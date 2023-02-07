跑步小品／爽玩越野馬的人

連爬12座山、上升2453M、全程28.9K，得在12小時內完成，是什麼概念？成功完賽的Cathy說，「路線是個O型，繞一個圈，把整個阿里山繞了一遍…」。這是第一屆「阿里山四大天王挑戰賽」，剛生完第二個北鼻不到三個月的Cathy，和推坑她的Sky又一次完成了超高難度的越野賽事，他倆在其他參賽者眼中是「新鮮貨」，相較於多數人都是越野經驗豐富的老手、老面孔，這兩張新面孔令其他參賽者好奇。

Cathy和Sky是我的好友，我們在2016年一起參加第十一屆戈壁挑戰賽（簡稱戈11），四天三夜112公里，賽後Cathy直呼不過癮、一點也不累！看到這裡你一定以為她是厲害跑者？她的確非常厲害！厲害的是她真的不練跑，除了參加戈11前月跑量曾經破百，之後「月跑量從來沒超過100K，如果某個月有跑全馬的話，月跑量才會到100K…」，她笑著說。所以，簡單講她就是跑才啦！

至於Sky，也是個非典型跑者，自稱月跑量有200K，可是我們這些好友好像很少親眼目睹他跑步耶😜！Sky平日工作忙到懷疑人生，所以專門以超馬和越野馬來「自我治療」；他自稱是Cathy的伯樂，把不練跑的Cathy帶入山林，在痛苦的越野賽中痛快自虐，至今一起參加過跑山獸、三峽越野馬、棲蘭50K、SUPERACE阿里山站三日賽等…。常常，我看到他倆在筋疲力竭和痛快淋漓中又完賽了！一起來聽聽這個爽玩越野馬的故事吧～💪🏻💪🏻💪🏻

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連跑十二座山！「阿里山四大天王挑戰賽」

我點進「阿里山四大天王挑戰賽」報名頁面，跳入眼中的字句令人莞爾：這是場越野賽事,勿以健行心態報名,報名請詳閱簡章! 接著，看到賽事路線則令我頭皮發麻：嘉義竹崎十二連峰—金獅山、篤鼻山、青園山北峰、青園山、知鳥山、四天皇山、五棲嶺、百八嶺、紅柴嶺、天雲山、大湖尖山及文峰山，它們用雲海、茶園、阿里山林鐵、竹林、階梯構成了一條長縱走路線。說實話，這些山的名字我都沒聽過，但，十二連峰！！！

（比賽在清晨6點開跑，傍晚6點關門，限時12小時完賽，起跑時，天色仍未亮～ 照片取自賽事官網）

「我有被這十二座山嚇到，一直在上坡下坡上坡… ，老實講滿危險，多數時是走在稜線上，兩側都是懸崖，我經常手腳並用，甚至狗爬式，還以繩索往上攀岩，上去就不簡單、下坡更難，因為實在太陡，如果一不小心仆倒，絕對摔落山谷…」，聽Cathy這樣描述，驚險畫面立馬在我眼前上演，「越野馬有一定危險性，重點是沒有退路，如果半途想棄賽，得自行走回去CP，才能從產業道路回到起點；山中的地形天然，完全沒『路』、也沒有『路線』，途中標示路線的綁繩有幾處已不見蹤影，想循前人的腳蹤前進？這些山路幾乎都沒有人走過的痕跡，有幾位身材精壯的參賽者，一看就是有練過的越野咖，因為迷路而沒有完賽…」。可以想見，賽事難度有多高！😬😬😬

（途中部分路段就是像這樣手抓著繩索，貼著岩壁走在狹窄的竹子上，千萬別往下看，你會嚇到@@ 圖片提供：黃怡珮）

Cathy目睹跑在前幾名的參賽者，像是擁有輕功一樣身懷絕技，以核心肌力在山間彈跳，而她只有認真「走」完12座山。「實在是非常非常陡，完全跑不起來！」Cathy說，「回去時發現兩手手指全是黑的，指甲縫隙全是泥土，用牙刷刷了好久，過去只知道鐵腿，這次是連手也是鐵手…，全身都是硬的！」

（Cathy很擅長擺pose，再痛苦的賽道也要拍出好照片才不虛此行啊！照片提供：黃怡珮）

然而，在這陡峭艱難的山徑中，阿里山之美大氣展開，盡在眼前：日出、雲海、茶園、階梯、晚霞。「陡坡大概有80度吧，連續上坡，往下一看，雲海已經在我腳下，非常夢幻、令人驚豔！快完賽時欣賞到阿里山的夕陽，心靈被大大療癒了！」Sky說，比賽強度太強，行進中很難停下來把手機拿出來自拍，但看到自然美景實在太美，還是忍不住拍了好多張。

（Sky隨手拍下的阿里山景致，張張如詩如畫！ 照片提供：江詩凱）

Sky說，從城市路跑開始，慢慢走向越野，內心雖然仍對速度很快的跑者感到羨慕，更佩服認真嚴肅跑者吃課表的紀律，他曾經為此感到壓力很大，但現階段的自己似乎仍辦不到，反而是越野跑能讓人充分享受賽道。尤其，工作越忙碌，越想潛入山林，以高強度的越野或超馬讓身心靈煥然一新。他參加過SUPERACE台灣站134、內蒙站111K、敦煌站119K、阿里山站103K…，族繁不及備載；他的慧眼也看出好友Cathy的身體素質很有本錢，一推坑就成功，從此也把Cathy帶入越野馬世界…

超狂！ 產後不到三個月就挑戰極限

「我剛生完小孩，腦波弱，10月底生第二個北鼻，產後不到三個月，老實講沒有練…，生完後有去比了場羽球賽、進了幾次健身房、跑跑步機，唯一一次戶外跑步七八分速就喘不過氣，實在太久沒有運動…；懷孕後期我胖了二十公斤，還沒有回到之前的身材，我是剖腹生，剛生完也不適合做太劇烈運動…」，聽到Cathy這樣說，真讓人為她的藝高人膽大而驚呆！這回她全程走在sweeper前面，吊車尾以11小時47分壓線完賽！「自虐的感覺真好！」

這樣爽玩越野馬，應該不是一般跑者可以辦到的？跑越野馬和執著於42.195的跑者大不相同，一場越野賽事通常只有一兩百人參加，不像標馬動輒上千人，越野跑者會聊天、互相幫忙，徜徉山林之美的越野賽和標馬的嚴肅衝刺全然不同…

Cathy說，「我希望享受跑步，跑步對我而言就是運動，能給我一個屬於自己的空間，是一個人的、很自在的。我希望帶著愉快的心情跑步，另外我也打羽球、游泳、偶爾也上上健身房、做瑜珈，我希望開心的感覺能持續下去，所以不會特別設定目標，當已經有跑步習慣，成績應該是自然而然地水到渠成」。確實，Cathy在沒有刻意練習的情況下，半馬早已破2，全馬也輕鬆跑到4:21的PB，參加越野賽成為她的人生樂趣；Sky縱橫於戶外運動，越野經驗一籮筐，泳技也超強。我實在羨慕他們的身體素質和體能，但每個人條件不同，能學習的應該是像他們這樣放鬆、享受地運動，讓身心靈都快樂強大…下一場，Cathy與Sky將再次參加SUPERACE阿里山站單日賽，跟越野跑老友一年一期一會，繼續用雙腳探索美麗～

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