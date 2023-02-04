賽事心得／長明賞超馬盃六小時賽 跑者為跑者辦的超馬賽

緣起

去年第一屆「長明賞超馬盃六小時賽」跑中正紀念堂外圈，原本已經報名了，無奈賽前三天從玉山主峰東峰下山時，扭傷左腳踝，腫了一大塊，只好PASS這場難得的賽事。一年後，第二屆「長明賞超馬盃六小時賽」在高志明大哥與台北長跑扶輪社夥伴的通力努力下，更盛大舉辦，直接租下台北田徑場的國家級跑道，並且取得中華民國超馬協會的認證，比賽成績可以做為正式紀錄，甚至連計圈的晶片感應系統，也是由高大哥花費很多心思研發測試出來的系統，最重要的是參賽者完全不用付一塊錢，只要成績達標，上網報名即可獲得邀請參賽，完全是以幫選手達成破紀錄目標的規格來舉行，也因此在高大哥這位超馬前輩的登高一呼之下，報名相當踴躍，一天不到就吸引眾多檯面上的超馬好手共襄盛舉，原本預計50人參賽，最後湧進超標的人數，逼得大會緊急關閉系統，宣布報名截止，只要有上網報名，全數可以參賽，我有個預感，「長明賞超馬盃六小時賽」未來很有機會成為如東吳賽般的六小時指標級超馬賽。還好我早早就報名，搶到一席參賽資格，跑馬13年以來的第一場六小時超馬賽。

第二屆長明賞超馬盃六小時賽很嚇人的參賽名單

自去年底的「東吳24hr超馬賽」後，休息兩周，緊接著就開始準備一個半月後的這場比賽，中間還夾雜一個兔年的年假，備戰的期間可謂非常零散與急迫。東吳賽前兩個月的練習目標都是將速度壓慢到五分半至六分速，距離拉長累積跑量，也因此去年10、11月的月跑量都有達到420公里以上。但在我的認知裡，六小時賽是配速比全程馬拉松稍慢，但補給或比賽策略都與全馬相近的賽事，這跟我習慣的12小時或24小時賽完全不同，如果以歷年的成績來看，六小時最好的成績是2012東吳末代12小時賽時創下的68.178公里，所以賽前這段時間都是以速度的提升為主，另一方面也可以為三月的萬金石馬拉松做速度訓練的準備，希望能全程以五分速的均速，就有機會在「長明賞超馬盃六小時賽」中打破50-54歲組的71.604公里分齡紀錄。無奈經過幾次零碎的間歇訓練與Long Run，速度一直無法提升至2022年初的水準，也讓我感覺有些挫折，緊接著又是忙碌奔波的年假，更無法做臨時抱佛腳的練習，於是在1/29 (年初八)的年假尾聲，抱著忐忑的心第一次跑六小時賽，對於越來越沒把握的目標，要天時地利人和才能達成，就開心地盡力跑吧！。

天氣預報早上溫度10-15度的大晴天，無雨，就以這樣的裝備應戰

比賽開始

清晨四點鐘起床，吃完早餐稍微整理一下，就出門騎Ubike往台北田徑場的會場前進。在台北田徑場的比賽，好處就是離家很近、對場地配置也熟悉，清晨騎腳踏車不到15分鐘就到了。天還未亮，但田徑場的照明燈已經將整個跑道點得通亮，大會的工作人員早早就來忙碌準備。完成報到手續後，工作人員引導進入選手更衣室，第一次進到這國家級場館的更衣室，感覺備受禮遇，大會對於參賽選手的照顧果然處處留心。

國家級場地的選手更衣室，後面還有供應熱水的盥洗室

六點整，台北長跑扶輪社社長黃張維 (膽大)簡單為選手說明一些事項後，隨即鳴槍起跑，膽大自身是完成全球六大馬的SUB3菁英選手，能站在選手的角度承辦這場比賽，完全不囉嗦不浪費選手時間，從小地方就為選手著想，我必須說，身為國際賽事的東吳超馬還要多學著，選手才是主角。400公尺一圈的跑道，不遠就可以看到領先群，因為這次很多要破全國或分齡紀錄的跑者參賽，大會賽前特別提醒參賽選手，如果沒有要高速跑，盡量把內賽道讓給要破紀錄的選手使用，也因此很容易就被帶著速度往前，前6公里被拉到以每公里04:15內的速度往前狂飆，這時的想法是想試看看，如果現在是一場全馬，自己還有多大能耐能以這速度撐多久，畢竟賽前速度一直提不起來讓我很困擾。

天空還沒有醒，只有田徑場的巨型照明燈照射在場館中央，四周雖然有加油聲，但我拒絕去接收它們，讓自己保持在一個純粹專注的狀態，如平常練跑一樣，將心思放在呼吸的調整與每一步踩在藍色跑道的觸感上。這次我先穿PUMA Deviate Nitro Elite Racer碳板鞋，我已經穿它跑一千多公里，對於駕馭這雙鞋還有些把握。我速度已經夠快了，但其他準備要破紀錄的跑者速度更快，專注在每一步，一圈一圈安靜地從我身邊刷過去，可以不斷欣賞這些頂尖選手的跑姿，就是種極大的享受。

接力賽還未開跑，外圈跑道還空蕩蕩

以43分鐘完成10公里，天色已經大亮，整個場館清楚映入眼中，這時將速度再放慢到四分半，也補充一顆電解質。七點多，參加八點鐘起跑的接力賽跑者們漸漸湧入田徑場，大家一邊幫內圈的六小時賽選手加油，一邊也互相打氣加油，互助爭取好成績。因為大會晶片感應區的計圈螢幕看得不是很清楚，所以大部分以自己GPS錶的里程與速度為參考。92分鐘完成半馬，雖然這速度比原本預期從頭到尾5分速定速跑還要快上許多，但這時並不覺得辛苦，還自覺控制得不錯，結果後段就吃足了苦頭，不過這都是「千金難買早知道」，過度自信所帶來的苦果。

賽事進行兩個半小時，里程累積34公里，覺得早早先去把便意解決了，於是繞出跑道，花近五分鐘上了今天唯一一次廁所，上有點久。九點鐘左右，清澈通透的陽光就直接照射在跑道的2/3面積，因為溫度仍低，跑在太陽沒照到的區段仍會覺得涼涼冰冰的，可能是我怕冷的關係吧？但繞到太陽照射到的跑道，就覺得曬得很舒服，就這樣忽冷忽熱忽冷忽熱的循環中，繼續繞著400公尺的跑道，還要記得隨時補充電解質，以免隨著汗水流失造成電解質失衡。

曬著太陽還蠻舒服的

里程累積40公里，忽然感覺一陣猛烈的抽筋感緊箍住兩腳小腿，還好有這經驗，趕緊放慢腳步稍稍舒緩抽筋，其他選手看到我，紛紛問怎麼鹽漬堆積得這麼明顯，衣服與滿臉都是鹽的結晶，我自己看不到臉上痕跡，且也沒感覺不舒服，就是抽筋感一直困擾我，趕緊又補充了兩顆電解質，這時看到冠汝從身邊過去，順勢就搭上她的車，跟著別人的速度可能比較能忘記抽筋的感覺，先撐過一個全馬距離再說。

跟著冠汝跑三公里，緩減抽筋感

3小時25分達成一個全馬的距離，我也稍稍停下來緩走一圈喘口氣，後面的兩個半小時再繼續加油。一直到46公里，比賽進行接近四小時，終於下定決心進補給站換上母子鱷魚的戰鞋，改變一下雙腳的受力狀況，看是否能改善一直不斷的抽筋感。感謝梁益蓁 (梁董) 在幫穗霓補給的同時，還幫我處理換鞋的晶片替換，讓我這抽筋站不起來的廢人可以輕鬆點。花了近10分鐘搞定鞋子與綁晶片的問題後，才又重新上路。換鞋後，原本緊緊包覆的腳掌暫時獲得釋放，跑起來也舒服點，4小時25分完成50公里，以目前的狀況看，已經不可能破50-54歲組的分齡紀錄了，就努力看看能否破自己的PB。

換鞋後順便補充一包能量包

這時場外傳來「小賴加油！」的呼聲，轉頭看，原來是我一直以來的24小時賽補給員佳夢也來現場加油，趕緊招手請她進來補給區幫忙。 5小時26分完成60公里，距離比賽結束僅剩約半小時的時間，外道的接力賽程已經結束，留下來的選手都在場邊為內道六小時賽的選手加油，並等待比賽結束。

拖著抽筋的右腳跛足前進

依往常經驗，原本這時應該做些臨時抱佛腳的衝刺，利用剩餘的時間積極追加里程，但沒想到右小腿第二度大抽筋，整隻右小腿動彈不得，臉上冒出痛苦的表情，好不甘心，一度想就這樣走到比賽結束，但通過晶片感應區時，象總看出我有狀況，不斷鼓勵著「小賴哥，再撐一下快結束了！」，我也不想以這個不上不下的成績到比賽結束，至少要讓人看到有努力在拚搏，這樣才能對辛苦辦這場優質賽事的朋友表達謝意，也才對得起馬拉松之神一直以來的照顧，於是以還跑得動的左腳拖著抽筋的右腳，身體往左傾斜的怪異跑姿，面目猙獰一跛一跛地以五分半的速度又追加四公里，12點比賽結束前幾秒，剛好最後一圈通過感應區，轉身對賽道與工作人員鞠躬表達謝意，按錶結束這場比賽。

比賽結束，轉身向賽道與工作人員鞠躬致敬

感謝象總的鼓勵

雙雙打破全國六小時賽男女紀錄的素雅與智群，真神人

睽違十年，重回超馬場就屢創佳績的N大，繼鎮西堡100K獲得總一後，這場也高速贏得總二

神戶馬同學的完賽啤酒，最給力！

美麗的最速空姐，也是這場比賽辛苦的工作人員之一Misa

比賽結束

比賽結束後，選手們踴到計分板前看最後的成績，但因系統沒有通過壓力測試，上傳速度無法即時呈現成績，加上部份選手提出里程異議，所以無法在現場得知最後跑出的里程，需等待主辦團隊比對六小時的錄影資料後，才能公佈每位選手精確的完賽里程。

在看成績時，右小腿竟就直接大抽筋，讓我跌坐在計分板前，還好有工作人員馬上幫我解除抽筋狀況

最後記分板上顯示我的圈數是163圈，65.2公里

最後錶測距離，扣除上廁所一次，應該有達到65公里

在由高志明大哥帶領的晶片系統測試團隊通力努力下，大會改採看龐大的錄影資料，一圈一圈、一位選手一位選手比對紀錄成績，以快速透明的方式公佈官方成績，最後我以64公里完賽，總名次24名，不怎麼漂亮的成績。 因為官方里程比我GPS里程少約1.5公里，我還真不信邪看著官方六小時的影片，一圈一圈記錄我的時間，後來確定應該是我的GPS錶在繞圈時產生誤差，沒有達到賽後自以為的65公里成績。「長明賞超馬盃六小時賽」是很優質的比賽，處處可見「主辦的跑者」為「參賽的跑者」所作的體貼考量，明年我會準備得更充裕來面對這場比賽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康