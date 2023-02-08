賽前情報／金門馬拉松 全馬3小時45分列車配速計劃

我們準備好了！歡迎上車一起突破個人最佳

大家好，我是林丹尼，2023金門馬拉松 3小時45分配速員這星期日(2/12)就是大家期盼許久的金門馬拉松~~2023金門馬路線規劃，跟往年大不相同，特別安排跑上金門大橋讓跑者們第一次用自己雙腳跑遍雙金，奇特的經驗哦！

林丹尼，全馬3:45配速員

專業的配速團隊

這次中華民國路跑協會及亞瑟士配速團隊，由 許 績勝老師領軍，出動11位配速員分別為全程馬拉松3:15~4:45(每15分鐘一班車)半程馬拉松1:45~2:30(每15分鐘一班車)

配速團隊成員集訓，與自我訓練一點都不馬乎。也很高興再次與夥伴們一起訓練，許老師也給予我們許多寶貴經驗分享。

配速團隊夥伴們，及許老師

金門馬拉松配速服(ASICS )＆波哥隊長，雨中備戰

配速策略

07:10 am 半馬組鳴槍起跑

07:20 am 全馬組鳴槍起跑

目標是3:43:20完成賽事

前5公里沒有水站，跑前可以準備一個小水瓶或賽前適量喝些足夠到第一個水站的量。預計跑步配速為每公里5'16''/km 配速雖然有大家害怕金門大橋(大約12.8公里處)上坡及強陣風。逆風就由我們配速員來扛，上坡切記以小步幅，提高一些些步頻不要望向最高點。上坡很快就可以攻克下來。下坡是調節剛剛上坡段呼吸節奏最佳時機，別還沒調整好，下坡又立即開出去。馬拉松才剛開始。

烈嶼—小金門

從金門大橋下來，來到小金門，大約17.5公里處此時賽道轉進戰備道，能跑的水泥路面較窄，又可能會遇上半程馬拉松跑者，跑者較多，在超車時，要多留意小心。

訓練後一定要做好伸展，才能跑得長久 Evoried Speed 很舒適的訓練鞋

全馬跑者們的專屬景點

來到25公里處會跑到著名景點「三民主義萬歲牆」及30.5公里處「八達樓子」剩下最後12公里，別鬆懈穩住。還要預留上金門大橋的腿力。35公里上金門大橋後，來到下橋前大約39公里處體力還充沛的跑者建議可以趁下坡，順勢逐漸漸加速。穩定的逐漸加速，用這速度跑完剩下的3公里。來取得個人最佳成績！最後預祝大家跑的平安順利，破個人最佳。跑旅是幸福的！完賽後，也歡迎大家跟我打聲招呼，彼此恭喜一下吧^^

我是配速員 林丹尼

穿著Meta Speed 測5000的林丹尼

小叮嚀

進站補給策略可以自行帶1~2包能量膠，及1包BCAA雖然這配速會以大會補給為主，預防進站補給失敗時可以吃自己帶的能量膠來補充。餓的時候也可以拿來吃🤣🤣345列車進站策略說明16個水站都有含運動飲料其中10個補給站提供'固態'食物補給，分別為5、10、12.5、15、20、25、30、32.5、35、40KM處.每站大約10秒鐘內降速+抓取+飲食一般水站不停，抓走即跑，建議水站可以拿後面一點的桌子。比較不會造成速度停下來。

2/12 氣象app的預測早晨溫度很涼爽好跑，可能會有毛毛雨的降雨量，不過離賽事還有5天，降雨部份可以先忽略，天氣型態大至不會變動太多。留意就好。