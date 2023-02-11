Kipchoge 全馬配速場內賽挑戰 跑者能跑到哪一階段 ?
「跑步之神」Eliud Kipchoge 的偉大成就，早已成為全世界跑者的典範。除了在 2022 年的柏林馬拉松以 2：01：09 ，把自己在 2018 年所創的世界紀錄推進 30 秒外，其中以 2：52 的配速完賽，更是讓許多跑者難望項背 。而為了瞭解 Eliud Kipchoge 的配速到底有多驚人，國外媒體提出了一項 Kipchoge 配速的挑戰。
► 挑戰規則
這項挑戰是根據國外媒體人 Total Running Productions 策劃人 Andrew Martin ，在 2018 年 Eliud Kipchoge 創造馬拉松紀錄後，提出了以下以 Kipchoge 為參考的馬拉松配速進行的跑道挑戰。但為了使挑戰更容易進行，挑戰場地選擇為田徑場，以主要配速 2：53 進行，每 200 米為基準，進行分階段的配速挑戰，每次中間休息兩分鐘，並以此類推，直到無法進行挑戰為止。
場內配速挑戰
200 米 0 : 34 .75
休息 2 分鐘
400 米 1 : 09 .50
休息 2 分鐘
600 米 1 : 44 .00
休息 2 分鐘
800 米 2 : 19 .00
休息 2 分鐘
1000 米 2 : 53 .00
休息 2 分鐘
1200 米 3 : 28 .00
休息 2 分鐘
1400 米 4 : 02 .00
休息 2 分鐘
1600 米 4 : 38 .00
► 難度升級
事實上，要嘗試這項最靠近神的剎那的挑戰，絕對不是那麼容易。就連提出挑戰的 Martin 也未能通過 1000 米階段。況且也別忘記，Martin使用的配速仍然是 2018 年時的配速。Eliud Kipchoge 早已在 2022 年的柏林馬拉松賽上再次樹立更快的配速。想要挑戰神的地位，代表又要再加快些配速，才能觸及到那瞬間。
那是否你會想要挑戰看看，Eliud Kipchoge 的世界紀錄配速呢。或許可以嘗試看看，不一定要挑戰成功，但是感受一下神的境界，或許也是一種新的體驗呢。
責任編輯：Chun新聞來源：runnersworld
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場內配速挑戰
200 米 0 : 34 .75
休息 2 分鐘
400 米 1 : 09 .50
休息 2 分鐘
600 米 1 : 44 .00
休息 2 分鐘
800 米 2 : 19 .00
休息 2 分鐘
1000 米 2 : 53 .00
休息 2 分鐘
1200 米 3 : 28 .00
休息 2 分鐘
1400 米 4 : 02 .00
休息 2 分鐘
1600 米 4 : 38 .00
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