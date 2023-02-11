Kipchoge 全馬配速場內賽挑戰 跑者能跑到哪一階段 ?

► 挑戰規則

這項挑戰是根據國外媒體人 Total Running Productions 策劃人 Andrew Martin ，在 2018 年 Eliud Kipchoge 創造馬拉松紀錄後，提出了以下以 Kipchoge 為參考的馬拉松配速進行的跑道挑戰。但為了使挑戰更容易進行，挑戰場地選擇為田徑場，以主要配速 2：53 進行，每 200 米為基準，進行分階段的配速挑戰，每次中間休息兩分鐘，並以此類推，直到無法進行挑戰為止。

場內配速挑戰 200 米 0 : 34 .75 休息 2 分鐘 400 米 1 : 09 .50 休息 2 分鐘 600 米 1 : 44 .00 休息 2 分鐘 800 米 2 : 19 .00 休息 2 分鐘 1000 米 2 : 53 .00 休息 2 分鐘 1200 米 3 : 28 .00 休息 2 分鐘 1400 米 4 : 02 .00 休息 2 分鐘 1600 米 4 : 38 .00

► 難度升級

事實上，要嘗試這項最靠近神的剎那的挑戰，絕對不是那麼容易。就連提出挑戰的 Martin 也未能通過 1000 米階段。況且也別忘記，Martin使用的配速仍然是 2018 年時的配速。Eliud Kipchoge 早已在 2022 年的柏林馬拉松賽上再次樹立更快的配速。想要挑戰神的地位，代表又要再加快些配速，才能觸及到那瞬間。

那是否你會想要挑戰看看，Eliud Kipchoge 的世界紀錄配速呢。或許可以嘗試看看，不一定要挑戰成功，但是感受一下神的境界，或許也是一種新的體驗呢。

責任編輯：Chun新聞來源：runnersworld

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