訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 改造跑不快的泰倫斯

圖：團練前的大合照 @彩虹橋 LOVE

美津濃我型我速萬金石馬拉松訓練營的課表在近期達到一個高峰，每週三次高強度的訓練是琦琦教練為每為學員量身設計課表，不論是節奏跑、間歇跑、長距離漸速跑，在連續數週逐漸加量、減秒的訓練下，明顯感受到跑力有別以往的提昇，加上自己偷偷加餐的訓練，連二個月的跑量都突破400公里，特別來說說近期幾次印象深刻的單練及團練。

圖：自從加入訓練營後，月跑量已突破歷史新高

琦琦教練設計的課表是重質不重量的，超高里程的跑量堆疊不是琦琦教練的首要考量，而是每次課表的執行是否能落實，是否能在要求的時間、秒數內完成課表，跑休之間是否能確實執行，間歇該跑快就要快，恢復跑該跑多慢就要多慢，絕不超速，一個好的跑者要能在快慢之間掌握得宜。

左起：沈佳霓助教、陳彥霖助教、陳盛琦教練

近期四週在田徑場間歇跑訓練是三種強度課表中最虐心的，我一定是穿著美津濃 Rebellion 上場，培養和這雙戰靴的合作默契，執行課表從2400、3000一直增加到第六週的5000公尺，每圈98~104秒真的是讓我腳力全開，跑到自問我是誰？我為什麼在這裡？大年初四晚上趕在午夜12點前完成400M*15趟間歇課表，跑到田徑場都熄燈了，靠著場外路燈仍可識別跑道完成課表，也當作過年大魚大肉的消脂運動。

另外，大年初二晚上我還在苗栗鄉下頂著強烈的東北季風吃完一圈又一圈的甜甜圈跑完Tempo run課表，與場邊快樂玩煙火的民眾形強烈對比，每週高強度的間歇課表著實考驗跑力與意志力，一直在快爆掉的放棄邊緣，不過每每完成間歇課表時心理又感到非常爽，居然沒有爆掉，感謝自己剛才沒有輕易放棄，心理跑身體強度好像又昇級了一咪咪。

圖：大年初二晚上苗栗苑裡運動場執行節奏跑課表時有煙火相伴

圖：大年初四深夜返回板橋後，在午夜12點前完成間歇課表

上週日移地訓練來琦琦教練的母校：國立體育大學進行坡道訓練，在上下坡過程轉換不同肌肉群的使用，有效提升跑力及效率。國立體大校園有夠大的，有不少上下坡地型變化，據說還有二個400M的田徑場，和一個棒球場以及各種體育訓練場地。

圖：團練前一定要來張大合照 @國體大

今天教練安排24k的訓練，一個組合：2個大圈+1個小圈就有6公里，共跑4組，每組補水一次。從5:30開始跑，每5K減5秒，感謝黑組的成員朱家慧、柯志文、詹士緯、洪寬和朱思戎領跑，雖然整個過程都在雨中訓練，但大家時不時有説有笑，每每跑過最長的坡道（天堂路）也不會覺得太痛苦，另外今天的氣溫適宜並不感到寒冷。

圖：本訓練營一定有人天生帶水，怎麼團練這麼常遇到下雨

圖：長距離練習的補水必不可少，光喝雨水是不夠的

訓練結束後大家來到教練在國體就學時的早餐店「來吃早餐」補充營養及能量，感覺早餐店被我們包場了，猶如小型慶功宴；炒麵是教練推薦的，我點了最大份，吃完後想再來一份，真的好吃。

圖：團練後的營養補給大合照

從開訓到今天為止，團練最常遇到雨天要不就是寒流，不論是在板一、板二、國體大都有在雨中奔跑的體驗，還好Rebellion 跑鞋很好清洗和快乾。而這週六是是安排在彩虹河濱則是迎來一個非常好的天氣，先完成了1k暖身跑和助教帶領的熱身操後，在涼爽的清晨開始26公里的長距離漸速跑，教練分配了六組列車出發，我們這組起跑從5:20開始，每5公里提速一次，最後提速到4:50結束，本以為可以輕鬆吃完26k，結果15公里後我居然隱隱覺得左小腿肚有抽筋的徵兆，加上好天氣的太陽出現了，感覺有好幾個星期沒晒到太陽了，就同時進行耐熱訓練，要感謝朱思戎車長一路精準配速，萬金石賽道真的需要好好控速，一旦爆衝大概就GG了。

圖：感謝思戎、家慧的愛心合拍

26k結束後跟教練反應了剛才身體的反應和以今天的狀況是否能完成全馬的耽心，不過經驗教練的說明，心情安定許多：在本週已經執行二個高強度課表，身體還是處於一個疲勞的狀況，在這樣的情況下，今天的26k其實可以視為是全馬後半段的狀況，教練以他超過10年的培訓經驗來分析，我們應該可以達到自己設定的PB，如果天氣給力，甚至可以進一步挑戰高標。

圖：教練在課後訓練總結及經驗交流互動環節

感謝教練幫我們建信心，讓大家下個月站上萬金石賽道可突破PB及達到美津濃獎勵標準，最後放上我們訓練營的美眉福利照片~