周庭印丸龜半馬破 PB 曾廷瑋、周鴻宇刷新個人最佳達標世大運

圖/周庭印臉書

第 75 屆日本香川丸龜半程馬拉松於上週末盛大開跑，台灣不少長跑好手也都特別前往參賽，其中印帝周庭印打破了個人 PB、不死鳥謝千鶴拿下女子 A 組第 20 名、曾廷瑋和周鴻宇則是成功達標一次世大運成績。

日本香川丸龜馬拉松於2/5盛大開跑。圖/sanspo

睽違 3 年強勢回歸的香川丸龜半程馬拉松，平坦的賽道加上當天 5 度的氣溫，不僅讓很多跑者在賽場上衝出個人 PB，而且男女子組的冠軍更是雙雙打破大會紀錄。男子組由代表山形出賽的 Alexander Mutiso 以 59 分 17 秒奪冠，女子組由代表東京出賽的 Pauline Kamuru 以 1 小時 7 分 22 秒拿下第一。Mutiso 説：「我這次參賽的目標就是要打破大會紀錄，所以今天成功達成我覺得很棒！」而日本國內位居第一的男子選手為 太田智樹，以 1 小時 00 分 08 秒完賽，晉升日本史上第三快！女子組的加瀨田莉香則以 1 小時 08 分 11 秒的成績並列日本史上第 6 傑。

周庭印以 1 小時 06 分 56 秒的成績小破個人 PB 7 秒。圖/周庭印臉書

接著將目光轉回到台灣選手，他們的表現可是可圈可點，周庭印以 1 小時 06 分 56 秒的成績小破個人 PB 7 秒。由於在去年臺北馬上的結果不盡人意，導致周庭印身心俱疲，甚至連跑步都不想跑，年初到越南參賽時，也僅跑出 1 小時 09 分 35 秒的成績，因此這次能夠突破個人最佳，讓周庭印相當意外。

他說：「上次來丸龜半程是 2017 年拼世大運的時候，相隔 6 年後再度回到丸龜半程！這次是想說帶體大的學生來比賽，那我自己也來跑一下，所以其實沒有設定什麼目標，而且這陣子訓練的強度跟量根本不及 2017 年要拼世大運的時候！我想這次最大的收穫不是破 PB，而是自己心態的改變！前陣子真的練到心好累，但這次來日本比賽，似乎又找回一點愛跑步的感覺！」

周庭印帶著體大學生一起參與日本香川丸龜半程馬拉松。圖/周庭印臉書

周鴻宇和曾廷瑋則是在這場賽事中成功達標世大運一次，曾廷瑋跑出 1 小時 07 分 52 秒，大破個人最佳 1 分 33 秒（原本 01:09:25）周鴻宇則以 1 小時 07 分 27 秒的成績衝線，突破 PB 1 分 15 秒（原本 01:08:41）。第一次在國外比半馬的周鴻宇，心情是興奮大於緊張，不過還是保持平常心去參賽，在比賽過程中發生了一件有趣的事情，因為他緊咬著這位日本選手的背號正好就是自己的生日。

周鴻宇於日本香川丸龜半程馬拉松大破個人 PB。圖/周鴻宇臉書

他在社群分享：「原本策略是出發後跟著配速差不多的集團一起前進，結果起跑後過了 2 公里集團定型，我就發現前面日本選手的號碼布是 417，這數字剛好就是我的生日 4/17，我當下就訂一個目標，就是跟著他，一路上配速穩定在 3:08-10 秒左右，看著那個 417 心裡不知為何相對安心與平靜，整體跑感都很好，只是丸龜的後段是緩上坡，是我的硬傷，所以還是漸漸的被 417 拉開，最後的 4 公里只能靠自己努力，很給力的是，自己配速沒有掉太多，到終點前 100 公尺看到成績時整個疲憊感瞬間消失，隨之而來的是興奮和開心！」最後他也表示：「支持我和照顧我的人，你們給的鼓勵一直都是我前進的動力，往後也會持續努力突破自己！」經過這場賽事，達標今年成都世大運（01:07:56）的選手也多了兩位，不過截至 2/7 達標兩場賽事的還是只有周賢鋒一名選手，而目前順位排序為下表。

截至 2/7 成都世大運打選手。製表/Eulla

新聞來源：sanspo

責任編輯：Eulla

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