有一個晚上還沒過，這狀態我的膝蓋肯定會受傷。不過也讓我感受到賽場上最美的風景，是這群跑者的毅力、加油者的熱情。

對我來說還是一趟很棒的收穫，期待自己能準備的更足夠，再次踏上這舞台。最終也有刷新兩項自己的紀錄：160公里:16小時25分鐘24小時:219公里也算有完成去年給自己的期許但我絕對不是拿今年的48H當24H來跑😭😭

也特別謝謝兩位練三鐵的光哥與校長，分別從埔里驅車前來幫我補給，真的抱歉了，辜負你們一般熱忱。感謝願意幫我這位愛做夢的傻蛋。

也很感謝同是48H，卻一直花時間幫我加油的萬仁，還好你最後有如願達標，不然有點過意不去。

賽後檢討：太晚到會場，導致前面有點慌亂。第一次遇上胃食道逆流然後補給策略還不夠專業原來長時間跑步，對腸胃是有影響的，必須補充比較好消化吸收的營養品。