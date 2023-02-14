跑步小品／長跑情侶怎麼過情人節？

許多單身跑友默默許願，若能在賽道上遇見真愛，可以一起訓練一起跑步，該有多好！常在河濱、田徑場看到陳秉豐和張芷瑄，總覺得他倆好青春可愛、好夫妻臉喔～（芷瑄內心獨白：厚～又被說跟他很像，不想跟秉豐長得太像…）

從小喜歡搞破壞，被長輩稱做「里長家的福壽螺」（阿公是里長）的秉豐，和長跑甜心芷瑄是大學班對，他們在同一個隊伍訓練、有相同目標，經常參加路跑賽，自然而然就擦出愛的火花。「沒什麼愛情故事耶」芷瑄說，「大學時我們一起看其他選手比賽，秉豐會分析選手跑姿和戰術，感覺很神準，對訓練很有概念，每當有問題問他都清楚回答，離開學校後，覺得把男友當貼身教練也不錯！」💕

就這樣，秉豐從2017年至今，除了是男友還多了教練的身分，兩人來到《肉腳的跑步人蔘》錄音室，「我就分不清楚今天是教練還是男友，不敢亂講話」（笑～😁

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長跑情侶的情人節💕

2月14日情人節，兩人怎麼過呢？芷瑄：「我們不太過，紀念日、生日都沒在過，今天該練什麼就練什麼、該跑什麼就跑什麼，很少特別慶祝…」秉豐：「紀念日或特別節日，那一整天我就會是教練的身分，就沒時間跟她約會，2/14星期二肯定有課表～我們不會在特定節日吃大餐、看電影，如果重在特定節日，那情人節一年只有兩次，太辛苦了，還要等那兩次，我們只要想看電影就看電影、想吃大餐就吃大餐，認真過日子比認真過節日重要！」秉豐認為，每一天時間很長，應該把握每一天，而不是只注重特定節日的儀式感，相處不是一件「事情」，應該要長久享受、自然而然的。💕

秉豐小時候在鄉下長大，爸媽很忙，不會去辦生日這種事，高中在外縣市讀書，有時學弟妹準備了驚喜，他就會很尷尬。「因為我不是在那種生活長大的。當蛋糕或禮物端出來時，我會很尷尬，沒辦法，連裝都裝不出來，當大家唱歌，我就三條線，我沒辦法去感受、自己也做不來，所以我會放在日常生活中，有時我會搞怪，讓她覺得是生活中的小情趣，我們也沒有太多時間吃大餐，若有時間或空檔，我自己煮飯給她吃，這算是日常的小驚喜～」秉豐的廚藝很有口碑，大家都說「無師自通陳秉豐」，「反正我就喇一喇，大家當白老鼠，不好吃再修正，她是第一個白老鼠…」

（2021年暑假高地訓練時，秉豐就是大夥兒的總鋪師 照片提供：張嘉哲）

芷瑄馬上說：「他燒的東西都很好吃–這樣才有東西吃，哈哈！他很厲害的地方是把看起來不怎麼樣或不好吃的東西變成很好吃！」我旁觀著心想，這樣還需要特別過情人節嗎？他們在乎彼此，根本天天都是情人節啊！

秉豐：「有人保護她，但沒人保護我」

在秉豐眼中，芷瑄算是刻苦耐勞型的跑者，覺得永遠練不夠，是他最擔心的類型。他分析（這時候的角色是教練），｢通常有這種想法，死命地練，是因為覺得自己天賦不夠，不了解訓練，也不夠了解自己的身體；這樣負荷很高，身體容易出狀況，給她訓練方向也常覺得不夠，想加量或增加強度。」芷瑄說，之前不管身體累不累或有沒有受傷，都要把課表吃完，跑很多、休息時間少，但進步幅度卻很小，現在會比較理性一點。她的月跑量曾高達700K，是移地訓練時中國教練主張的大訓練量，當時盡量完成，很累，課表都吃完，身體就出了點狀況。然而，這些年來，好像我們聽到都是秉豐在受傷？「因為有人保護她，但沒人保護我」秉豐說（這時候的發言角色是教練兼男友）。

「不管訓練或目標，最終要克服的是心理。」秉豐這句話一語中的，跑友一定很有感。「之前的教練要她練就練，也不知道原因，長期下來就以為以量取勝，有業績沒有成績，訓練是CP值的東西，要評估身體能負荷。」「談到馬拉松，好像就是毅力、堅持到底，很長、很久的概念，好像一定要累積到某個量，但標準是什麼？ 每個人年齡、條件都不一樣，若要跑成績不跑業績，應該要有效規劃，把剩下時間拿來恢復，把可以安排課表的時間，規劃精準、好好執行完，就去休息。但很多跑者，包括芷瑄，就是無法突破這個點。」芷瑄在賽前、訓練前常焦慮自己能不能做到，睡不好，也一直慢慢克服，「教練很花時間跟我發雞湯，說妳是菁英選手，妳一定要能克服自己的心理。」

看來芷瑄都聽秉豐的？秉豐說「看用什麼身分跟她討論這件事？是教練身分才可以。」（笑～由運動員轉換為教練，秉豐是受到芷瑄的鼓勵，過去五年他為受傷所苦，原本一直堅持在競技訓練這條路上，很想拚成績，但受傷時間卻拉得很長，曾經陷入低潮。「原本可以發揮的舞台，卻沒辦法繼續奔跑的快感，很痛苦！我就是喜歡跑步啊，她就一直鼓勵我再創跑班，猶豫了半年，2020年初創立了『相信跑步』。」

取名「相信」，因為即便在最低潮時，他心裏清楚若不持續相信自己，很難突破低潮。想突破現況，需要時間與耐心，一旦放棄的話，機會將會消失，唯有相信自己才有持續下去的動力，相信它會越來越好。「取名相信跑步就是希望學員因為相信這個名字、相信教練的故事，當長距離跑不下去時、生活工作上有困境時，都可以相信自己。」

（「相信跑步」跑班不僅在北田操練，也曾拉到阿里山移地訓練 照片提供：陳秉豐）

現在的「相信跑步」跑班一周主要訓練三次，關鍵是高強度、高恢復，訓練品質不看周跑量或月跑量，而看單一訓練強度：包括間歇跑、單一訓練量的長度。如：目標三十公里，會精準規劃區間值，訓練集中在有效區間。不論團體課或一對一教學，秉豐都會為每個學員計算有效區間。他的訓練哲學相當強調學員跑在目標區間內，先從少跑量、目標配速先達到，再去增加量，當目標區間穩定了，再慢慢把量往上升。「心理上長期要保持是快樂的、喜歡跑步的，但通常是因為目標抓得太緊，過程中會變得不快樂；應該先從心理上，當初的目標去調整，課表和數據就交給教練，當中出現什麼狀況我一定會幫他去調整。我常跟他們說，練跑就是練心，馬拉松就是人生課題。」

放眼首爾馬 期待破PB

2023年，芷瑄第一個目標鎖定亞洲最速賽道–首爾馬，「聽說賽道平緩、天氣冷，很適合我，去拚一下看能否破最佳成績，2019年的2:46成績也卡了一段時間了，好幾次訓練其實滿好的，但賽前或中途沒有發揮得很好，去年台北馬就差一秒鐘，被教練說妳為何不努力衝，還要笑，我就不能笑著衝嗎？希望能在首爾馬好好突破，低標：破個人最佳，高標沒有設限，破多少就是多少，不希望設太高標準，想到高標，可能會亂了陣腳或急著追速度，怕失速或爆掉…」。

（2022台北馬芷瑄衝線瞬間 照片提供：張芷瑄）

秉豐笑稱是去幫芷瑄提包包，自己並沒有設目標，因為手術後能回到賽場就很開心了。「去年台北馬的過程能享受辛苦，但不會感受痛苦。我也算老將，可以做到這樣很滿足；台北馬70分鐘，很滿意，是開心的！目前我把主要項目放在半馬，朝自己的PB 68分邁進。自己也是教練身分，也要把跑班經營好、顧好學生，在賽季會強化訓練，但不會設定目標，怕自己兩邊都會有壓力。」對於芷瑄的首爾馬，「我希望她獨立，她需要人家帶，希望她可以獨立，若她可以獨立，未來大賽我就比較放心。不過這場算比較重要的賽事，我們有可能會一起跑。」賽事、訓練、生活，兩人是分不開的。訪問他倆，感受著他們的頻率如此相近，相知相伴，什麼節日的儀式感，一點也不重要了～

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