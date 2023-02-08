22歲女半馬衝66分破紀錄奪冠 這身份曝光震驚世界

現年 22 歲的 Tigist Gezahagn Mengistu 以 01 小時 06 分 41 秒的成績打破大會紀錄奪冠。圖/MARCA

衣索比亞這名女跑者真的是再狂不過，在日前舉辦的西班牙格拉諾勒半程馬拉松上不但碾壓所有女性選手，以 01 小時 06 分 41 秒的成績打破大會紀錄奪冠，更令人驚訝的是，她竟然是一名視障跑者。

現年 22 歲的 Tigist Gezahagn Mengistu 曾於 2020 年在東京帕運上參加女子 1500 公尺 T13 級的比賽，替國家拿下史上第一面帕運金牌，沒想到這回參加半程馬拉松，她的表現再度讓人眼睛為之一亮！雖然 T13 級並非全盲，屬於較輕度的視障，不過在比賽過程中 Mengistu 還是需要由陪跑員帶領。

🏃‍♀️Amb esforç i ganes som capaços de tot, i així ho ha demostrat la Tigist Mengistu, atleta amb #discapacitat visual que, amb el seu guia @arturbossy, s'ha proclamat guanyadora de @lamitja (mitja marató de #Granollers), disputada aquest cap de setmana.



Enhorabona, campiona 👏 pic.twitter.com/qBwxPq6XqM — ONCE Catalunya (@ONCECatalunya) February 6, 2023

在半馬比賽鳴槍後，Mengistu 就以每公里 3 分 10 秒的瘋狂配速衝出！儘管在後半段因為速度太快而不小心跌倒，但最終她仍然以01 小時 06 分 41 秒衝線拿下第一名！而這個成績更是晉升為今年度第二快的女子選手，僅次於同樣來自衣索比亞的選手 Hiwot Gebrekidan 1/15 在休士頓跑出的成績（01:06:28） 。而現年才 22 歲的 Mengistu 未來還有很大的發展空間，讓大家也相當期待她接下來的表現！

新聞來源：MARCA

責任編輯：Eulla

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