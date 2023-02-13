賽事心得／台北超馬12小時 目標稱霸全國 放棄，比賽就結束了

7年後再度回歸12小時超馬賽

在2012~2014年初時非常狂熱超馬，6小時/12小時/24小時/100K均參加過，而距今最後一次的超馬12小時賽就是2016年的台北超馬12小時，但當時我只繞了約8小時20多分跑了近83K後就棄賽了，也不是腳不行跑，純粹就是心志不行了，一旦心理出現了放棄的念頭，就會一直去想它，即使你的身體是還可以跑的，這就是超馬迷人的地方吧。

目標是稱霸全國

在跑了前兩場超馬(鎮西堡100k、長明賞6小時賽)之後，這場12小時我的目標其實是打破2003年3/8距今約20年的全國紀綠140.8K，低標是破PB(132.523K於2013年創下)，中標則是141K，高標甚至訂了個144K。

不過超馬和全馬一樣，想要破紀錄是要天時、地利、人和的，人和我已盡量調整，但天時、地利似乎沒那麼站在我這邊。當天早上七點起跑，溫度已是20度、溼度100%，約1小時後太陽公公即露臉，果然是12小時太陽組，一路從8點曬到下午約5點多才漸漸退去，也就是12小時中曬了約9小時的太陽。溫度一路從20度上升至26度左右。以我怕熱的體質，這種溫度光是要全馬破3都有難度了，實在不是一個完美的溫度。

地利在這場也沒有，早上7點開賽組別高達5組：12小時太陽組、6小時奔日組、100K、5小時接力組、還有12小時月夜組剩1小時，加起來約300多人，全部一起擠在寬約4公尺的賽道上，除了第一圈率先衝出去，之後每圈都是障礙賽，必須不斷切換左右閃人超車多跑很多距離，無法穩定地用巡航省力的配速來跑。接著就是人和了，雖然有天時、地利的劣勢，但人和在過了6小時之後完全當機，稍後再講賽事過程了，總之最後並沒有稱霸全國，只勉強達到IAU國際超馬協會公布的國家級標準：133K，最後成績133.746K(一共繞了207圈又80多公尺，一圈0.6457K)

42K 3:20:18

50K 3:58:45

100K 8:28:55(破PB)

6H 73.610K

12H 133.746K(破PB，達國家級標準)

6H到100K花了2.5小時，時速只剩10.4K

100K後的3.5小時只跑了33.746K(時速9.6K)

賽事經過

開賽即使面臨賽道擁擠的狀況，我仍然相信我可以的，我照著預定的配速約莫4:40/K去跑，不過因為繞來繞去加上手錶戴左手(一開始是順向跑)，手錶的里程都多了一些，手錶的配速顯示都在4:30/K上下，不過我基本上還是以圈數來做為依據，每圈經過晶片感應區時會自己按LAP，每圈大約落在3:00上下，也就是約1小時可以跑20圈，照1圈0.6457*20=12.914K，差不多就是4:38/k。

小插曲：大會的晶片感應即時成績看板在1小時多就出問題了，無法了解即時的成績狀況，看來人真的太多了。

前面3小時並不覺得這配速很累，還算是可以控制的範圍，第一個全馬完成時間是3:20，也就是約莫4:45/k完成，之後50K完成時間是3:58，從全馬到50K的這8K已漸漸掉到5:00/K左右了，經過這4小時來到早上的11點，還有8小時要跑，心理不斷給自己小目標：先跑到第100圈(約64.5k)吧，就這樣一直告訴自己即使速度變慢，但就慢慢前進累積圈數，等到100圈時去小號趁機休息，等出來之後就以下個目標：完成6小時。這時每圈的速度已經掉到3:30多了，也就是一小時已不滿18圈(配速已慢於5:10/k)，從50k的費時4小時到6小時(成績73.610K)的2小時間，總共只跑了約23.6K(配速約5:05/k)。

配速從開賽的4:40/k經過了6小時後已掉到5:/10，比我想像中要掉得快，一度想要再把配速拉上來，但就是怎麼也跑不快了，肌肉開始痠痛，漸漸地愈跑愈慢，每圈費時不斷地從3:30一路掉到4:00多一圈(1小時15圈，配速約6:12/k)。

6小時結束了，因為6小時組的選手離場，賽道上頓時空了起來好跑許多，但自己的體力嚴重下滑，從下午1點至2點這1個小時跑得很萎靡，直至下午2點時，24小時組的選手加入了戰局，頓時又恢復像早上那樣的擁擠情況，反正我這時已跑不快了，有這麼多人加入好像變得比較有鬥志一點，接著就是下個小目標：100K。一路跟著幾個認識的跑友，邊跑邊聊，當做恢復跑分散一下肌肉痠痛的注意力，終於撐到第155圈的100K里程，費時8:28:55(從6小時到100K的配速掉到5:40/k)，算是破了我個人的100K PB，只剩最後的3小時半，如果我能夠復活到每小時11公里以上，仍然對於141k這個全國紀錄是有機會打破的!

大會在下午3:30進行轉向，也就是差不多我跑了100K的時候，原想轉向後的最後3個半小時要好好努力一下，不過轉向後反而更不行了，速度依舊是拉不上來，頂多就是6分多速在跑，就這樣下去剩下的3個半小時，頂多只要能跑35k，135K這成績離全國紀錄好遠呀，難道我就只能這樣了嗎？我一直等待復活的那一刻，一面想著：「不要放棄，放棄的話，比賽就結束了。」

灌籃高手裡的三井在比賽中曾說：「我的眼裡只剩籃框了」，而我則是說：「我的眼裡只剩下每圈的晶片感應區了。」我是誰？我是誰？我是N大，我是鄒宏傑，一個永不放棄的人，我這樣對自己說。就在約9小時半的時候，我真的復活了，我大叫了好幾次，發奮地邁開步伐往前衝，漸漸地回到每圈3分20秒內的配速，我心想：有機會，只要可以這樣維持住就行了，但只有短短20分鐘後，我又漸漸慢了下來，又回到了每圈4分多鐘的速度。

現在的我已無法計算最後的成績了，好像勉強可以達標國家級的133K，但又好像130K就差不多了，我能做的就是用盡最後的力氣繼續地跑，再慢也要跑，一旦休息太多絕對就跑不下去了，仍然有希望，但不是破全國的希望，我知道已經不可能了，但總得把自己的PB給更新吧，最後的2小時就在這樣的想法循環中跑著。剩下約10多分鐘，裁判給了我末圈丈量的信物，也就是我有可以達標國家級水準的133K，但我其實已算不出來多少K，我的錶老早就已顯示133K了，大概從100K後我的錶大概就是多了真正距離2~3k，當裁判給我信物時我以為當下已經133K了，但我必須奮戰到最後一刻，我跟著一位跑友跑了最後的3圈，也還好有這最後10分鐘的奮戰，不然可能會不到133K。

感謝

這次的比賽是一人前往，感謝有傑克CHANNEL幫忙在攝影同時兼顧幫忙把私補區的水裝滿，也有幾圈適時給我酒精擦布降溫，也感謝平時中午靜心湖練跑的跑友幫忙帶了我最後的10分鐘(他跑24小時)，如果沒有他們兩個的幫忙，也許我今天寫的這篇網誌的心得會是：殘念…無法達標國家級水準。