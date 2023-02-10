賽前情報／金門馬拉松 半馬1小時45分列車配速計劃

哈囉~~我是廖國宇(小胖宇)，也是2023年金門馬拉松半馬1小時45分的配速員，偷偷告訴大家今年的金門馬拉松是一個全新的路線唷！那就是會經過大家期待已久的金門大橋，可以經由大橋從大金門通往小金門，就讓我們來帶領各位跑者體驗這個全新的路線吧！

廖國宇，半馬１:45配速員

半馬的道路及坡步分析

(起點)省政府前廣場民族路→左轉民權路→左轉光前路→直行慈湖路一段至二段→左轉金門大橋→左轉湖埔路→右轉九井路(折返點)→左轉(繞)湖埔路→右轉金門大橋→右轉慈湖路二段至一段→右轉光前路→直行民權路30巷→左轉省政府前廣場民族路(終點)

金門馬拉松官網賽事路線

對了～這邊有非常熱心的「YouTuber少女系阿姨」幫大家提前錄製的2023金門馬拉松視覺路跑影片！也歡迎點讚、訂閱及分享給大家喔！

YouTuber少女系阿姨提供

半馬145配速策略

全程均速約在5'00/1km，平路速度區間會是在4'50~5'00/1km，是一個具有挑戰性的配速，如果您是中階的跑者或是已養成平時認真訓練的跑者，請注意了「半馬145列車」列車絕對是一個很好的選擇唷。再來讓我們來說說配速的計畫吧！在全程21公里的路程中，我們藉由坡度突來看預計將它拆成五部分來配速，重點在第三部分的丘林地上上下下比較不容易，最後約1小時44-45分進終點(坡度圖如下)。

第一個部分-緩上坡路段0K~3K，5'20配速，約使用16分鐘。 第二個部分-全程平路路段3K~7K，4'50配速，約使用19分20秒鐘。 第三個部分-丘林地上上下下路段7K~13K，上坡5'30配速，下坡4'30，約使用30分鐘。 第四個部分-全程平路路段13K~17K，4'50配速，約使用19分20秒鐘。 第五個部分-長上緩下路段17K~21K，上坡5'30配速，下坡4'30，約使用20分鐘。

金門馬拉松官網半馬坡度圖

半馬約2.5公里1個全程計有7個補給站(含水站)，而我們的補給方式則採用「進站不停站」，如不習慣此方式的跑者列車長也會再進站前1-200公尺提醒需進站稍微停的跑友們先行加入進站，避免壅擠導致沒拿到水的情形發生，當然有習慣自行攜帶補給的跑者是最好的例如能量膠、BCAA等等，這部分就看個人自行使用。

金門馬拉松官網補給站

配速團隊這次2023金門馬拉松官方配速員由ASICS亞瑟士配速團隊擔任共出動11位經驗豐富的配速員及指揮官則為台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師擔任。全程馬拉松3:15~4:45(每15分鐘一班車)半程馬拉松1:45~2:30(每15分鐘一班車)

台灣亞瑟士各班次配速員及許老師

配速員哪裡找

當天早上配速員們會在起跑拱門集合並且別有氣球及各車次車牌識別(如下圖)，如果找不到也可尋求大會服務台，記得提前至起跑拱門集合，才可以站在最有利的位置唷。

配速員裝扮及車牌

金門馬拉松大會平面圖

最後當然就是保持愉快的心情，相信大家都已準備好迎接2月12日比賽日的到來，不管你是吃喝玩了享受賽到的跑者，或是平時辛苦訓練準備藉由這場賽事突破成績的跑者，在此先預祝大家都能有好的成績！

穿著MetaSpeedSKY+ 實施配速練習及比賽的胖宇

金門馬拉松配速員訓練營