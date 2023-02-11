超馬／陳彥博頂著孤獨恐懼 -21度極地長征已完成351公里

加拿大育空極地 700 公里不休息橫越賽於台灣時間 2/5 日凌晨 1:30 正式開賽，目前已經進行到賽事第 6 天，極地超馬好手陳彥博現在已經完成了超過一半的距離 351.1 公里。由於氣溫急速下降，他的外套面罩、鞋子都結冰，冷到發抖，不過然仍努力的在向前移動，穿梭在森林山徑和樹叢等非常崎嶇的地形上。

目前加拿大育空極地 700 公里不休息橫越賽進入第六天賽事。睽違了十年再次站上極圈參與這場賽事，於賽前陳彥博於臉書發文：「這是一場限時 13 天，700 公里的極地不休息賽事，日照時間非常短，獨自一人都在黑夜前進，將會是心裡很大的挑戰，沒有收訊、沒有人、只有荒野，一天計劃只睡 4 小時就起來趕路，甚至可能會不睡。當緯度越北，氣溫越低，最後 2 段是最困難，也是最可能崩潰的地方，幻覺、幻聽、風雪，都有可能發生，當所有保護的衣服都保護不了作用，快接近失溫時，只能趕緊用避難帳休息。」 這場賽事在 2017 年只有一位選手到終點，有一年則是在零下快 45 度舉行，甚至有選手因凍傷而截肢，連大會雪上摩托車都發不動，而緊急終止賽事，可見賽事難度事非長非常的高，而這次再次踏上這片雪地，陳彥博希望能和 10 年前的自己好好對話：「10年，我終於再度回到這，拋下所有一切，回到純淨的荒野，可以讓壓抑已久不愉悅的心情，好好的渲洩跟釋放，去享受孤寂的過程，把所有的思緒、心情都交給當下的每一刻，沉浸在我最愛的每一刻，努力前進，與 10 年的自己相遇，和他說話，和大地之母對話，目標，平安抵達終點－700 公里 道森市。」 在開賽第一天陳彥博大概移動了 64.2 公里，抵達第一個檢查點時腳上起了些水泡，醫療團隊處理後提醒要小心凍傷，因此陳彥博做了些裝備上的調整，準備迎接接下來的長距離。短短休息了 3 個小時後，陳彥博便踏上第二天的挑戰，這一日他總共移動了 89.4 公里，不過因為昨日調整鞋襪系統耽擱了原先設定的時間，有些許影響他比賽節奏，但陳彥博對自己說：「穩下來，不要慌，不要慌，即使會產生忐忑不安的思緒，但比過去任何時候都要更穩定、更相信自己、給自己支持，有意識地與負面消極干擾的能量保持距離，帶著積極意念繼續往前。」 在第二個檢查點前他找安全的地點在野外露宿，讓自己短暫補眠休息，於凌晨5 點調整裝備，開啓頭燈，拉起雪橇繼續趕路，賽道在結凍的 Takhini 河上，蜿蜒的河道覆蓋著白雪，偶爾露出淺綠色的冰面與破裂的冰隙，每一步都要非常注意和謹慎。這天他再向前移推進了 71.7 公里，在 -21 度的深夜獨自經過了樹林、湖泊以及最後的上坡路，於當地時間凌晨 1:00 抵達第三檢查站 Braeburn。陳彥博滿臉疲憊、因為嚴重睡眠不足，食慾不佳，勉強吃了點東西，修理了有點故障的火爐，直到 2:30 才去做休息。因為下一段設定是長距離，陳彥博決定讓自己身體先適當休息，備足體力能量再出發。

前往距離 84 公里的第四檢查點-Mandanna Lake 還有很長的一段，途中會經過開闊的田野和沼澤，以及穿過森林的狹窄灌木叢小徑。這一區有很多大大小小的湖泊，看似都結冰但要注意裂縫處，絕對不能有任何輕忽，在凌晨他順利抵達第四檢查站－Mandanna Lake 後，就一直處於沈默狀態，疲憊的整理裝備才稍做休息。

第四天早上 09:40 分左右出發，經過了大湖泊，上上下下的小陡坡，經過了 56.5 公里後，於 18:30 抵達第五檢查站－Carmacks，稍微進食後陳彥博說：「半夜會再啟程出發，除了要應對超長距離、超低溫，還有超級黑夜等著獨行的你，是否能夠與自己心中的恐懼共存，那些回憶已經開始湧現，很熟悉卻又是新的當下，我會帶著大家的鼓勵支持向前行。」

凌晨 2:20 從第五檢查站－Carmacks 出發，氣溫急速下降，陳彥博的外套面罩、鞋子都結冰，冷到發抖，只能不斷狂吃補給熱量，在這樣的環境下，停下來休息是很危險的，一下子就會發冷失溫，陳彥博堅持要撐到距離 62 公里的第六檢查站－McCabe Creek 再休息。一進來檢查站時，那裡有準備火爐，陳彥博趕緊先去取暖，在同時，熟悉的場景讓陳彥博彷彿進入回憶時光機，原本緊繃的狀態變得較為平靜。他的右腳踝有點紅腫與發熱的情形，待抵達第七檢查站－Pelly Crossing 再讓醫生檢查評估。

過去陳彥博常用自身極地經驗與大家分享：「下定決心朝著目標前進，不走捷徑、穩定踏實地走每一步。過程中，專注在事情本身，告訴自己不要放棄目標理想，你只需要確保想做的事與內心真正的渴望是一致，日常的努力必然會有足夠的能力，踏上屬於自己心靈或生活的極地旅程。」不管是對於徬徨無助、黑暗低潮亦或是找不到自我的你，是否都因為這段話而找到了些許的光芒，現在賽事還在進行中，換我們一起用力量去溫暖並支持彥博，希望他能好好享受過程，並且平安順利完賽。

新聞/圖片來源：陳彥博 Tommy Chen責任編輯：Eulla