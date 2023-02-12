金門馬拉松／競賽組開跑 首次跨越大橋成亮點

2023金門馬拉松競賽組今天開跑，這是16屆來首次跨越金門大橋，跑向烈嶼。不少跑友說，是受大橋吸引而來，尤其無風無雨也沒有太陽，跑起來十分舒適；烈嶼戰備道更充滿挑戰。

延續昨天休閒組1.3萬人的空前盛況，金門馬拉松競賽組上午熱鬧登場，10公里路跑組、半程馬拉松和全程馬拉松3組先後從金馬聯合服務中心前廣場開跑，穿越去年10月底通車的金門大橋。路跑組在大橋中段折返，半馬和全馬跑持續向前行，直奔烈嶼鄉（小金）。共約有8000多名跑者上橋，相當壯觀。

來自肯亞的Joseph Mwangi Ngare，開跑沒多久就一馬當先，一路領先到底，最後以2小時21分4秒奪冠；第2名為台灣「黑色閃電」蔣介文，成績2小時24分50秒。女子組全馬由同是肯亞的Priscila Chepatiy Kipruto封后，成績3小時0分19秒；台灣的李佳玫以3小時2分5秒拿下第2。

肯亞男女冠軍選手表示，雖然前2天才從肯亞轉機馬來西亞到台灣，花費50小時才抵達金門，金門馬拉松是一個很特別艱辛的賽道，他們希望明年有機會要再來金門衛冕。

蔣介文說，金門馬拉松是自己今年的第1場馬拉松，當然想奪冠，但Ngare實在跑太快了。而得知Ngare 已47歲後笑說示，這給了他非常大的鼓勵，讓41的他知道自己可以再跑好幾年。

金門馬拉松為了 鼓勵第1次挑戰金門全馬的跑友，今年首創「初馬獎」，有284人報名領取。其中，來自苗栗的解啟法跑了60多場馬拉松，受到金門大橋吸引，首次參與金門馬拉松；他接受中央社記者專訪說，雖然大橋上上下下，難度不小，但繳出2小時58分的成績，相當滿意。

住中壢的國際馬拉松常客蔡國圳告訴中央社記者，金門馬拉松很有特色，尤其戰備道起伏不已，峰峰相連，相當有挑戰，這是他連續6年參與，也是少數他參與多次的馬拉松。不過，蔡國圳說，今年由路跑組、半馬、全馬依序出發，路跑組影響全馬跑者，造成賽道打結，險象環生，建議日後由全馬先行。

除了解啟法，不少跑友也是受到金門大橋吸引參與金門馬拉松，遠從花蓮來的張小姐將人生的第一次半馬獻給金門。她和不少跑友都認為，今天無風無雨也沒有太陽，跑步很舒服，可惜的是，橋上霧濛濛，看不到兩側風景和遠處的廈門。